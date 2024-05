O Carrasco - Malandro é malandro e mané é mané | A TARDE

MALANDRO É MALANDRO E MANÉ É MANÉ

Lula anda meio raivoso. Na tarde da última sexta-feira, 10, durante evento de inauguração do Hospital Costa das Baleias e do Centro Pedagógico da UFSB, em Teixeira de Freitas, Lulinha mostrou que não é mais o “paz e amor” de outrora. O presidente vociferou em seu discurso que “é uma falta de respeito do prefeito não está aqui agora na inauguração”. Quando cobrado para comparecer a eventos institucionais o prefeito o fez logo pela manhã, oportunidade em que, inclusive, recebeu um pitaco do governador pelo fato de nunca atender as ligações dele e de seus secretários estaduais, deixando Marcelo Belitardo completamente sem graça. Ocorre, porém, que o alcaide ficou sabendo que a tropa do MST teria sido encarregada de lhe dar uma saraivada de vaias no evento político promovido pela claque petista. Astuto, Belitardo percebeu que sua presença não se fazia necessária, porque ali nada institucional seria tratado e que em evento político só se comparece quando existe afinidade. O resumo da ópera foi o seguinte: Lula descascou agressivamente pra cima de Marcelo Belitardo e parte substancial da população, que não é adepta nem ao presidente e nem ao prefeito, passou a dizer que votará na reeleição de Belitardo só por causa da falta de educação de Lulinha Malvadeza, em apologia a Toínho Ternura. Dessa vez o prefeito foi o malandro e o presidente foi o Mané.

PATIFARIA EM PAULO AFONSO I

O clima continua azedo na Câmara Municipal de Paulo Afonso, depois que um valentão chamado Rodrigo “Barril Dobrado” agrediu fisicamente o servidor público Nilton Oliveira, liderança política que não se compactua com os métodos nada republicanos do eterno pretenso pré-candidato a prefeito Mário Galinho, que era do PSDB, fez campanha para Bolsonaro e agora diz que é do time de Lula. Muita cara de pau, hein.

PATIFARIA EM PAULO AFONSO II

Rodrigo “Barril Dobrado”, o valentão da Bahia, até o fatídico episódio ocupava o cargo na Câmara que é presidida por Jean Roubert. Roubert, segundo informações, foi servidor do Judiciário e a fama deixada não foi nada boa. Lembremos que Paulo Afonso é a comarca onde um juiz de direito, hoje falecido, foi aposentado compulsoriamente por envolvimento em diversas fraudes processuais. Farto material em poder do Carrasco aponta que empresas ligadas a parentes de Jean Roubert faturaram mais de R$ 3 milhões em licitações que estão sendo analisadas com a lupa exclusiva desta coluna, que logo trará novidades sobre o assunto. Toda essa gente forma a “turma de valentões do Galinho”. Que Deus tenha piedade do povo pauloafonsino.

SINAIS

Há duas semanas o Brasil assiste, estarrecido, ao drama das enchentes no Rio Grande do Sul, resultado das chuvas e da cheia nos rios. Milhares de desabrigados, mais de uma centena de mortos, um rastro de lama e destruição. Eventos como esse devem se tornar cada vez mais frequentes devido às mudanças climáticas e ambientalistas alertam para o risco de algo semelhante ocorrer no Litoral Norte, onde se encontra instalada a fábrica de pigmentos Tronox. E se além da enchente a chuva espalhasse resíduos tóxicos por toda a região, qual seria a resultante dessa tragédia? Com a palavra os responsáveis por permitir a presença de uma indústria com tamanho impacto ambiental em área habitada, às margens de um rio e do mar.

BRINCANDO COM A JUSTIÇA

Mais uma vez os representantes da Ferbasa fizeram pouco caso de uma ordem judicial e se negaram a fornecer os documentos solicitados na ação movida pelo herdeiro do seu fundador, José Carvalho. O último mandado de busca e apreensão foi expedido na quarta-feira, 8, e em lugar dos originais, a empresa apresentou cópias da movimentação financeira, incluindo 200 páginas em branco. De quebra, disseram que os originais foram deixados na copiadora, porque não houve tempo para buscar. Um verdadeiro escárnio com o Poder Judiciário. Em breve veremos todos os desmandos que Deuses, o árabe e seus amigos fizeram na Fundação José Carvalho.

