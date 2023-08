BYE BYE 171

Definitivamente, viver de aparência por muito tempo não é para os fracos. Sustentar 80 mil pilhas de prestação mensal somente para se aproximar e tentar golpear endinheirados é evidente que não iria acabar bem. O Carrasco avisou e informou aos vizinhos do 171, no bairro da Vitória, que se derem conta do sumiço do sujeito é em função do despejo acionado pelo banco na Justiça.

MANDA QUEM PODE, OBEDECE QUEM TEM JUÍZO

O MPF baiano tem lá certas peculiaridades. Em determinados temas espinhosos existe um cidadão de nome Fábio, autointitulado expert da área ambiental, que é servidor de terceira categoria da instituição, mas vive dando esporro até mesmo em procuradores da república. Recentemente andou a verbalizar que quer acabar com as operações entre o MPF e o MPE pois, segundo o falastrão mal educado e arrogante, o time do MPE seria “desqualificado”, não tendo a mínima competência para o trabalho conjunto. O Fábio gosta mesmo é de viajar pelo mundo. Com o Euro e o Dólar nas alturas, ninguém consegue entender a mágica.

O ÁS DE OUROS DO PEDAÇO

Por falar em arrogância, o Carrasco descobriu que um certo gorDINHO que opera na área de saúde pública tem um passado um tanto quanto velhacório. Em um passado não tão passado, ele foi sócio numa distribuidora numa área cujo Carrasco ainda não descobriu, mas em pouco tempo deixou um birro de aluguel, sendo ele despejado por um empresário e playboy endinheirado. A cobrança está até hoje na justiça e a intenção do credor é uma dia acertar suas contas com esse dorDINHO que se acha o todo poderoso, um verdadeiro ás de ouros.

ÓLEO DE PEROBA

Pense num absurdo, na Bahia tem precedentes. Não há ditado melhor para descrever o imbróglio causado pela Qualirede, que fazia a operacionalização dos serviços do Planserv contra o governo do estado. A Qualirede foi envolvida, em 2021, no escândalo da Operação Alcatraz, em Santa Catarina, no esquema que teria desviado R$ 66,5 milhões e que, inclusive, levou à prisão executivos da empresa. Agora a corporação decidiu ir à Justiça contra a nova licitação para os serviços de apoio operacional do plano dos servidores baianos, vencida pela Maida Haptech Soluções Inteligentes Ltda, que apresentou menor preço. A Qualirede iniciou sua atuação no Planserv em 2018 - antes, portanto, da Operação Alcatraz - e, desde então, foi alvo de críticas constantes de servidores públicos e de entidades médicas.

MUDOU A CHAVE?

Tem causado estranheza nos meios jurídico e empresarial a participação da promotora Rita Tourinho, que moveu uma ação contra a licitação que resultou na saída da Qualirede do Planserv. A promotora foi uma crítica da companhia quando esta chegou à Bahia e chegou a dizer que "estamos querendo que o Planserv demonstre que essa empresa conferiu maior eficiência ao plano". Fato é que o Ministério Público ajuizou uma ação e conseguiu uma liminar para suspender a licitação, mas o governo recorreu e manteve o resultado. A pergunta que fica é: por que a promotora mudou de posicionamento sobre a Qualirede? Estranho né!

IH! DEU MERDA

Os clientes do banco ITAÚ andam sofrendo. Com o App fora do ar na última semana, não foi possível realizar o pix ou fazer consultas. Há relatos de usuários que ficaram com pagamentos atrasados e que, com o sistema instável por horas, o dinheiro de muitos parecia ter sumido da conta. O desespero e o transtorno foram garantidos. Já tem cliente antigo dizendo que não é a primeira vez que isso acontece e que a campanha bonitinha do "Feito Pra Você" dá lugar agora ao BASTA!

GASPARZINHOS DO DINHA

Quem acreditou na conversa bonita do projeto político do prefeito de Simões Filho, Dinha Tolentino, caiu do cavalo. A tal promessa em revolucionar a administração não passou de falácia, visto que a gestão é rica em denúncias, como a última dos funcionários fantasmas, ou seja, aqueles que recebem salários sem comparecer aos postos de trabalho. Os fantasminhas do Dinha estão prestes a ser descobertos e podem atingir o gabinete de uma deputada. É questão de tempo!

