Os políticos olharam mais para o próprio umbigo na mini reforma

Diz o cientista político Cláudio André que a minirreforma eleitoral trouxe alguns poucos pontos positivos, como a liberação do PIX para doações, uma simplificação das doações, mas ressalva: no conjunto, os políticos foram mais corporativos. Ou, traduzindo para a linguagem do povão, olharam para o próprio umbigo.

— Arthur Lira (presidente da Câmara, PP-AL) fez como os antecessores, deixou tudo para a última hora. O Senado tem menos de um mês para aprovar. Ficou faltando debate, pareceres de cientistas políticos e especialistas em direito eleitoral.

Ele ressalva, por exemplo, que evitar as prestações de contas periódicas, durante a campanha, compromete a transparência. É retrocesso, da mesma forma que as cotas de mulheres, que a mini-reforma tira a obrigatoriedade dos partidos e passa para as federações.

Carros —A nova proposta também amplia os benefícios para os políticos. Permite que o dinheiro do Fundo Partidário, por exemplo, possa comprar ou alugar carros e também que possa bancar a segurança de quem o partido bem entender.

Mas a coisa não pára por aí. Para além da chamada mini reforma, na próxima semana, a comissão especial da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da anistia vota o texto que deve perdoar irregularidades das prestações de contas de partidos, fundações partidárias e campanhas eleitorais de outros tempos.

Ou seja, o dinheiro público financia tudo na política e é óbvio que isso tem regras. Elas foram quebradas e agora vem o perdão. É dose, não?

Frente para o Extremo Sul

Nada menos que 22 parlamentares subscreveram o pedido para a formação, na Assembleia, da Frente Parlamentar em Defesa do Extremo Sul, iniciativa da deputada Cláudia Oliveira (PSD), também ex-prefeita de Porto Seguro.

Entre os parlamentares, uma das coisas que se fala, já reclamando providências, é o avanço do crime organizado. São comuns vídeos de gente portando armas pesadas. Isso está no foco.

Chega mais óleo no Morro

Até que o pessoal de prontidão de olho no mar que banha o Morro de São Paulo pensou que anteontem, com a chegada de pouco óleo, a situação ficaria menos preocupante, mas foi um erro de cálculo. Ontem, o óleo chegou lá e forte.

A expectativa agora é que a coisa seja passageira, como foi em Salvador e também nas vizinhanças ao sul, como nas praias de Jaguaripe e na do Guaibim, em Valença.

Casa Nova e seus secretários

Publicamos ontem que o secretário Wallison Tum (Agricultura) foi o primeiro de Casa Nova a atingir o posto. Erro. Já teve outros quatro.

Ei-los: Armando Vianna de Castro (Viação e Obras, 1959-1963), Honorato Viana de Castro (Fazenda, 1963), Adolfo Viana de Castro (Transporte e Comunicações, 1983 a 1985) e Sílvio Castro (Agricultura, 1990 a 1991).

Aos casanovenses, nossas desculpas pela incorreção.

E Valéria até já quis ser cidade. Virou boca quente

J.M., 80 anos, motorista aposentado, morador de Valéria desde que o bairro começou lá pelo início de 1960, conta que vive dias de muita tristeza, até porque líderes comunitários locais ficaram injuriados em 1969 quando Salvador anexou a área, que pertencia a Lauro de Freitas.

Lauro chiou, foi para a justiça, em 1973 perdeu. E a comunidade ficou lá esquecida:

— Não queríamos nem Lauro de Freitas e nem Salvador, queríamos nos emancipar, nos tornar cidade. Perdemos, mas estávamos certos. Os bandidos tomaram conta do pedaço e hoje (ontem) estamos vivendo nesse inferno.

Diz ele que o embate de ontem da polícia com bandidos ‘foi o mais triste de muitos dias tristes’.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Filho rebelde

Essa quem conta é o jornalista Paulo Bina, chefe da comunicação da Alba, memória viva da Casa.



1992, tempos de inflação galopante. Eliel Martins, presidente da Assembleia, cogitou dar reajuste aos deputados. ACM, o governador, soube, chamou a bancada para uma conversa:

— Não quero. Aumento agora é indecente.

Eliel tentou argumentar:

— Mas o projeto já está em pauta...

— Então vote contra.

Hora da votação, Horácio Matos Neto, o Horacinho, a quem ACM tinha e tratava como filho, votou a favor. ACM mandou chamá-lo, foi:

— O senhor resolveu ser o arauto dessa imoralidade, é?

Horacinho, saiu, bateu a porta, ACM gritou:

— Volte aqui, sêo moleque!

Voltou, bradou:

— Governador, deputado não deve ganhar milhão não. Deve ganhar zilhão!

Bateu a porta e foi embora. Dias depois ACM ligou para ele:

— Você ainda está nervosinha?...

Fizeram as pazes.