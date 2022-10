O lulismo voltou

Como num filme de ação no qual o mocinho apanha dos vilões, mas consegue vencer, apesar das dificuldades que quase o levam à morte, o lulismo renasceu como fenômeno de representação política, quando há o encontro entre liderança e representados sob a mediação de um partido ideológico estável num sistema multipartidário.



Depois das manifestações de junho de 2013, da Operação Lava Jato e das eleições de 2014, o Partido dos Trabalhadores (PT) se viu no epicentro de uma crise política sem precedentes que culminou no impeachment farsante da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), pondo fim a um governo legitimamente eleito. Os opositores do PT apostaram em manifestações de rua e na estratégia de radicalizar a pauta da corrupção na sociedade civil, como se propina e financiamento ilegal de campanha fossem problemas restritos a um punhado de partidos, e não um mal-estar generalizado nas democracias em todo o mundo.

No decorrer desse filme, tivemos, além do impeachment de Dilma, a continuidade da Lava Jato atormentando o governo do presidente Michel Temer (MDB), entregue a suspeitas de corrupção diretamente associadas a seu partido. Foi nesse ínterim, feito um “messias” anti-sistema, que Bolsonaro surgiu, apresentando-se como alguém capaz de levar o país aos braços do conservadorismo—o candidato que poderia varrer definitivamente os petistas do poder. Como Aécio Neves (PSDB) também foi atingido pela Lava Jato, o caminho estava aberto para um candidato que encarnasse a mudança, mas, sobretudo, que representasse fielmente o atraso social e político que havia sido enfrentado no processo de redemocratização pós-1988. Me refiro aqui ao racismo estrutural, às desigualdades e a um autoritarismo societal que resiste até os dias atuais.

No meio do caminho, Bolsonaro assistiu a prisão em tempo recorde do ex-presidente Lula e sofreu um atentado que mudaria completamente o rumo das eleições. O petista liderava as pesquisas com 41% em agosto de 2018. Bolsonaro tinha 22% em 04/09/2018 (IBOPE); após o atentado, chegou a 28% no final de setembro e, na véspera daquela eleição, atingiu 45%. Venceu a eleição no segundo turno, aproveitando uma onda antipetista suficiente para consolidar o fim de um ciclo do PT no poder.

Com tanta expectativa em torno de um governo que fosse um contraponto aos petistas, Bolsonaro começou a errar na transição, sem conseguir uma efetiva coordenação política de governança. Em seguida, foi ladeira abaixo: passou a atacar instituições e emparedou o STF com um discurso de que seus poderes prevaleciam sobre os demais poderes da República. Enquanto isso, seu governo não conseguia coordenar agendas e ações que mantivesse os interesses republicanos em algum grau. Bolsonaro passou a governar, literalmente, para os seus seguidores.

Ao sair da prisão, em novembro de 2019, Lula foi modulando a sua estratégia eleitoral a partir dos erros do seu adversário. O combate à pandemia de Covid-19 constituiu-se um divisor de águas. O desempenho geral do governo de Bolsonaro foi soluçando, quando a agenda mudou em 2022 de olho nas eleições: o Auxílio Brasil, a diminuição do preço dos combustíveis, além da disputa ferrenha de narrativas do governo pela paternidade de um conjunto de medidas com apelo eleitoral (Pix, vacinação, transposição, geração de empregos, MEI, etc.) deram novo fôlego a Bolsonaro.

Mesmo lançando mão de fake news, a eleição foi equilibrada do início ao fim, mas com um detalhe: montou-se uma frente ampla antibolsonarista com ares de plebiscito pela democracia. O apoio inimaginável em tempos de estabilidade política agora levou setores liberais e antigos adversários a apoiar Lula em uma leitura óbvia que uma reeleição do atual presidente nos colocaria em um processo avançado de putrefação institucional. Deu a lógica, o antibolsonarismo foi maior que o antipetismo em uma diferença apertada com Lula eleito para o seu terceiro mandato de presidente com 50,90% dos votos, a maior polarização histórica do Brasil. Sem dúvidas, a democracia venceu.

*Cláudio André é Professor Adjunto de Ciência Política da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) e um dos organizadores do “Dicionário das Eleições” (Juruá, 2020). E-mail: [email protected]