PREFEITA TRAÍRA

O Diário Oficial do Município de Monte Santo, região sisaleira da Bahia, andou nervoso na edição do Diário Oficial do último dia 7 de agosto. A atual prefeita, Silvania Matos, exonerou o ex-prefeito, Jorge José de Andrade, da Secretaria Municipal de Articulação Política, cargo criado na gestão da própria Silvania. E olha que Jorge foi um dos principais responsáveis pela vitória da atual prefeita, em 2020. E o mais curioso é que a vice prefeita, Itácia Andrade, é filha do exonerado. Fogo amigo?

PAU DE ARARA

O Carrasco recebeu denúncias do que anda acontecendo na Educação, com estudantes da zona rural de Mata de São João. A mazela da vez é o transporte escolar, que anda em frangalhos. O mais grave é que a situação coloca os alunos em risco, já que os veículos andam com superlotação e com as crianças sem cinto de segurança. Vão esperar uma tragédia acontecer?

FOME SEM PRESSA

Já dizia o saudoso sociólogo Betinho, criador da Ação da Cidadania Contra a Fome, que quem tem fome, tem pressa. Mas em Dias d´Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, a urgência de quem não tem o básico para se alimentar é relativa. O prefeito da cidade, Alberto Castro, em entrevista ao vivo, numa emissora da capital baiana, admitiu, com todas as letras, que a entrega de cestas básicas às famílias cadastradas no CRAS (Centro de Referência em Assistência Social), é feita em esquema de rodízio. Ou seja, algumas famílias recebem o benefício em um mês e tem que esperar dois meses para receber de novo. Parafraseando Djavan, saberá o prefeito o que é não ter e ter que ter pra dar?

'GÊNIO' DO MERCADO

Depois de atrasar o lado da equipe econômica do governo, resistindo em derrubar a taxa de juros, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, agora anuncia a bala de prata para reduzir o endividamento no Brasil. O iluminado quer acabar com o rotativo do cartão de crédito, o chamado pagamento mínimo, com a intenção de inibir a cobrança de juros que ultrapassam os 450% ao ano. Seria até uma boa ideia, não fosse o fato de substituir o rotativo pelo parcelamento compulsório, o que comprometeria os limites dos cartões e, por consequência, a capacidade de consumo, sendo que quase metade das vendas no varejo são feitas com cartão. Não seria mais fácil disciplinar os juros abusivos? Fica a Dica.

O QUE OLHOS NÃO VÊEM

A CPI dos atos golpistas tem movimentado até ex-deputados federais. Apesar de não ter registrado presença no Congresso Nacional através das redes sociais, como de costume, as câmeras do colegiado não deixaram escapar o comparecimento do ex-presidente da Alba em Brasília. O mais icônico do flagra foi a fofoca no ouvidinho de Arthur Maia em rede nacional. O que não se faz por uma indicação no TCM, hein!

SEM PAPAS NA LÍNGUA

Fisgado pelo "jeito republicano" do correria dobrada de ser, o líder do UB já chegou ‘sentando na janelinha’. Sem papas na língua, ele mandou recado. "Respeito a opinião dos colegas, mas o mandato é meu. Cada um com o seu mandato". Se depender do correria dobrada, o palanque governista estará sempre com os microfones ligados para ele.

DE OLHO NA CADEIRA

Os acenos para a possível permanência do presidente Lula no Palácio do Planalto estão começando a dar sinais. Durante lançamento dos altos investimentos do novo PAC, o ministro da Casa Civil emendou: "Evidentemente, contando com a reeleição já". Enquanto uns negam candidatura, o time de Lula já está na ativa!

ENQUADRADA

O selo semanal vai para uma certa OS que perambula pela Bahia e outros estados da federação. Capitaneada por pseudo-empresário que já errou na vida comercial mais do que acertou, a dita OS vinha sendo a queridinha nas esferas estaduais e municipais pelo país afora e depois que passou a ser objeto de lupa dos órgãos de investigação, parece que irá entrar em declínio, sendo que muitos parceiros estariam abandonando o barco.