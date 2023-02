ASSISTA: O CARRASCO é flagrado no Carnaval. - PARTE II

O Carrasco está fazendo sucesso nesse Carnaval. Foliões estão flagrando nosso anfitrião nos quatro cantos da cidade.

Desta vez, ele foi visto na Barra, bem na frente do Camarote da Brahma. Chegou pra este Carrasco que quando ele aportou no local, teve empresário que se escondeu e outro que saiu correndo. O prefeito também estava no espaço.

E você? Tem visto o Carrasco por ai? Mande fotos e vídeos pra gente. Na segunda, dia 27, ele volta contando todas as histórias do Carnaval que só ele viu e ouviu e vai trazer com exclusividades para os leitores de A TARDE.

Veja os flagras que mostram O Carrasco na folia:

