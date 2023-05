No Dia da Indústria, uma notícia com a Odebrecht alegra baianos

O Dia da Indústria, ontem festejado, veio com o brinde de uma boa notícia: o Ministério das Minas e Energia solta até o fim de junho o edital para a instalação de seis mil quilômetros de linhas de transmissão, algo em torno de R$ 40 bilhões. Das empresas brasileiras que postulam entrar no jogo, só a Novonor está apta.

A Novonor é a ex-Odebrecht, aquela que era uma das maiores do mundo na construção pesada, com 180 mil funcionários, caiu para 25 mil por causa da Lava Jato. Após o baque, e aí está a boa da vez, agora vislumbra a expectativa de retomar o protagonismo.

A Lava Jato detonou também a Camargo Correia, a Andrade Gutierrez e a OAS, a outra baiana. E aí alguns empresários questionam: já se sabe que Deltan Delagnol e Sérgio Moro se ‘entendiam’ previamente para atingir os acusados, mas ainda que ele estivesse certo nas acusações de corrupção, vale a pena sacrificar empresas desse porte em nome da moralidade?

Como Pirro —Se sim, fica como Pirro, aquele general romano que aniquilou o Exército para vencer uma batalha. Eles ressalvam que nem de longe querem defender quem cometeu crimes, mas peguem os criminosos. E tristemente se vê no Sudeste a Acciona, empresa espanhola, dando as cartas na Linha 6 do Metrô de São Paulo, pois as empresas brasileiras, tão habituadas com tais desafios mundo afora, de uma hora para outra teriam se tornado incapazes.

A notícia que emana do Ministério das Minas e Energia vem com esse tom, a esperança de que Novonor signifique a retomada.

Em Juazeiro, a prefeita Suzana no jogo do muda ou não muda

E eis que um dia, mês passado, Jerônimo Rodrigues estava em Juazeiro ao lado de correligionários, como os ex-prefeitos Isaac Carvalho e Paulo Bonfim, do PT, Leonardo Bandeira (SD), vice-prefeito e também filho do ex-prefeito Josep Bandeira, também presente, Andrey da Caixa, coronel Ancelmo Brandão, mais os deputados estaduais Zó (PCdoB) e Roberto Carlos (PV), além do ex-deputado Pedro Alcântara, quando proclamou:

— Meu lado é esse aqui.

A questão: a esta altura do campeonato, cabe no grupo a prefeita Suzana Ramos (PSDB), tucana que ano passado foi aliada de ACM Neto?

Fala Roberto Carlos:

— Tudo pode acontecer, inclusive a prefeita vir para o lado do governo.

Fala Pedro Alcântara:

— Jerônimo vai ter que conversar com o time dele. Suzana pode até vir, mas eu acho muito difícil.

A Coelba vai na sabatina?

A Coelba, alvo de um bombardeio de críticas nos quatro cantos da Bahia, partindo de produtores pequenos, médios e grandes, vai estar terça na Comissão de Agricultura da Assembleia.

Também lá estão confirmados os secretários Tum (Agricultura) e Osni Cardoso (Desenvolvimento Rural). Manuel Rocha (UB), o presidente da Comissão, diz que o momento é esperado:

— A queixa é geral.

Raimundo Lima está na conexão Brasil-Angola

No embalo do retorno de Lula, o jornalista baiano Raimundo Lima tomou posse anteontem como presidente da Associação dos Empresários e Executivos Brasileiros em Angola (Aebran). Lá, o fato foi muito festejado, com três ministros presentes (Luísa Grilo – Educação; Mário Oliveira – Comunicação; e Felipe Zau – Cultura e Turismo), além do presidente da Associação Industrial de Angola (AIA), José Severino, e do embaixador do Brasil, Rafael Vidal. Diz Raimundo que o foco é abrir oportunidades de negócios para brasileiros lá.

Com Lula, a expectativa é a reabertura de créditos por parte do governo brasileiro.

— E vamos também criar a Câmara do Comércio Angola-Brasil – disse o baiano.