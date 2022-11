No pessoal do agro, a vitória de Jerônimo foi muito bem recebida

No embalo da empolgação pela abertura da 4ª edição da E-Agro, feira itinerante de tecnologia e agronegócio, na quinta-feira, 3, no Centro de Convenções de Salvador, na orla da Boca do Rio, um detalhe curioso: embora o pessoal do setor seja bem mais identificado com a direita, a vitória de Jerônimo Rodrigues para o governo baiano bateu bem.

Humberto Miranda, o presidente da Federação da Agricultura do Estado da Bahia (Faeb), que junto com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) organiza o evento, diz que a questão é bastante simples.

— Jerônimo é agrônomo, é do agronegócio. E é o primeiro nome do segmento a ocupar o posto. A expectativa é a de que ele tenha um olhar mais propositivo para o agronegócio.

Conectividade — Diz Humberto que o agronegócio possui vários gargalos que travam o seu desenvolvimento, como estrada, portos e principalmente a energia, que é um sufoco para todos:

— Não é coisa só dos ricos, é de todos. Milhares de pequenos produtores têm energia, mas quando liga um simples motor para puxar água, não dá, não tem força.

Segundo Humberto, levar inovação e tecnologia para todos, a meta da E-Agro, segue um conceito de integração entre o campo e a cidade.

— A Bahia é protagonista nisso, está na vanguarda no país, com mais de 20 mil produtores atendidos por agrônomos, veterinários e zootecnistas.

Aí, outro ponto chave, ampliar a conectividade. Diz Humberto que tem sido fundamental para ampliar conhecimento, mas pode ser bem melhor.

A antecipação da definição de Adolfo na Alba é uma raridade

Diz o jornalista Paulo Bina, funcionário efetivo da Assembleia, com mais de 40 anos de casa, hoje chefe da Assessoria de Imprensa, que as definições para a presidência da Alba tradicionalmente acontecem entre o fim de dezembro e o início de janeiro. Agora, a antecipadação da definição do nome de Adolfo Menezes (PSD), é raridade.

— Eu só vi isso em 1990, quando ACM retomou o governo. Quinze dias depois ele reuniu os deputados e comunicou que o nome era Eliel Martins. E foi.

Ele cita outro detalhe curioso sobre a volta de ACM: quando se elegeu tinha apenas 26 deputados aliados, na posse já tinha 40.

Nas eleições deste ano, o placar também foi raro, 31 a 31, mas a tradição é o governo crescer. João Durval governou com um placar de 40 a 23 e Waldir, idem. O governo sempre faz maioria.

Elmo, o cara na área de Irecê

Dizem nos meios políticos que Elmo Vaz (PSB), prefeito de Irecê, saiu da campanha deste ano de bola cheia. Abraçou desde o início a campanha de Jerônimo, ganhou de cabo a rabo na cidade dele e emplacou mais de 110 mil votos de vantagem na região.

Elmo já é prefeito reeleito e dizem que ele é quem vai apitar forte nos movimentos visando 2024.

Falam que será um dos conselheiros de Jerônimo.

Centro de Convenções corre atrás do Oscar do turismo

O Centro de Convenções de Salvador, na orla da Boca do Rio, nestes dias palco da E-Agro, está concorrendo ao Prêmio Caio, tido como o Oscar do turismo nacional.

O Caio é administrado por um dos principais players do mercado de eventos no mundo, a multinacional francesa GL Events e o CCS disputa como’ melhor infraestrutura para grandes eventos no Nordeste do Brasil.

O tchan do CCS é que nos seus 100 mil metros quadrados de área os espaços são moduláveis para se adaptarem às necessidades de cada evento, seja feira, exposições, convenções ou reuniões corporativas. E, de fato, a cada evento, a área interna sempre parece que é outra.

REGISTROS

Adeus sossego

Moradores da Ribeira, o bairro de Salvador que fica no lado norte da ponta da Península de Itapagipe, um bucólico pedaço de chão nas bordas da Baía de Todos os Santos, dizem que o habitat está perdendo a magia. Motivo: a troca de tiros entre o pessoal do tráfico substitui a tranquilidade pelo medo.

Lotação esgotada

Santo Antonio de Jesus, a vedete no Recôncavo na banda sul da Bahia, tem um cemitério espremido entre uma área que virou forte polo comercial e a BR-101, e mais uma vez emerge daí um problema grave, a falta de espaço. O velho problema está em pauta: lá já não se pode sepultar pessoas em covas, só em gavetas.

Parceria cirúrgica

A Prefeitura de Eunápolis fez parceria com a Faculdade de Medicina da UniFTC para fazer, aos sábados, pequenas cirurgias, como a retirada de cravos e verrugas. O resultado é ótimo. O que antes era longa espera agora é coisa rápida.

Lula e Daniela

O vídeo em que Lula e Janja dançam com Daniela Mercury e Margareth Menezes, não foi gravado em Trancoso, como dito, e sim em março, na casa de Daniela, que agora os petistas requentaram.