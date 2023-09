Nayara, a que foi a Moçambique mostrar o que a baiana tem

Moçambique, lá na costa leste da África, banhada pelo Oceano Índico, tem muito a ver com o Brasil em geral, a Bahia em particular.

Os dois foram colonizados pelos portugueses, um na própria África, nós africanizados. Deu quase igual, povo festeiro, hospitaleiro, com algumas diferenças.

A constatação aí é da baiana Nayara Homem, atriz formada pela Escola de Teatro da UFBA desde 2002 que está lá fazendo pesquisas para a tese de doutorado em Estudos Africanos no ISCTE-IUL, de Lisboa, Portugal, com o tema da Dança-Religião Gule Wamkulu, que é Patrimônio Imaterial da Humanidade.

línguas —Nayara, que no Brasil já encenou várias peças de teatro e participou de mais de 30 filmes, conta que as semelhanças culturais moçambicanas com as baianas são muitas.

— Os artistas moçambicanos nos abraçam, o povo é muito festeiro como o nosso. Me sinto bem acolhida. Talvez a afabilidade não seja para todos, mas com nós, brasileiros, é certa.

Cá temos nosso acarajé, lá é o badjia que se lê badia. São primos carnais, só não irmãos gêmeos porque ao invés do dendê, que lá não tem, é óleo. A coisa muda aí. E também na língua. Nayara diz que o português é bem mais entendível do que o de Portugal, mas há um senão.

— Além do português aqui tem 43 línguas oficiais. Aí, complica um pouco.

Nem por isso Moçambique perde o encanto na visão dela. Agora está envolvida lá na realização da Feira do Livro, em Beira, onde está morando. Como no país estágio não é remunerado, os alunos enfrentam muita dificuldade para comprar livros. Ela participa da campanha Vale Livros, visando arrecadar fundos para a estudantada.

Em Beira —Nayara já morou em Maputo, a capital, ao sul, em Pemba, ao norte, e hoje está em Beira, no meio. A cidade é muito chegada a ciclones, e o marido dela, Marcus Nunez, é arquiteto e cenógrafo, ou seja, trabalho não falta.

Também ela já se engajou plenamente. Participa do filme A comunidade da discórdia, do moçambicano Aguinaldo Bata, escritor como ela (já publicou dois livros, As tintas do riso, que destrincha as maquiagens dos palhaços, e Cinemaquia, que disseca maquiagem para o cinema). Ressalva Nayara que a pesquisa dela é longa e como a arquitetura emergencial, o ofício do marido, é sempre muito requisitada, ela ainda não sabe quando volta.

Fez amizade com Daniela Severo, que é tida como a Mãe do Teatro lá. E pelo conjunto da obra ainda não decidiu se quando concluir o doutorado vem para o Brasil, se vai para Portugal ou se fica lá. Nos três, se sente em casa.

— Sinceramente, me sinto abençoada. Aqui o mar é muito azul e a areia muito branca. Não é à toa.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Vômito perturbado

Conta Sebastião Nery em ‘1950 histórias do folclore político brasileiro’ que Heitor Dias (19112-2000), filho de Santo Amaro que foi vereador em Salvador (1955-1959), prefeito (1959-1963), deputado federal (dois mandatos, de 1963 a 1971 e de 1979 a 1983), e senador (1971-1979) , começou como gerente da Caixa Econômica Federal em Ilhéus.

Naquele tempo, lá por meados dos anos 50, a era do automóvel ainda estava engatinhando, o grande meio de transporte era navio. E ele embarcou num, rumo a Ilhéus, começou a enjoar, fincou olho no horizonte sem querer conversa, encostou um cidadão:

— Que brabo está esse mar. Eu prefiro o carro.

Ouviu calado, nada dizia, o homem insistia:

— Eu sou Joaquim da Silva Nabuco.

— E o que é que o Sr. é de Joaquim Nabuco?

— Sobrinho-neto.

— E do Dr. José Nabuco?

— Primo.

— E Nabuconodosor.

— Não sei... Mas se tem Nabuco é meu parente.

— Arre! Não se pode mais nem vomitar em paz!