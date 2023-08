Não foi tudo às mil maravilhas, mas os prefeitos saíram ganhando

José Marques dos Reis, o Marquinhos de Itapicuru, um dos bem avaliados prefeitos da atual safra, não gostou muito da vinda de Brasília para a Bahia ontem, no CAB. Era por volta das 14h, quando ele se queixava:

— Tenho uma pendência no BNDES. A fila tinha 120, fui lá ver agora, só andou 20. Não acredito que isso vá funcionar lá tão bem assim.

Marquinho de Itapicuru é candidato à reeleição. Se elegeu em 2020 pelo PDT, mas está de malas prontas para desembarcar no PSD a fim de encarar a disputa de 2024. E essa é a razão da forte pressão que eles exercem agora.

Mas o governo chegou fazendo acenos positivos. Anunciou, via o secretário de Assuntos Federativos, André Ceciliano, a liberação de R$ 27 bilhões para compensar as perdas com o ICMS de Estados e Municípios. Resolve? Quinho de Belo Campo (PSD), presidente da UPB, diz que ajuda, mas é pouco.

Auxílio — Na Caravana Federativa ontem estavam 260 dos 417 gestores baianos, e mais de três mil auxiliares. E Jaques Wagner, o senador, presente no ato, também acenou ser favorável ao auxílio emergencial que os prefeitos pedem.

— Vivemos um período tumultuado na economia e de irresponsabilidade dos gastos exagerados do governo passado no período eleitoral.

Os prefeitos prometem uma grande manifestação dia 31 e acham que as definições devem sair logo porque eles se sentem asfixiados. E ademais, não é dito, mas está implícito, ano que vem tem eleição, e ninguém – nem os que vão tentar a reeleição e nem os que vão apoiar alguém – quer chegar mal em 2024.

Cordélia na corda bamba

A prefeita de Eunápolis, Cordélia Torres (UB), vive dias de inferno astral. A Câmara marcou para ontem a votação do pedido de cassação do mandato dela, mas uma decisão do TJ suspendeu a sessão. Ela é acusada de desvios administrativos e atribui as acusações a ‘interesses escusos’.

Ela admitiu ao site Radar que não tem tido paz para governar. Para cassá-la, é preciso 12 (dois terços) dos 17 vereadores.

Desembargadora Cynthia tem a preferência para o TJ

O Tribunal de Justiça da Bahia vai às urnas em novembro, para eleger o sucessor do desembargador Nilson Castelo Branco na presidência. E segundo observações de alguns desembargadores, se tudo correr como vai, a desembargadora Cynthia Resende ergue a taça.

Mas há uma pendência. Só podem se candidatar os cinco mais antigos que nunca ocuparam a presidência. São eles Ivete Caldas, Rosita Falcão, José Cícero Landim, Carlos Roberto Araújo e Heloísa Graddi.

Cynthia Resende é a sexta, o que equivale a dizer, se um dos cinco abdicar da condição, ela entra no time dos habilitados. No TJ se diz que isso é o mais provável de acontecer.

Roberto Carlos, o que ‘cá está e lá está’, segundo Pedro

Pedro Alcântara (PSD), ex-deputado e prefeiturável em Juazeiro, diz que PT, PSD, MDB, PSOL, Rede, PCdoB e Pode estão se reunindo regularmente e já definiram um rumo, vão marchar unidos para enfrentar a prefeita Suzana Ramos (PSDB).

— No próximo encontro vamos definir os critérios para a escolha de um nome.

O mais forte é o do ex-prefeito Isaac Carvalho (PT), mas ele tem problemas com a justiça e precisa limpar a ficha. E como fica o deputado Roberto Carlos (PV)?

— Ele cá está (na base do governo) e lá está (no apoio à prefeita Suzana Ramos).

Pergunta ao próprio deputado Roberto Carlos, como ele vai ficar:

— Só vou decidir isso lá pra dezembro. Agora no momento estou focado na disputa pela vaga no TCM.

O pessoal de cá se diz esperançoso do apoio dele.

REGISTROS

Aula magna

Paulo Miguez, reitor da UFBa, vai dar a aula magna de reabertura do segundo semestre quinta próxima na Faculdade de Direito (Graça). Tema: Desafios da universidade pública. A programação homenageia 0 instrumentista e compositor João Pernambuco e terá recital de violões da Escola de Música, além do lançamento do livro Raízes e Frutos da Arte de João Pernambuco, de José Leal.

Bonfim no cardápio



Senhor do Bonfim, no norte baiano, realiza de 1º a 16 de setembro o seu 1º Festival Gastronômico, o Gastronomia da Nossa Gente. O evento é uma iniciativa da prefeitura e do Sebrae e Senac.

Voo curto



O deputado Pedro Tavares está batendo forte no cancelamento de voos na Bahia, para Vitória da Conquista e Ilhéus:

— Quem quiser ir a Conquista saindo de Salvador, tem que passar por Guarulhos, em São Paulo. Agora vem a notícia de Ilhéus. Isso é um absurdo.

Quente e frio



Enquanto no litoral baiano as temperaturas baixam, no oeste e no Vale do São Francisco chegam a 40 graus. Os meteorologistas dizem que é o El Ñino. E se não chover até outubro, teremos seca.