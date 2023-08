Levando a vida sob fogo amigo, Rui tem ajuda insuspeita, a de Salles

Rui Costa largou o governo da Bahia em 31 de dezembro de 2022 e em 1º de janeiro de 2023 estava ministro da Casa Civil, um superministro. Chegou festejado, até cotado como um dos possíveis nomes para suceder Lula. Sete meses depois, nada disso.

Pelo contrário, passou a ser bombardeado pela base aliada ou possíveis neo-governistas. Entendível. Em Brasília, os deputados, eleitos para legislar, mais miram o próprio umbigo e isso inclui também chantagear. Foi nesse imbróglio que o governo sofreu derrotas.

Aliás, isso não é só no atual governo, é em todos. É o tal do é dando que se recebe, que alguns atribuem a São Francisco de Assis como forma de santificar o toma lá da cá que Bolsonaro tanto renegou e até por não ter partido, acabou se arreganhando todo, abrindo os cofres escancaradamente.

Fogo inimigo — No fogo amigo que rodeia a vida de Rui Costa esta semana entrou um ingrediente novo. Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro que defendia a ‘exploração capitalista’ da Amazônia, hoje deputado federal pelo PL de São Paulo, aprovou na CPI do MST a convocação do ministro Rui Costa.

Na convocação, ele é obrigado a ir lá. Fazer o quê? Salles diz que como ministro da Casa Civil ele comanda a Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Claro que Lula e aliados tentam barrar, mas no ensejo da convocação nitidamente política Rui recebeu apoios absolutamente insuspeitos, como dos deputados Elmar Nascimento (UB) e Félix Mendonça (PDT), adversários baianos, e também de João Leão (PP), ex-aliado. Como se diz, nada é 100% mau.

Na Silveira, o lixo trava tudo

D. Maria Eugênia Santos, moradora do Cabula, após muito reclamar sem ser ouvida, faz um apelo dramático:

— Por favor, disciplinem os horários da coleta de lixo. Hoje fazem até nos horários de pico, principalmente pela manhã. Isso resulta em engarrafamentos monumentais, todo dia um inferno.

Ela pondera que há outros fatores, como cargas e descargas, mas o lixo é o principal.

Irecê clama por um novo aeroporto, segundo Fabíola

Diz a deputada Fabíola Mansur (PSB) que Irecê, entre a Chapada Diamantina e o oeste baiano, é um grande polo de saúde, de educação, de energia (eólica e solar), também comercial e agropecuário, mas enfrenta uma falha básica na infraestrutura:

— É o aeroporto. A cidade, por isso que citamos acima, já está na hora do governo olhar o assunto com mais carinho.

Ela está ao lado do prefeito Elmo Vaz na causa e cita que os dois apenas são porta-vozes de um clamor generalizado. Irecê já foi grande produtor de feijão, cebola e mamona, e agora vislumbra novos tempos com o milho. Ano passado colheu cinco milhões de sacas. E se o milho voar, sai mais.

Zé Cocá, João Véi e as nuvens no céu de Lafaiete Coutinho



Lembra aquela velha máxima de Magalhães Pinto, ex-governador mineiro, de que política é como a nuvem, você olha agora está de um jeito, daqui a pouco de outro? Isso se repete em Lafaiete Coutinho, um dos cinco menores municípios da Bahia.

Lá, após duas bem sucedidas administrações, Zé Cocá (PP), hoje prefeito de Jequié, apoiou em 2016 o amigo João Véi (PP), que se reelegeu em 2020 aliado do velho amigo, já deputado estadual, que se candidatou e ganhou em Jequié e venceu.

Vinha tudo bem até 2022. Cocá rompeu com o governo para apoiar ACM Neto, mas João Véi pulou fora, ficou com Jerônimo. Foi um tiroteio de traidor pra lá e pra cá. Eis que agora, em 2023, acabou tudo em paz.

João Véi vai apoiar Patrícia, a mulher de Cocá, ou Binho, o irmão. Pergunta a Cocá: e quem será o ungido?

— Estamos vendo.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Com o jeitão na voz todo espalhafatoso, Fernando Gomes de Oliveira, o Fernando Cuma (falecido em julho de 2022 aos 84 anos), assim chamado por dizerem que certa feita alguém falou uma coisa que ele não entendeu direito e perguntou ‘Cuma?”, marcou época na história de Itabuna.

Foi prefeito quatro vezes a partir de 1977 (depois em 1989-1993, em 1997-2000 e em 2017-2020).

No primeiro mandato, entrou em desacordo com o radialista Lucílio Bastos, que todos os dias batia forte. Lá um dia, chegou na Olinto Leone, onde estava sendo montado o palanque para celebrar o aniversário da cidade, viu Lucílio no palanque, gritou:

— Lucílio, desça daí! Pra você tudo que eu faço não presta, se você cair e se ferir vai dizer que eu quis lhe matar! E se morrer vai dizer que eu lhe matei.

Em meio às gargalhadas dos que os acompanhavam, alguém falou-lhe ao pé do ouvido:

— Se ele morrer vai dizer que você matou? Você não exagerou?

— Que exagerou nada. Eu sou é precavido.