Na Mega da Virada, apostar é o caminho. E calar o bico também | A TARDE

Leandro Silva Santos, o Leo, pedreiro, lá do Imbuí, pergunta: será que os resultados dos sorteios de loterias como a Mega Sena podem ser fraudados, como estão dizendo nas redes?

A Caixa diz, sem relambórios: é fake. E convenhamos, na história não há precedente. Mas aproveitando o embalo, já que é fim de ano, com a Mega Sena oferecendo uma bolada estimada em R$ 550 milhões, talvez mais, convém lembrar: só ganha quem aposta, e boca fechada.

Lições —Quem faz a ressalva é o deputado federal João Leão (PP). Ele diz ter aprendido na política que ‘só ganha quem se candidata, a maioria dos candidatos perde, mas só ganha quem se candidata’. E completa:

— E por isso sou candidato a viver 200 anos.

Que ele tenha boa sorte. Em fevereiro completa 78 anos, só ficam faltando 122.

A lição 2 é o bico calado. Certa feita na nossa Facom, a Faculdade de Comunicação da UFBa, Antônio Loureiro dava uma aula para a turma sobre o que ele chamava de sincericídio, a verdade assassina, para nos alertar que em primeiro lugar, no nosso ofício, a verdade é ferramenta, o foco é o interesse público. E perguntou:

— Vocês que querem ser jornalistas e haverão de ser grandes jornalistas, me digam uma coisa: o que faria um grande jornalista se ele ou alguém próximo acertasse sozinho na loteria?

Dois minutos, a sala em silêncio, deu o arremate:

— Perfeito, meus filhos! Que maravilha, uma resposta unânime. Bico calado, meus filhos, bico calado!

Em Camaçari, a disputa já tem caras: é Caetano contra Flávio

Pergunta a Luiz Caetano, hoje secretário da Casa Civil do governo e sempre citado como pré-candidato a prefeito de Camaçari: já que o prefeito Antonio Elinaldo (UB) lançou o vereador Flávio Matos (UB), quando você entra em campo?

— Já estou. O negócio é fazer a primeira discussão. Estamos a caminho.

Mas a conversa será de quem é candidato mesmo. Ele diz que tem alguns desafios pela frente, um deles é ordenar a orla do município, que tem sido palco de um turismo predatório.

— Arembepe, por exemplo, não tem estacionamento. Vamos encarar.

Lá também se diz que grandes condomínios ocuparam as melhores fatias da orla e com isso tiraram espaço para empreendimentos turísticos.

No quarto maior município da Bahia o duelo será entre ele e Flávio.

Pesquisas na briga de Feira

O jogo político feirense fecha 2023 ao sabor do tititi de duas pesquisas, uma atribuída à Dataqualy aponta que num eventual segundo turno Zé Neto (PT) derrotaria Zé Ronaldo (UB) por 45,9 a 43,2%.

Noutra, do Instituto Economic com o portal de notícias De Olho na Cidade, Ronaldo lidera com 27,8 % das intenções de voto contra 18,40% de Zé Neto. Nas duas, é certo como sem dúvida que a disputa feirense está polarizada.

Na Península de Maraú o acesso agora custa R$ 20

A partir de hoje quem quiser curtir as belezas da paradisíaca Península de Maraú, mesmo acessando por via terrestre, ou pelo esburacado trecho de 80 km da BR-030 entre Ubaitaba e Barra Grande, vai ter que pagar R$ 20 de pedágio. Ano passado, o pagamento do acesso era só para quem chegava por mar, saindo de Camamu e atracando em Barra Grande.

Leco Levita, secretário de Turismo lá, citou como exemplo de cobrança para investir o dinheiro em preservação a Tupa, taxa de acesso ao Morro de São Paulo, em Cairu.

Aliás, parece que os cobradores tomaram gosto. No Morro, ano antepassado era R$ 20, ano passado foi R$ 30 e agora vai ser R$ 50.