Flávio Dino chega a Salvador com jeito de estar de olho em 2026

Flávio Dino, ministro da Justiça, chegou ontem a Salvador dizendo que a Bahia é prioridade do governo de Lula. E pelo menos em termos de presença, parece que é.

O próprio Lula já veio à Bahia duas vezes e promete vir mais duas nos próximos dias. Semana que vem, na Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano. E também no 2 de Julho.

E com Dino ontem, em cinco meses de governo, já são 17 ministros na terra, quase a metade do conjunto de 35, com o detalhe: quatro participaram de lançamentos de programas nacionais. O próprio Lula relançou o Minha Casa Minha Vida, Luiz Marinho (Trabalho) o Juventude Produtiva, Margareth Menezes (Cultura) a Lei Paulo Gustavo e Flávio Dino o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2).

Calo —Políticos presentes no Pelourinho, onde ocorreu a solenidade, dizem que Dino deixou transparecer um propósito bastante claro, o de vender simpatias. Distribuiu abraços, sorrisos e tapinhas nas costas de quem encontrou pela frente.

Ele também fez algo inédito. Nas últimas duas décadas, pelo menos, é a primeira autoridade federal que vem cá lançar programa para a segurança.

Ainda restrito ao Centro Histórico de Salvador, que é muito carente, ressalte-se. Mas convém lembrar que esse item, o da segurança, é o grande calo dos governos do PT na Bahia, os oito anos de Jaques Wagner e os outros oito de Rui Costa, conforme revelam as pesquisas (e por isso ACM Neto tanto bate).

Saber se tudo isso vai produzir resultados, só esperando. Mas só falar já é bom.

No Hospital de Itaberaba, a polêmica por causa do nome

Após 15 anos fechado, o Hospital Regional de Itaberaba reabriu agora sob o estigma de uma polêmica: 12 dos 15 vereadores estão reagindo à substituição do nome que o presidente da Câmara, Gerson de Jesus (PP), colocou na instituição: Hospital Regional Jadiel Mascarenhas.

Jadiel é ex-prefeito, falecido em 2016 e pai do atual prefeito, João Mascarenhas. A polêmica se acendeu quando o deputado Robinson Almeida (PT) indicou a Jerônimo que a instituição passe a chamar-se Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu.

Quem dá nomes a instituições estaduais é o Governo do Estado. Consultado ontem sobre o caso, o deputado Robinson Almeida disse que apenas por isso fez a indicação, mas não tem qualquer intenção de vitaminar a polêmica:

— Nada contra Jadiel. Vou conversar com Jerônimo. Ele faça como achar melhor.

Pablo firme e forte em Feira

O deputado estadual Pablo Roberto (PSDB), que não esconde a pretensão de disputar a prefeitura de Feira de Santana ano que vem, tem sido companhia assídua do prefeito Colbert Martins (MDB) em todos os eventos do governo municipal.

Carimba a tese de que ele quer ser o candidato de Colbert com ônus e bônus, ao contrário de Zé Ronaldo (UB), que fica com os bônus. Mas Colbert prega a união.

Eloy se lança em Cruz e o caldo de Ednaldo emagrece

Ednaldo Ribeiro, que em 2020 se elegeu prefeito de Cruz das Almas derrotando o então prefeito Orlando Peixoto (PT), e ano passado apoiou Bolsonaro para presidente e João Roma para governador, com certeza vai enfrentar uma situação mais turbulenta ano que vem. Ontem o vice-prefeito André Eloy, ex-aliado, anunciou que será candidato a prefeito ano que vem e o presidente do PDT, partido dele, o deputado federal Félix Mendonça Jr, abençoou o projeto.

Orlandinho já disse que será candidato. Lá, Lula ganhou e Jerônimo também. E Eloy foi o candidato a deputado federal mais votado, com 6.833 votos, contra 4.747 de Roberta Roma (PL), de Ednaldo, e 3.879 de Zé Neto (PT), de Orlando.