MIMIMI E BLÁ-BLÁ-BLÁ

Por falar em Justiça, moçoilos e moçoilas andaram plantando notinhas de que a relação entre o Tribunal e o Executivo Estadual estaria sob alerta, onde o primeiro estaria mandando recado para o segundo, digamos assim. Todo esse mimimi foi por conta da eleição de um membro efetivo do TRE, que nunca foi malvisto pelos cardeais petistas, ao contrário, teve a preferência da esquerda há quase dois anos atrás. Os aloprados de plantão, antes de saírem dando caneladas, precisam entender qual a função de cada Poder. Aliás, tão harmônica é a relação, que teremos a presidente da Corte exercendo o cargo de governadora por dez dias. Taí a prova de confiança. O resto é blá-blá-blá.

DOR DE COTOVELO

Como o Judiciário foi um dos assuntos mais comentados da semana, o Carrasco não pode deixar o leitor sem saber de certas tretas ocorridas. A última delas foi um advogado, eterno candidato a sei lá o quê, plantar notinhas mentirosas e ao mesmo tempo bajuladoras. O causídico moçoilo, que logo vai pedir música no Fantástico em razão da terceira ou quarta derrota em listas tríplices, precisa entender que confiança não se ganha ora beijando a mão da esquerda, ora beijando a mão da direita, e tampouco destilando ódio contra colegas de profissão. Ta achando que pode ter a mesma sorte na profissão como teve no amor. “Perdeu Mané, não amola”.

DOR DE CABEÇA

Campeã em reclamações dos usuários, a Internacional Travessias Salvador (ITS) jogou mais uma bomba no colo dos consumidores. Além das baratas, os usuários terão que pagar mais caro pela tarifa do modal. Os ciclistas, por sua vez, pagaram o ‘pato’ e vão ter quase 200% a mais no valor da tarifa. Desse jeito ninguém aguenta!

MAIS UMA, UNIME?

A faculdade Unime, que fica em Lauro de Freitas, conhecida por seus altos valores nas mensalidades dos cursos, carrega agora mais uma estrela em seu currículo: a de não oferecer segurança para alunos. Os casos de assaltos e até sequestros no estacionamento da instituição privada têm deixado pais, alunos, colaboradores e professores apreensivos. Mesmo com a colocação de catracas e segurança particular após inúmeras ocorrências, os bandidos sempre souberam que lá o terreno é fértil. Enfrentaram câmeras e seguranças e levaram uma estudante, na semana passada. Por sorte, a deixaram metros após o campus e foram embora com o carro e demais pertences da aluna. Enquanto vítimas se recolhem em medos e alunos buscam respostas sobre os fatos, a faculdade se cala e segue o fluxo, como se nada tivesse acontecido. Até quando, hein Unime? Vai esperar ter morte para agir como deve?

ADEUS BURGER KING

A marca Burger King não está conseguindo se manter de pé na Bahia. Na última semana foi anunciado o fechamento de mais duas lojas no Estado por conta de dívidas milionárias, principalmente trabalhistas. As duas últimas lanchonetes que fecharam as portas ficam em Vitória da Conquista. Incidentes como estes podem afetar profundamente a percepção da marca junto ao público, que é destaque em campanhas publicitárias em todo o mundo. O Burger King tem pela frente agora o desafio de restaurar sua imagem e confiança junto aos consumidores e investidores. Caso contrário, a bola de neve da crise começará a repercutir em todo país.

TIRANDO DA RETA

O Carrasco tomou conhecimento que a Prefeitura de Nazaré, por intermédio da Secretaria da Educação, está exigindo dos professores do programa Educação de Jovens e Adultos (EJA) assinem um termo assumindo a responsabilidade pelas matrículas deste segmento. No momento em que a Controladoria Geral da União (CGU) e o MP continuam apurando a possível fraude com a quantidade de alunos matriculados no programa, que estaria sendo maior que a de grandes municipios, esse ato vem como um indício para tirar a responsa da gestão da reta. O fato é que quem assinar esse termo, pode responder por desvios de recursos federais. Não caiam nesse CAÔ, professores!

