Jerônimo dá as cartas em Salvador. Falta ver como vai dançar o toré | A TARDE

E afinal, quando sai o nome do ungido do governo para enfrentar Bruno Reis ano que vem nas eleições em Salvador? Outubro, o prazo inicialmente cogitado, está chegando ao fim, e nada. Mas embora o secretário Luiz Caetano (Relações Institucionais) tenha dito que definição só em janeiro ou fevereiro, o pessoal diz que Jerônimo segurou o bastão e agora a coisa vai.

O passo objetivo para os caminhos da definição foi dado pelo próprio Jerônimo. Sábado passado ele reuniu líderes políticos da sua base, com todos os prefeituráveis, lá no restaurante Armazém 437, na rua Jogo do Carneiro, na Saúde, local escolhido pelo próprio Jerônimo porque o dono, o Sêo Zé, ‘era um comunista que foi perseguido’, quando ele montou uma comissão que vai definir os critérios para a escolha.

Na espreita —Na era do PT no poder, Salvador, que também virou o ninho da oposição com ACM Neto e agora com Bruno Reis, tem sido lastimável para os petistas e seus aliados.

Em 2016, com a deputada federal Alice Portugal (PCdoB) o resultado foi um fiasco. Em 2020, com a Major Denice, outro. A ideia agora é unir, ao invés de dividir, para reajuntar num eventual segundo turno. A questão: em torno de quem?

Dos nomes na mesa, ditam os observadores, dos dois vai ser um, ou o deputado estadual Robinson Almeida (PT) ou o vice-goverador Geraldo Júnior.

A comissão do Armazém 437 é um teste para articuladores. É daí, conforme disse um dos participantes, ‘que vamos ver como é que o índio vai dançar o toré’.

A mudança que muda pouco

O deputado Antônio Henrique Júnior (PP) apresentou projeto na Alba que muda o nome do Aeroporto de Barreiras, mas nem tanto.

O nome hoje é Aeroporto Dom Ricardo Weberberger, ele propõe Aeroporto Regional do Oeste Dom Ricardo Weberberger. O deputado acha que faz uma enorme diferença.

— A mudança fortalece o desenvolvimento socioeconômico, produtivo e turístico dos três territórios do Oeste.

José Oduque faz 100 anos e Itabuna canta parabéns

José Oduque Teixeira, o sergipano que chegou em Itabuna menino, começou vendendo garrafas e virou o maior empresário local, também prefeito (1972 a 1976), rotariano a vida toda, completou 100 anos de idade anteontem e a cidade parou para homenageá-lo. Ou melhor, amigos, líderes acadêmicos e políticos como o prefeito Augusto Castro (PSD) se reuniram na AABB para cantar os parabéns.Oduque foi prefeito no tempo da ditadura, era do MDB, mas fez uma gestão exemplar. Presente na festa, o advogado Carlos Sodré, amigo dele, disse tratar-se de uma figura singular:— A festa dele é a nossa festa, nós que tivemos a honra de conviver com uma pessoa de conduta moralmente irrepreensível.

Lula e Bolsonaro, a polêmica do ponto de vista de um leitor

Alexandre Andrade, leitor, diz que eu cometi um estelionato da informação ao comparar Lula com Bolsonaro. Ele com a palavra:

“Comparar a trajetória de Lula à do inominável demonstra que o ilustre colunista não tá preocupado com a boa informação.

Lula foi e é líder, com cerca de 50 anos de história. Lutou pelos trabalhadores, foi presidente duas vezes. E agora na terceira, procura incluir, mais uma vez, o Brasil no grupo das grandes nações. O outro passou in albis pelo poder legislativo. A ficha militar mostra seu caráter. Desafio o colunista a mostrar um projeto de país do malcitado nos 4 anos de governo”.

Alexandre, prezado. Claro que os dois têm trajetórias distintas, mas ambos foram presidentes da República numa mesma época e em contextos interconectados. Onde está o estelionato? Sinceramente não entendi.

REGISTROS

Emergência na orla

Mário Alexandre, o Marão (PSB), prefeito de Ilhéus, decretou emergência por conta dos estragos que o mar está fazendo por lá. Diz que isso sempre houve, nunca com tanta intensidade. Para os ambientalistas, mais um sinal de que o planeta está se descalibrando.

Suspeita tutelar

Todos os 417 municípios baianos elegeram conselhos turelares em 1º de outubro, mas em Itaberaba até hoje dá rebu. O Ministério Público acusou ‘vícios’ no processo eleitoral que produziu um resultado suspeito, todos os cinco que já ocupavam os postos se reelegeram. O caso ainda está na justiça, mas tudo indica que haverá nova eleição.

Tecnologia no cardápio

O deputado Pedro Tavares (UB) apresentou na Alba projeto que obriga bares e restaurantes a apresentar cardápio impresso. Alguns hoje só usam cardápios digitais e, diz ele, a maioria do povo não está preparada. Ou seja, em matéria de novas tecnologias, grande parte ainda é jurássico.

Cacau em Portugal

O trailler da novela Cacau, que a TV portuguesa está prestes a exibir, fez o maior sucesso em Itacaré. A filmagem foi quase toda lá.