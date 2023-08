Tratamentos para doenças autoimunes avançam em Salvador

Substitutos para as altas doses de corticoides presentes em alguns tratamentos para doenças autoimunes, os medicamentos imunobiológicos são capazes de atuar de forma mais específica nas vias imunológicas e inflamatórias, melhorando significativamente a qualidade de vida de pacientes com doenças crônicas.

Após 9 anos coordenando as atividades no Instituto Bahiano de Imunoterapias e visando proporcionar um diagnóstico e tratamento cada vez mais personalizado e humanizado de maneira mais ampla, em 2021 reunimos um grupo de especialistas em reumatologia e outras áreas médicas, e juntos, adquirimos o centro de procedimentos infusionais paulista EV CITI, dando início ao Grupo Centros Integrados de Terapia Assistida (CITA). Atualmente, nos tornamos o maior time de médicos especializados em doenças imunomediadas do Brasil e a qualidade é nossa marca registrada.

Atuante em duas cidades, São Paulo e Salvador, a fusão foi tão benéfica que em 2022 optamos por uma expansão no grupo de clínicas e investimos também na Quíron Reumatologia (SP) e na Novaclin (BA). Com dois anos de presença no mercado baiano e paulista, contamos com um time formado por 79 médicos, o que nos conduziu para que nos tornássemos referência nacional em dermatologia, reumatologia adulto e pediátrica, gastroenterologia, neurologia, alergologia, vacinas e tratamentos infusionais não-oncológicos, realizando cerca de 3.400 atendimentos por mês. Optando sempre por aliar experiência, dedicação e respeito, desenvolvemos em todas as clínicas o Centro de Infusão, local onde os portadores de doenças autoimunes podem realizar a Terapia Infusional de maneira mais confortável e assistida durante todo o período da infusão, além de proporcionar ao paciente o retorno para casa após o procedimento, sem necessidade de internamento.

Dispomos sempre de médicos especializados em alta complexidade e cuidado com o paciente, trabalhando dentro das normas rígidas de segurança e qualidade, buscando o aperfeiçoamento e a melhoria dos serviços até nas clínicas mais novas, como a Quíron Reumatologia, em São Paulo. Trabalhamos muito para que todas estejam dentro de um padrão de qualidade único, o que levou a nossa qualidade a ser reconhecida em todo o território nacional, conquistando o selo de Excelência ONA Nível 3 e Acreditação Internacional – Qmentum, o Selo da Diversidade Étnico-Racial em 2022, concedido pela Prefeitura de Salvador, que visa reconhecer as ações de promoção da equidade racial nas políticas de gestão de pessoas e marketing das organizações, e também o selo ONA PLENO, por oferecermos aos pacientes um atendimento mais seguro e confiável.