CALOTE

A Prefeitura de Ilhéus e a Secretaria de Turismo local, ganharam o selo de caloteiras. Dois anos após prestar serviço para a pasta, uma produtora local ainda espera pelo pagamento. Duro é saber quem a gestão de Marão anda pagando...

INIMIGO DO CARISMA

Enquanto os demais pré-candidatos dão o tom da campanha em Ilhéus, Bento Lima segue sem empolgar na cidade. Dizem as más línguas que o prefeito Marão teria ficado assustado com a avaliação fraca e já estaria arrancando seus poucos fios de cabelo com a falta de carisma do seu escolhido. Tais fatores teriam feito o prefeito pensar mil vezes na decisão de lançar um nome para defender seu 'legado'. Grande novidade porque falta de aviso não foi! Será que só Marão não sabia? Todo mundo sabe que esse Bento é um pombo sujo e sinônimo de problema para a cidade!

SE RETOU

O ex-presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana e vereador, Fernando Torres (PSD), pegou ar e afirmou que se a atual presidente da Casa, Eremita Mota (PP), for a escolhida na chapa para a disputa de vice-prefeita de Zé Neto (PT), "retira imediatamente o apoio" ao deputado federal que é candidato a prefeito. Se esperava causar um abalo, causou nem brisa. "Peixe pequeno", disse uma fonte ao Carrasco.

TRAIRAGEM

A Prefeitura de Tanhaçu, centro-sul da Bahia, anda demitindo servidores via grupos de WhatsApp. O Carrasco soube que até mesmo uma servidora grávida, que atuava como diretora de esportes, não obteve a consideração da gestão e foi dispensada através dessa nada elegante modalidade. Será que o prefeito da cidade conhece as leis e o estatuto dos servidores? Importante saber...

CERCO APERTADO

Quinze dias é o prazo que o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) deu para que o prefeito de Catu, Pequeno Sales (PT), corrija os ilícitos ambientais dos quais foi acusado de ter cometido em uma fazenda na zona rural do municipio. Estamos de olho!

PÃO E CIRCO

Como explicar alunos da Rede Municipal sem fardamentos, com merenda escolar de má qualidade, professores sem aumento de salário desde 2022 e pagamentos do Precatório do Fundef em atraso. Tudo isso está acontecendo no município de Cardeal da Silva, enquanto o prefeito Branco Sales gasta uma baba de dinheiro com festas. Só uma atração musical contratada pelo município para os festejos juninos vai receber quase R$ 500 mil reais do poder público. E aos estudantes? Migalhas...

MORDAÇA

Na Câmara de Dias d´Ávila, Região Metropolitana de Salvador, a falta de um relógio para contagem do tempo regimental de pronunciamento dos parlamentares dá lugar a práticas coronelistas do presidente da casa, vereador Júnior do Requeijão. Aliado do prefeito Alberto Castro, seu correligionário, o presidente interrompe seguidamente a fala dos vereadores de oposição quando estes fazem críticas à gestão, muito antes de se esgotar o tempo previsto, o que pode ser comprovado pela transmissão via youtube. Mas se o líder do governo usa a tribuna para alardear os “feitos” do prefeito, aí a palavra está garantida sem qualquer interrupção. Que feio, presidente!

ROMARIA DO MAL

Conhecida por suas belas romarias religiosas com destino às grutas ao redor do município, Bom Jesus da Lapa presenciou nesta semana um episódio lamentável. Contrariando todo o contexto e fama receptiva do povo lapense, o secretário municipal de Administração, Vitor Hugo, entrou armado na Câmara de Vereadores e saiu distribuindo ameaças a membros da oposição, gerando tumulto e indignação na sessão. A alegação para tal ato do secretário era para que diminuíssem as críticas à atual gestão. Esse Carrasco alerta: se essa moda pega em outros municípios, é o fim da democracia e do livre direito de expressão. Aqui não, secretário.

