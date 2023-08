Polo Multimodal de Jequié une Zé Cocá e Rita, a irmã de Jerônimo

Anunciado por Jerônimo mês passado em Ilhéus, quando Lula foi lá dar o start para a retomada da Fiol, o Polo Multimodal de Jequié operou um milagre: uniu lideranças políticas e empresariais da cidade no mesmo tom, que ontem vieram a Salvador entregar a Angelo Almeida, secretário de Desenvolvimento Econômico, o estudo técnico do projeto.

Mas o melhor ficou para a hora do almoço, no restaurante da Assembleia. Zé Cocá (PP), o prefeito que era aliado do governo, mas na hora H apoiou ACM Neto, sentou-se num lado, o deputado Hassan (PP) no meio e no outro lado Rita Rodrigues, irmã de Jerônimo e presidente do Território de Identidade Médio Rio de Contas.

Ela não perdeu a oportunidade de cobrar de Cocá a suposta infidelidade do ano passado, ele se defendia:

— Eu fui leal a Cacá Leão (filho de João Leão, que disputou o Senado), o único que me deu apoio na minha candidatura a deputado.

2024 —Rita não dava tréguas. Ano que vem Cocá vai disputar a reeleição e é, segundo as pesquisas, um prefeito bem avaliado. Mas ela disparou:

— Sua administração não é lá tão boa como dizem. A cidade está bonitinha, mas faltam remédios nos postos de saúde.

Pergunta a Hassan, que entre os dois ouvia tudo calado: e aí, o que você acha?

— Eu acho que enquanto há vida há esperança.

Na mesa, o também deputado Euclides Fernandes (PT), Hugo Britto, da Associação Comercial e Industrial de Jequié (ACIJ), Renan da Guarda, da CDL, Renildo Silva, do Sicomércio, todos na mesma linha, calados.

Poucos voos na Salvador-Feira

Apesar do intenso alarido feito pelo governo para o início da ponte aérea entre Salvador e Feira de Santana, pela Latam, um mês depois de inaugurado não está agradando tanto, segundo jornalistas e empresários feirenses. O motivo da insatisfação é simples, segundo o jornalista Jair Onofre, do site Bahia na Política:

— São apenas dois voos por semana, terça e quinta. Ninguém vai para voltar depois de tanto tempo.

Enfim, Meio Ambiente, a Comissão, anda com Leandro

A Comissão do Meio Ambiente da Assembleia, presidida pelo deputado Leandro de Jesus (PL), bolsonarista, que fechou o primeiro semestre boicotada pela bancada governista, conseguiu realizar ontem uma reunião.

Ajudando a formar o quórum tinha dois governistas, Cafu Barreto (PSD) e Roberto Carlos (PV). Pauta principal: o projeto do deputado Hilton Coelho (PSOL), que proíbe a pulverização aérea em território baiano. O projeto é em si controverso, mas em princípio Diego Castro (PL), também bolsonarista, fez carga contra e teve apoio.

Leandro se diz otimista para tocar o barco:

— Tivemos uns probleminhas no primeiro semestre, mas acho que agora embala.

Na Alba, a Via Bahia vira uma unanimidade, todos batendo

Se a Assembleia tem autoridade ou não para instalar uma CPI tendo como foco a concessão de exploração de uma rodovia federal, como a BR-324, sob o comando da Via Bahia, como propôs o deputado Marcinho Oliveira (UB), é um papo. Outro, é que o assunto causa indignação de todo lado.

O deputado Luciano Araújo (SD), que é de Valente e lá passa com frequência, exibiu filmagens de buracos para gritar:

— É inadmissível. Isso é uma via pedagiada.

A deputada Fabíola Mansur (PSB) engrosso o coro e ataca no mesmo tom:

— Talvez nós não possamos discutir o contrato da concessão, mas externar a nossa insatisfação, a insatisfação dos baianos, não apenas podemos, é mais que isso, é um dever.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) é quem vai falar da legalidade da CPI, mas a gritaria está aí.

REGISTROS

Georgina reitora 1

A professora doutora Georgina Gonçalves dos Santos vai comandar a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) no próximo quatriênio. Ontem, ela foi nomeada reitora por Lula. Em 2019 foi a primeira na lista tríplice enviada pelo Conselho Universitário (CONSUNI) da UFRB, mas o time de Bolsonaro barrou.

Georgina reitora 2

Georgina, além de ser a primeira mulher a tornar-se reitora na UFRB, também é negra. Ela substituirá o professor Fábio Josué.

Prêmio Sebrae

O Sebrae lançou ontem o XII Prêmio Sebrae de Prefeitura Empreendedora. São 10 categorias que destacam o papel dos gestores públicos em projetos que embalam o empreendedorismo focados no estímulo aos pequenos negócios, além da qualidade da gestão pública. Como 2024 tem eleições municipais, a concorrência vai ser grande.

Frente indígena

Assembleia da Bahia lança amanhã (9h) a Frente Parlamentar Ambientalista e em Defesa Territórios dos Povos e Comunidades Tradicionais, pilotada pela deputada Neusa Cadore (PT). Lá estarão autoridades federais e estaduais, além de lideranças indígenas.