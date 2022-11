Marcelo Nilo até pensa no TCM, mas só se o cavalo passar selado

Sete vezes deputado estadual, cinco presidente da Assembleia e quatro governador interino, Marcelo Nilo elegeu-se deputado federal em 2018 e este ano, após cumprir toda essa trajetória como adversário do carlismo, os aliados de ACM, o velho, mudou de lado, passando a apoiar ACM, o neto. Se deu mal, perdeu.

Marcelo Nilo seria o candidato ao Senado com Neto, cedeu o lugar para João Leão, ficaria com a vice, foi vetado por Félix Júnior, presidente do PDT e quando procurou os aliados de sempre para disputar a reeleição como federal, já não tinha.

Circula nos meios políticos que Bruno Reis (UB), prefeito de Salvador, iria pinçar Rogéria Santos, deputada federal eleita do Republicanos, para ocupar uma secretaria deixando a vaga para ele. Mas o próprio desmente:

— Não existe nada disso.

Na espera —-E agora Marcelo, como é que fica?

— Não sei. Se o os deputados quiserem, eu topo a indicação para o TCM.

E o fato de você ter rompido com Rui Costa não prejudica essa pretensão?

— Acho que não. Eu não briguei com os deputados, que são meus amigos. Se eles quiserem, estou aqui.

Marcelo vislumbra, como prêmio de consolação, a ocupação da vaga no TCM que cabe a Assembleia indicar.

— No meu tempo de presidente passaram por mim oito indicações para os tribunais de contas. Sempre me aconselharam a pegar um. Eu não quis.

Agora quer, e se não der?

— Não sei o que farei. Só sei que da política não vou sair.

No Senadinho do Barra, as empadas de Moacyr nunca mais

Carlos Dultra Cintra, desembargador aposentado, ex-presidente do TJ, diz estar vivendo dias difíceis, com a saudade do amigo Moacyr Paranhos, 81 anos, falecido a 15 dias atrás.

—Ele nos deixou um vazio enorme. Era um ser humano simplesmente formidável. E eu nem pude ir ao enterro porque a Covid não deixou.

Sobrinho de Heitor Dias, ex-prefeito de Salvador, João Moacir da Silva Paranhos, ou Moacir Paranhos para todos ou Momó para os mais chegados, ex-auditor do TCM, depois no TJ, filho de Santo Amaro (onde foi seputado), e arauto da democracia, deixou saudades também entre os amigos do Senadinho do Shopping Barra, onde vez em quando ia sempre levando um saco de empadas que provocava a maior algazzarra.

Lá dizem que a dor foi em dose dupla. Por ele e também pelas empadas.

Time do feijão quer panela

A Bancada do Feijão, agrupamento de movimentos negros, culturais, intelectuais e vozes políticos, reuniu-se ontem no restaurante Alaíde do Feijão e produziu uma carta a Lula com duas pedidas. a inclusão de Vovó do Ilê e da vereadora Marta Rodrigues no grupo da transição.

O grupo diz ter um objetivo claro: estimular o lançamento de candidaturas de negros e negros na disputa de prefeitura em 2024.

De Lençóis até Lancaster, passando pela Amazônia

Artur Soar, artista plástico de Lençóis formado na Escola de Belas Artes da UFBa, é figura top no festival For Dom, Bruno & the Amazon (Por Dom, Bruno e a Amazônia), que se realiza em Lancaster, Inglaterra, do último dia 30 até 7 de dezembro, cujo ponto alto é a conferência O que podemos fazer para salvar a Floresta. Lá também a ativista Nelly Marubo, que trabalhava com o antropólogo Bruno Pereira na Funai (que foi assassinado em junho com o jornalista inglês Dom Phillips) .

A obra de Artur Soar está em 20 xilogravuras que tretaram o olhar de homens e mulheres indígenas na série ‘Olhares de um povo que reexiste em nós’, inspirada no livro do lider Yanomami Davi Kopenava, “A queda do céu”.