Lula afaga o agronegócio, mas dá pau em Bolsonaro na Bahia Farm

O pessoal do agronegócio em Luís Eduardo Magalhães entregou a Jerônimo um documento com as pedidas do oeste baiano para o governo.

1 — Duplicação da BR 242 entre Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, 93 quilômetros de tráfego pesado e intenso que virou um inferno.

2 — Conclusão da Ferrovia Oeste-Leste (Fiol). O trecho entre Ilhéus, onde fica o Porto Sul, e Caetité, onde está a Bamin, está quase concluído, mas o trecho entre Caetité e Goiás, que passa pelo oeste baiano, ainda não saiu do papel.

3 — Energia virou o grande calo no agronegócio baiano, o que inclui também a agricultura familiar. Eles pedem e a Coelba não chega há muito tempo, motivo de queixas de ponta a ponta.

Seleção —O público presente era bem seleto, lideranças empresariais do agronegócio e políticos. E Lula prometeu resolver tudo. Para a BR-242 está sendo estudada uma PPP, o agronegócio terá R$ 7,6 bilhões de crédito e ainda desafiando para comparar depois de 2026 quem fez mais pelo setor.

Lá, Lula perdeu no 1º e no 2º turnos, Jerônimo ficou em terceiro lugar atrás de João Roma, e a médica Raíssa Soares (PL), candidata ao Senado, teve mais votos que Otto Alencar (PSD).

A questão: a viagem de Lula ao oeste vai produzir os efeitos desejados, o fim do ódio disseminado na era Bolsonaro? Só o tempo dirá, mas Lula acha que sim. E os aliados afirmam que o tom do recado é esse mesmo.

Ele fez uma analogia, disse que a independência do Brasil se comemora pelo grito do Ipiranga com Dom Pedro I, mas na real foi no 2 de Julho.

Em Feira, parece que o lado de Colbert começou a minguar

Dizem em Feira de Santana que o prefeito Colbert Martins (MDB) muito fala em união pensando em 2024, mas parece estar acontecendo justamente o contrário.

O Cap PM Saulo Figueiredo pediu demissão da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) e Sebastião Cunha da Secretaria de Turismo, Trabalho e Desenvolvimento Econômico (SETTDEC). A questão: os dois são ligadíssimos a Zé Ronaldo (UB), ex-prefeito e pré-candidato a prefeito.

Em 2011, aconteceu a mesmíssima coisa com Tarcízio Pimenta, que se elegeu prefeito com apoio de Ronaldo e em 2012 foi derrotado pelo próprio.

Ano que vem Colbert Martins está fora da disputa, já é reeleito, mas tem o deputado Pablo Roberto (PSDB), a ele ligado, que já botou o pé na estrada. A certeza certa é que 2024 já está aí, firme e forte.

Neto em novas incursões

A reunião que ACM Neto realizou esta semana com a bancada da oposição na Alba é apenas o começo das novas incursões que ele vai passar a fazer pela Bahia afora visando 2024.

Na próximo semana, por exemplo, a agenda é em Vitória da Conquista. Como disse um deputado: ‘Quem é do governo corre atrás. Quem é da oposição, tem que correr atrás em dobro, talvez ao triplo com Lula lá’.

Andrezinho, a tragédia que abortou um projeto

Valença, no Baixo Sul, amanheceu ontem sob intensa comoção. Correu a notícia de que o empresário André Pereira, ou André Cairu ou ainda Andrezinho, 40 anos, morreu assassinado, vítima de latrocínio. Recebeu quatro tiros e a polícia já identificou os assassinos, foram três.

Andrezinho se colocava como candidato a prefeito e era viciado em pesquisas. Na última ele aparecia com menos de 1%. E ainda assim encarava o assunto, vezes brincando:

— Já estou acostumado a ver gente começar lá na rabeira e acabar na frente. ACM Neto tinha 70 e Jerônimo 3. É por isso que meu slogan é vote primeiro e confira depois.

Que pena. O final da história foi um horror.