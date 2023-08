JOGA A ALIANÇA FORA I



Um dos maiores grupos hospitalares do país vem investindo e realizando obras de ampliação em um hospital tradicional de Salvador, em fase final. Com a necessidade de registrar a referida obra no Cartório de Imoveis, é importante que os vizinhos deêm o 'de acordo'. Mas justamente a única assinatura que falta para avançar, segundo fontes do cartório, tem causado animosidade .

JOGA A ALIANÇA FORA II

Já se sabe que o conhecido chantagista, pseudo herdeiro e apelidado de "rato de corredor" de repartições da prefeitura de Salvador - com sua pasta de grife pirata "CG", anda destilando seu veneno. Além de surrupiar os parentes, o dito cujo agora quer tirar proveito e criar confusão para confirmar os limites físicos do hospital. Este, encontra-se estabelecido e em funcionamento há mais de 35 anos na capital baiana. Melhor não atrapalhar as ambulâncias, senão vai terminar andando de camburão.

A BOMBA VAI ESTOURAR

A Acelen está encurralada. Os trabalhadores da empresa se reuniram com o Sindipetro para revelar o não cumprimento de acordos e o descaso com a categoria. Além disso, o Dieese - presente no encontro -, informou que a Acelen não permite acesso aos dados da empresa sobre os demonstrativos financeiros. Sem plano de carreira e salários para os trabalhadores, a Acelen é aquela que sangra o bolso do consumidor com os preços dos combustíveis na Bahia.

NEM CORONEL COUTO VAI

Leitores deste Carrasco têm trazido reclamações do laboratório de uma tradicional policlínica de Salvador. Prestigiado por famílias do bairro de Nazaré, o lugar antes referência em assistência à Saúde, agora se transformou no terror dos pacientes. As denúncias vão do despreparo dos enfermeiros a erros nos exames que vêm com nomes trocados, demora no atendimento, falta de atenção da equipe e um temor por parte dos atendentes mais antigos que estão vendo o negócio ruir. A moda agora está sendo pagar caro pelos exames, sair com a veia furada no lugar errado e se desgatar pra garantir o reembolso. Arruma a casa Doutor!

NÃO SAI DE CIMA

A Concessionária Litoral Norte (CLN) é aguardada quarta-feira, dia 2, na Promotoria Regional do Ministério Público em Camaçari. Motivo? A ausência de abrigos nos pontos de ônibus, barreiras entre as pistas e radares de velocidade na BA 099 (Estrada do Coco), o que tem motivado vários atropelamentos. A concessionária diz que não é com ela e a Secretaria de Infraestrutura também tira o seu da reta. E até quando os condomínios da região resolvem fazer algo por conta própria, a CLN bota tudo abaixo.

CUSTO SEM BENEFÍCIO

Por falar em rodovias pedagiadas, a Via Bahia e Bahia Norte são alvo de audiência pública no próximo dia 8, na Assembleia Legislativa, para explicar a falta de investimentos na conservação e ampliação das pistas na BR 324 e complexo BA 093, respectivamente. O requerimento foi assinado por parlamentares dos mais diversos partidos. Alguns deles, inclusive, têm feito vídeos nas redes sociais para questionar o serviço e tentar impedir o reajuste das tarifas sem a devida contrapartida.

PAUSA NA RACHADINHA

O vereador Dando Leone (PDT) vai ter que esperar mais um pouco e continuar fora da Câmara Municipal de Itabuna, já que a Justiça manteve a decisão de primeira instância que afastou o parlamentar. Leone é suspeito de cobrar parte dos salários recebidos por assessores no gabinete, ou seja, a famosa “rachadinha”. Seria um “é dando que se recebe”?

VIROU AS COSTAS

O prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins (MDB) segue dando um verdadeiro chá de sumiço em alguns secretários municipais. Tem quem reclame que não despacha com o gestor há pelo menos quatro meses. Para quem virou as costas para a Saúde e a mobilidade do município, não custa nada virar para os subordinados.

BICHO PEGOU I

O bicho pegou para o ex-prefeito de Caatiba, Ernevaldo Mendes de Souza, conhecido como Valdo Mendes, bem como para o ex-tesoureiro Vanderley Ribeiro Sousa, chamado pelo apelido de Lelei. Em fevereiro deste ano a Justiça condenou os dois por desvio de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), do Programa Nacional de Alimentação para Creche (PNAC) e Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar (PNAP). Valdo Mendes foi prefeito de Caatiba no período entre 2001 e 2008, período em que Lelei foi tesoureiro. Que dupla dinâmica.

BICHO PEGOU II

Após as investigações apontarem que milhões de reais destinados à merenda escolar, teruam sido desviados, tentaram se esquivar da pena, já que o Ministério Público Federal (MPF) denunciou os réus por falsidade ideológica, falsificação de documentos, desvio de recursos publicos, dentre outros crimes. Valdo Mendes foi condenado a 9 anos e 10 meses de prisão, além de ser multado em mais de R$ 100 mil reais. Já Lelei, que é irmão da prefeita e assume atualmente o cargo de procurador do município foi condenado a 8 anos e 7 meses e multa, porém ambos cumprem pena em liberdade. Mesmo entrando com Embargos de Declaração para uma possível anulação da sentença, não adiantou e a Justiça manteve a decisão.

