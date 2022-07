Tecnologia Made In Bahia – Cidades e Indústrias: Modulus One

A Modulus One (M1) é uma empresa de tecnologia Baiana, sediada em Salvador com escritório em Manaus. Atua em concessões de iluminação pública, saneamento, portos, aeroportos e indústrias. Com soluções de “internet das coisas” (IoT) capazes de facilitar a gestão de uma manufatura, iluminação e até mesmo de uma cidade, permitindo acesso a informações em tempo real e proporcionando rapidez na decisão. Onde antes levava-se alguns dias para reunir informações e optar por um caminho, com a Iot a decisão pode ser tomada em alguns minutos. A M1 possui hardwares de telegestão de iluminação, água, gases, energia e o mais último lançamento – Análise Preditiva de Motores Elétricos, gerando informações precisas que são transmitidas para nuvem através de LoRa Mesh ou LoRaWAN e centralizadas no OMS – Software da Modulus One. A produção de tais equipamentos fica em Manaus e Santa Rita do Sapucaí – MG.

Estamos presentes hoje em mais de 15 estados, com nossas soluções de conectividade, Iot e software, sempre buscando entregar economia e aumentar a produtividade. A Modulus One está atenta aos ODS da ONU – 17 Objetivos do desenvolvimento Sustentável e suas soluções estão alinhadas com esses objetivos, vale conferir. Vamos falar um pouco de como o IoT pode ajudar uma indústria e uma cidade?

A IoT consiste em aplicar aos equipamentos industriais sensores e atuadores, permitindo o monitoramento de diversas grandezas em uma única plataforma acessível de qualquer lugar com segurança, gerando um controle mais eficaz e em tempo real de todo o processo. Já temos diversos cases instalados na Bahia e em todo o Brasil, ajudando indústrias a mitigarem perdas nos processos bem como gerando economias substanciais em ativos e insumos.

Em Salvador, a telegestão de iluminação encontra-se implantada em diversos pontos da cidade como a Av. Luís Eduardo Magalhães, Av. Mãe Stella de Oxóssi, Bonfim, Fortes de Santa Maria e São Diogo, Túnel Américo Simas, Tribunal de Contas do Município, Orla de Amaralina, entre outros. A economia com energia elétrica gerada pelo sistema atinge, em média, os 24 %, podendo chegar a 35 %.

Ampliando o conceito de cidade inteligente, outros sistemas foram implantados sobre a plataforma de gestão da iluminação em Salvador, como o controle de ar-condicionado em espaços como o Colabore, ou a monitorização da qualidade da energia elétrica no Elevador Lacerda e na orla.

O melhor método hoje para uma gestão inovadora está na IoT e em empresas que ofereçam soluções verdadeiramente acessíveis e práticas nesta linha, com um setup ágil, seguro e confiável.

A Modulus One tem muito orgulho de ser Baiana e levar a sua “tecnologia Made in Bahia” para todo o Brasil.

*Colaboração: Claudio Monteiro – Sócio e Rafael Roldan - Consultor