Seca incendiou a Alba. Deputados pressionam o governo | A TARDE

A tese de que a Assembleia Legislativa é o desaguadouro de tudo que se passa no estado está carimbada. Ontem, na Comissão de Infraestrutura, deputados de todos os lados gritaram que a seca castiga os quatro cantos, do litoral ao sertão, algo nunca visto.

Inicialmente, falou-se em marcar uma audiência pública para discutir a seca. Luciano Araújo (SD) bradou:

— Não é caso de audiência pública, é caso de urgência urgentíssima!

Convenceu. Ontem mesmo um grupo bateu na Governadoria e expôs a situação. O deputado Manuel Rocha (UB), presidente da Comissão de Agricultura, explicou:

— O jogo é correr atrás de Geraldinho ou Jerônimo, o que puder resolver o problema.

Jerônimo chegou ontem à noite de Dubai e já amanhece hoje com o pepino no colo.

A pior —Eduardo Salles (PP), o presidente da Comissão que já foi secretário da Agricultura de 2011 a 2014, diz que a situação atual é inédita.

— Tivemos seca de 2010 a 2015, mas era localizada em algumas regiões. Agora é o estado todo. Estivemos numa audiência itinerante na semana passada em Porto Seguro e eu vi a mata do litoral pegando fogo. É uma catástrofe.

E, já que é assim, o que fazer? Ele lista três pontos a serem sugeridos ao governo:

1 – Venda de milho pela Conab a preço de balcão. Na seca anterior, a saca custava

R$ 100 e foi vendida a R$ 18.

2 – Liberação de crédito para o produtor só pagar quando a chuva voltar.

3 – Ceder mais carros-pipas e tubos para atender pequenos produtores.

Gilberto Brito (PSB), prefeito de Paramirim, também na seca, sugere que a Embasa aumente a quantidade de água, de seis mil litros para 20 mil, nas tarifas de preço mínimo.

— É para ajudar os pequenos. Cada boi consome 50 litros de água por dia.

Rogério, Júnior e Manuel no tititi de olho na vaga do TCM

E eis que o deputado Rogério Andrade (MDB), declarado pré-candidato à vaga de Fernando Vita no TCM, encontra o colega Júnior Muniz (PT):

— Júnior, eu tô contando com esse voto.

— Quem manda no meu voto é Jero. Fale com ele, se ele disser para eu votar, eu voto.

Junto estava o deputado Manuel Rocha (UB), alguém perguntou:

— E no seu voto, Manuel, quem é que manda?

— No meu é Elmar (Nascimento, deputado federal).

Brincadeiras à parte, ontem, a bancada do PT se reuniu e decidiu que vai fechar com algum deputado estadual da federação que envolve PT, PCdoB e PV, de forma que eles tenham algum ganho.

Mas Vita se aposenta em 21 de dezembro, daí o TCM comunica ao governador, que por sua vez comunica à Assembleia. Em suma, a solução do caso fica para 2024.

Natal Pet, a festa continua

O deputado José de Arimatéia (Republicanos) agitou os corredores da Assembleia anteontem. Levou uma banda carnavalesca de Periperi para marcar o Natal Pet, que visa arrecadar alimentos para os animais. Ontem, ele dizia que ainda não fez balanço, mas gostou muito.

— Muitos animais vão passar um feliz Natal.

Arimatéia é bispo da Igreja Universal e sempre brigou pela causa animal.

Luciano Santos, o artista dos quadros ‘cópias fiéis’

Luciano Santos, 47 anos, ex-professor da Fundac, hoje com estúdio próprio no bairro de Castelo Branco, em Salvador, fechará amanhã, com chave de ouro, a exibição de obras de arte no saguão de entrada da Assembleia.

Segundo Maritza Novato, coordenadora das exposições visuais, este ano foram 27 artistas diferentes mostrando trabalhos. E, no fecho, Luciano, um mágico dos pincéis na arte de retratar pessoas, também retratou ela. Afinal de contas, quantos retratos ele já pintou?

— Perdi a conta. São obras pelo País, pelo mundo.

Em 2006, ele ganhou o Prêmio FIP (Festival Ibero-Americano de Promociones & Eventos).