NO GEMIDO DO CACHORRO, NA PARCERIA DE IRMÃOS

O município conhecido como “gemido do cachorro”, e que por isso foi batizado de Caém, tem um prefeito bem conformado que não está obedecendo os princípios da impessoalidade e praticando nepotismo na gestão. Isso porque ele nomeou, e mantém até hoje, dois de seus irmãos como secretários de Saúde e Chefia de Gabinete. Arnaldinho (PSB) tem até tentado esconder as informações do site oficial da prefeitura, mas se escqueceu de apagar suas postagens nas redes sociais saudando tais secretários. O MP está de olho.

CASO DE FAMÍLIA

Em Teixeira de Freitas, os irmãos Marcelo Belitardo — prefeito — e Marcos Belitardo — vereador — estão em pé de guerra. Foram eleitos juntos, pelo mesmo partido, abraçados um ao outro, rejeitando o petismo e abraçando o bolsonarismo. Mas, no meio do caminho as coisas desandaram. E agora tudo que é denúncia contra Marcelo vem de Marcos. Recentemente, o pai dos dois foi homenageado na Câmara. Nas fotos, um não aparece no mesmo registro em que o outro está.

CADÊ CEMA, GENTE?

Até poucos dias atrás, sabia-se que o PT de Salvador tinha uma presidente, mas quase ninguém sabia quem era. Quase sempre quem falava pelo partido eram os vereadores e até mesmo ex-dirigentes do diretório municipal. Pois bem, nos últimos dias, Cema Mosil, chefe do PT soteropolitano, chegou com o pé na porta anunciando para a imprensa que era ela quem falava pelo partido e não outros militantes. Mas pense em uma mulher difícil de encontrar. Ela já disse que é professora da rede municipal e que não pode falar pela manhã. E nos outros horários a assessoria de comunicação do PT Salvador também não tem contribuído.

O SONHO ACABOU

Estão dizendo por aí que o sonho de Otto Filho acabou. Almejava ser candidato ao Senado em 2026 pelo grupo de Jerônimo, mas o voto dado com o fígado no destaque da Reforma Tributária fez a carruagem virar abóbora. O pai até tentou contornar, mas não teve jeito. Por outro lado, Ronaldo Carletto está cada vez mais favorito, logicamente se um da dupla Rui e Wagner abrir mão. Com o apoio de Neto Carletto, ainda no PP, está levando todo mundo para o Avante, acumulando cancha para 2024 e, consequentemente, para 2026.

FIM DO RECESSO

Câmaras municipais e distritais, assembleias legislativas e o Congresso voltam às suas atividades a partir desta semana. Na Bahia, a maior expectativa fica com a votação da Reforma Tributária no Senado. Não que exista o risco de a matéria não ser aprovada, mas o destaque que se refere aos benefícios fiscais de indústrias gerou polêmica na Câmara dos Deputados e os senadores prometem reverter a situação para que a BYD e outras empresas não deixem de se instalar no Brasil. Atenção máxima para essa questão. Outro detalhe: se o Senado reverter a matéria volta novamente para a Câmara. E é este o dilema que tem incomodado Haddad e Lula. O que tinha de ser feito era pra ter sido feito aproveitando o céu de brigadeiro na relação do governo com Lira.

INTOCÁVEL

Muito se comenta, em Brasília, após a proposta do novo arcabouço fiscal, que já está no Senado e deve sofrer alterações para voltar à Câmara, que o deputado federal Cláudio Cajado (PP) não quer que ninguém mexa no texto. Irredutível, Cajado, que é o relator, pensa e quer que o documento seja intocável. Retado com os senadores, o parlamentar disse que não foram apresentadas “justificativas técnicas”. Quando o pirão voltar à Câmara, ele deve reverter com o tempero dado desde o início. É uma espécie de “não mexa no meu angu”. O baiano tem o aval de Arthur Lira.

ATROPELOU

Em meio ao malabarismo do presidente Lula para acomodar o apetite do Centrão na distribuição de cargos no governo, a indicação do economista Márcio Pochmann para a presidência do IBGE acabou sendo a mudança mais ruidosa da última semana. Ex-presidente da Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT, Pochmann entra na cota pessoal do presidente, mas faltou combinar com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que declarou publicamente não ter sido consultada.

ENQUADRADA

É cada picareta que aparece na Bahia, viu. A bola da vez e que está a merecer a enquadrada do Carrasco é o vereador Arionelson Barros do Rosário, o Nelsinho de Saubara. Nas últimas semanas, o edil andou procurando vários políticos em Salvador, pasmem, negociando o apoio do seu partido, PODEMOS, para as eleições de 2024 na capital. O Carrasco apurou que tanto gente graúda ligada ao Thomé de Souza, quanto integrantes da oposição, foram abordados por Nelsinho, que prometia falar em nome do marido da presidente nacional do PODEMOS, arrotando que o mesmo teria lhe dado carta branca para negociar em nome dele. Até um dos maiores grupos empresariais do estado recebeu mensagens pouco republicanas de Nelsinho, dando conta de que a direção do partido nas eleições de Salvador depende de ajustes com o atabalhoado vereador. O que ninguém entende é como um mero presidente de câmara do interior da Bahia pode falar em nome do diretório estadual ou federal? Só pode ser coisa de picareta mesmo.