ENCHENDO O PAPO I

De ambulância em ambulância, Jerônimo vai enchendo o papo dos deputados estaduais, que reclamavam desde a gestão Rui Costa do não pagamento de emendas parlamentares. Nos últimos meses, o atual governador enfileirou veículos para uso das secretarias municipais de Saúde. Cada carro é apresentado com o nome do deputado que solicitou a emenda e com o município de destinação. Até os bolsonaristas Leandro de Jesus e Diego Castro tiveram suas emendas garantidas.

ENCHENDO O PAPO II

O pagamento das emendas foi promessa de Jerônimo no dia 1º de fevereiro de 2023, primeiro dia da atual legislatura. Agora que começou a pagar, os deputados da oposição passaram a demonstrar menos resistência aos projetos do governo na Alba. Na última entrega de ambulâncias, por exemplo, vários oposicionistas compareceram e foram saudados pelo governador. Não foi o caso dos bolsonaristas, que não aparecem em evento do petista nem para se gabar de emenda.

DONO DO JOGO

Um dos donos do jogo político de 2026 é Ronaldo Carletto. Influente desde sempre, o ex-deputado agora é dono de um exército de prefeitos filiados ao seu Avante. A meta do partido, que já manda em 70 cidades baianas, é chegar ao número de 85 gestores municipais e dezenas de vice-prefeitos nas eleições de outubro. Meta ousada, mas atingível em razão da expertise política da turma estadual e federal do Avante.

DE IBIRAPITANGA PARA MARAÚ

Há poucos dias, o elemento, que agora quer ser prefeito de Maraú, teve a cara de pau de dizer que não está inelegível porque a condenação do TCU teria sido referente ao município de Ibirapitanga, não o atingindo se fosse disputar uma prefeitura distinta. Com um engodo desse, o Carrasco não poderia deixar de lhe presentear com seu selo maior. Não custa relembrar que o MPF pede a prisão de todos os envolvidos na Operação Sombra e Escuridão, da Polícia Federal. Alega que “RUIVERSON LEMOS BARCELOS (ex-prefeito), irmão do prefeito, e ISRAEL LEMOS BARCELOS NETO, sobrinho do alcaide, em conluio com o então prefeito ISRAVAN LEMOS BARCELOS e ROSEILDO S. COSTA, administrador de fato da aludida empresa, participaram do esquema de desvio de verbas federais no período de 2013 a 2015, tendo recebido valores da empresa referida, que foi beneficiada ilicitamente pelo município, no mesmo período, com pagamentos indevidos/superfaturados”. É disso que Maraú precisa? Claro que não. O lugar de Ravan, pelo visto, vai ser o xilindró.

SETE RAZÕES PARA NÃO INVESTIR – XVII

O Carrasco vem pela décima sétima vez alertar aos investidores da Baía de Todos os Santos que o peixinho da “rasgada “ e do “backhand” está na iminência de ser inabilitado pela CVM. Informações quentíssimas oriundas da autarquia revelam que a trupe golpista do DAY TRADER será fisgada muito em breve. A propósito, o pequeno vertebrado deve ter “sentido no bolso outra botada” do grande tubarão vermelho e branco. Pois é, como preconiza famoso brocardo popular: “AQUI SE FAZ, AQUI SE PAGA”. Ou seja, como pode um golfinho nadar em mar de Tubarão? Não há possibilidade alguma. Até a próxima semana!!!

ENQUADRADA

O selo semanal do Carrasco vai para a primeira dama e seus bichinhos. No meio de uma grande tragédia no Rio Grande do Sul, envolvendo PESSOAS, é impressionante a felicidade de Janja ao salvar cavalos e cachorros da terrível enchente. Não se sabe se S. Exa., a primeira dama, comemorou de forma efusiva o salvamento de homens, mulheres e crianças na mesma tragédia. Janja gosta mais de animais ou de gente? A conferir…

