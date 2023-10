Intrigas e futricas no jogo político de Santo Antonio a Juazeiro

Tudo indica que a disputa política na banda governista para ver quem será o candidato a enfrentar Bruno Reis com as bençãos governamentais afunilou entre o deputado Robinson Almeida (PT) e Geraldo Júnior (MDB), o vice-governador.

O PT quer o protagonismo, sob o argumento de que tem representatividade maior, mas no contra-argumento, aliados do governo dizem que o PT já tem candidaturas definidas e competitivas nos outros três grandes, como o deputado Zé Neto em Feira de Santana, o também deputado Valdenor Pereira em Vitória da Conquista e o secretário Luiz Caetano em Camaçari.

A definição vai acontecer até 15 de outubro e aliados do governo dizem que a capital, o núcleo de sustentação de ACM Neto, é o cenário mais complicado e também o mais almejado.

Outros pontos

Eles lembram que em alguns cenários o caminho a seguir é bem visível. Em Santo Antônio de Jesus, por exemplo, o prefeito Genival Deolino, do PSDB, ligado ao deputado Alan Sanches (UB), líder da oposição, vai mal avaliado nas pesquisas. O médico Euvaldo Rosa (PSB), principal adversário dele, desponta como favorito. Sem discussão, Euvaldo é o cara.

Já em Juazeiro, a prefeita Suzana Ramos também é do PSDB e também vai mal, mas não tem um adversário natural. Aliás, até tem, o ex-prefeito Isaac Carvalho (PT), o mais forte entre seis nomes listados, como como ele está com a ficha suja, o abacaxi fica para adiante.

O Conselho Político do governo foca os 70 municípios maiores. Vamos dar um giro pela Bahia? Tem boas histórias.

Em Santo Amaro, o governo tem um aliado complicado

Ricardo Machado (PT), ex-prefeito de Santo Amaro, acusado de desvio de mais de R$ 20 milhões, foi preso algumas vezes e em 2020, com a ficha suja, colocou a mulher, Alessandra Gomes (PSB), para peitar o prefeito Flaviano Bonfim (PP). Ganhou.

Disseram na cidade que ela ganhou, mas quem ia mandar era o marido. Manda mais do que o previsto. A grande queixa contra Alessandra é que ela mal vai na cidade.

Ricardo é amigo de Rui Costa, bem relacionado com a cúpula que governa a Bahia e ano que vem conta com o apoio governamental para enfrentar o próprio Flaviano Bonfim.

Dizem lá que Flaviano perdeu na condição de prefeito e vai tentar impor uma derrota a Alessandra ano que vem. Até lá, ela fica brigando com o marido que quer demitir uma auxiliar contra a vontade dela.

Ou seja, ele quer, ela não.

Aras e a queixa das fake news



Augusto Aras, que nos seus tempos de PGR muito se queixou de ser vítima de uma enxurrada de fake news, deixou o mandato anteontem, mas ontem postou nas redes mensagem com a mesma linha.

Com o título ‘Padrão Folha: Escola Base’, ele postou: “Hoje a Folha continua atacando com fake news, sem jamais restaurar a verdade dos fatos ou corrigir as mentiras dos seus articulistas”.

Augusto Castro ou Geraldo? Eis a questão em Itabuna

Quando jovem, Jerônimo Rodrigues marcou época em Itabuna. Era estudante da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e chamava a atenção porque só ia com trajes típicos de índio. Agora como governador, ele já foi lá cinco vezes. Em nenhuma abriu a boca para dizer quem é o preferido para 2024.

O deputado estadual Pancadinha (SD), líder das pesquisas, hoje é governo, mas apoiou ACM Neto. O prefeito Augusto Castro (PSD), que vai mal nas pesquisas e na campanha fez corpo mole, tem como trunfo ser aliado do senador Otto Alencar (PSD). E o ex-prefeito Geraldo Simões (PT), apoiou ele rasgado.

Com quem Jerônimo vai ficar? Eis a questão.