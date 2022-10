Na Bahia, parece que debate tanto fez, mas por lá importou sim

A campanha 2022 chega ao fim na banda baiana deixando estampado o quanto o jogo político espelha o atendimento das conveniências ao invés de prevalecer o interesse público puro e simples, como todos dizem fazer.

Liderando todas as pesquisas desde o início, na campanha ACM Neto fugiu de quase todos os debates, só foi no último, o da TV Bahia. Jerônimo o chamou de fujão. As urnas determinaram o segundo turno e desta feita quem queria debate era Neto e quem fugiu foi Jerônimo.

Ficou curioso Neto, no segundo turno, como se nada tivesse acontecido antes, fazendo o mesmíssimo discurso que fizeram contra ele no primeiro turno. É a tal história, valeu o que pareceu mais conveniente em cada momento.

Conjuntura — E a fuga de debates ajuda ou prejudica os candidatos? No caso da Bahia, no primeiro turno parece não ter sido bom para Neto. Para Jerônimo, no segundo, a julgar pelas pesquisas, não influiu e nem contribuiu.

Mas no plano federal o papo é outro. Teve o primeiro debate, o da Band, Lula não foi a outros, o que não fedeu e nem cheirou, mas estava ontem no da Globo, o último.

Alguma coisa muda por conta disso a ponto de influenciar as urnas de domingo? Muito provavelmente quase nada ou muito pouco. Mas se um dos dois fugisse, aí sim, numa disputa polarizada desde o início como a federal, aí sim, o risco de estrago seria grande.

Ademais, também parece que no jogo midiático das campanhas, debate, ao menos como no primeiro turno, está ameaçado de extinção.

Segundo Wagner, Jerônimo só chegou um pouquinho atrasado

Se em 2006 Jaques Wagner venceu no 1º turno e em 2010 se reelegeu idem, a mesma coisa com Rui Costa, eleito no 1º turno em 2014 e reeleito em 2018, o que houve em 2022, é o PT em processo de desgaste ou o fato de Jerônimo ser mais desconhecido e ACM Neto o oposto?

A pergunta aí foi feita a Jaques Wagner, hoje senador, que admite:

— Teve isso, Jerônimo mais desconhecido e Neto ter sido prefeito de Salvador. Mas também teve Rui Costa, que demorou demais para definir um nome.

Wagner diz que no processo de definição, quando os nomes postos eram Jerônimo, Moema Gramacho, prefeita de Lauro de Freitas, e Luiz Caetano, ex-prefeito de Camaçari, ainda não se tinha a menor ideia de quem seria.

— Eu mesmo aconselhei Moema a se preparar, a ir fazer mídia training.

E vamos ter o terceiro turno?

E se Bolsonaro perder a eleição e não aceitar o resultado? Segundo o deputado Robinson Almeida (PT), estaríamos inaugurando um tempo novo no jogo eleitoral:

— Seria o terceiro turno. É algo fora da lei, mas pode ser que aconteça.

O tal terceiro turno traria uma vantagem, segundo os petistas: de saída, Bolsonaro fora do resultado final.

Aderbal Caldas pendura as chuteiras após 11 mandatos

Numa carreira iniciada em 1976, três vezes vereador em Olindina, vice-prefeito e depois prefeito, mais seis mandatos de deputado estadual, o deputado Aderbal Caldas (PP) anunciou que estava fora da disputa deste ano e criou furdunço em sua terra, com o bizu de que seria candidato a prefeito.

— Nada disso. Eu estou é saindo da vida pública mesmo, pendurando as chuteiras. E saí por conta da pandemia. Não pude ir aos municípios como sempre fiz, decidi não me candidatar. Não sou Copa do Mundo.

O deputado mais velho da Bahia hoje é Jurandir Oliveira, 81 anos, 10 mandatos, que também pendurou as chuteiras este ano.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Cumprindo o dever

1981. Newton Macedo Campos, duas vezes deputado estadual, depois vereador em Salvador, nosso grande armazém de boas histórias sobre a Bahia e os baianos, contava que lá um dia integrou a comitiva da Câmara que foi ao II Distrito Naval, a convite da Marinha, para participar da solenidade de comemoração dos 116 anos da Batalha de Riachuelo. Levou com ele o jornalista Nilson de Olivar César, o Pixoxó, amigo fraterno, boêmio de carteirinha.

Fim da solenidade, Pixoxó propôs:

— O Mercado Modelo está ali. Vamos aproveitar e tomar uma?

— Rapaz, eu preciso ir para a Câmara. Você não viu o comandante falar com tanta ênfase as palavras do Almirante Barroso (comandante da armada brasileira em Riachuelo): 'O Brasil espera que cada um cumpra com seu dever'?.

— Ouvi e ouvi com muita atenção. Já que o Brasil espera, não precisa se afobar.

Conta Newton:

— Nós fomos, e o Brasil esperou.