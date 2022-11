O Carrasco - Desacato

Até se entende que a OAB vez por outra verbere críticas contra o Judiciário. Com certeza, todas elas sem tom de chiste. Agora, site sem credibilidade, de propriedade de concubina de polêmico advogado abastado, produzindo “gracinhas” preconceituosas contra o Tribunal de Justiça da Bahia, sua atual chefia e seus servidores é algo muito feio, deselegante e constrangedor. Merece uma severa reprimenda.

BIPOLARIDADE

Nada como um dia após outro. A conflagrada promotora apelidada de Exu Trava Progresso, que num evento recente destilou veneno e raiva, bastou ser alvo de críticas da imprensa e sofrer representações em Brasilia para mudar rapidamente seu sentimento. Anda a dizer que não entende porque é tão criticada e se diz tristonha e deprimida. O Carrasco sugere o uso diário de Rivotril de 2mg, porque seu “dolce far niente” está por vir. Intrépida, pagou para entrar, agora reze para sair.

PROCURA-SE UMA CAMINHONETE

Do sul do estado chega a informação que alguns veículos foram cedidos pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional da Bahia - CAR e sumiram como num passe de mágica. No episódio específico, a caminhoneta estava na posse de uma fundação lá do sul e escafedeu-se. Então fica a pergunta: perto de Itabuna alguém viu um Mehindra? Se localizarem, fineza ligar para 190.

QUEM AVISA AMIGO É

Ao que tudo indica, o novo Governo da Bahia e a Prefeitura de Salvador não só irão escolher novos nomes para o secretariado, como devem também dar uma oxigenada em suas relações. E nada os impede de rever certos contratos com fornecedores e prestadores de serviço. Já há um clamor para que diversos contratos sejam revistos e analisados para que se evite o que acontece hoje: a péssima qualidade na entrega dos serviços. Essa revisão permite ainda que portas se fechem para evitar a entrada de forasteiros que, volta e meia, querem garantir uma bolada fácil por aqui. E não faltam institutos e empresas que oferecem um serviço mais qualificado. O Carrasco vai continuar de olho e denunciando aqueles sorrateiros que usam os contatos para garantir a boquinha.

DUPLA LERO-LERO

O vereador de Itabuna Fabrício Pancadinha, mais conhecido como General Pancadinha, foi eleito deputado estadual pelo Solidariedade. Juntamente com Luciano Araújo, o jovem parlamentar já praticamente debandou para a base governista, deixando de lado todo o discurso de oposição ao PT. Luciano é o presidente estadual da legenda, que às vésperas das convenções, andou de um lado para o outro barganhando quem lhe oferecia melhores condições. Teria acertado tudo com a esquerda, mas bastou aparecerem uns votos em Coité que o cidadão se abraçou com a turma do Tanto Faz. Só muito óleo de peroba na cara dessa dupla viu.

BATIZADA I

Incansável na ambição de faturar mais e mais, a Raízen - que é formada pela Shell e o Grupo Cosan - terá agora que desembolsar R$ 2 milhões para pagar pelo etanol adulterado que distribuiu por aí. A decisão da Justiça Federal fez com que a ANP punisse a Raízen após descobrir o combustível batizado nos postos neste mês de novembro. E nessa história, como ficam os consumidores?

BATIZADA II

Vivendo com propaganda de fachada e cometendo este tipo de ilicitude, a Shell está entre as empresas que mais aumenta o faturamento sem nenhuma contrapartida nas áreas da Educação, Social ou Cultura na Bahia. A visão sulista da empresa só a faz investir em projetos nessa região do país. É o velho ganha-se dinheiro aqui é se investe lá. Deviam seguir o exemplo da Rainha da Suécia, que saiu do outro lado do mundo para conhecer projetos sociais na Bahia. Pelo visto, a concha cria pérolas de mentira.

ACODE, ACODE

O deputado Adolfo Menezes (PSD) é candidato natural à reeleição na presidência da ALBA, já que desempenhou um bom trabalho nos últimos dois anos, seja na conciliação entre os deputados ou no foco das questões administrativas. Adolfo tem quase a totalidade dos votos. Mas essa unanimidade ainda não se concretizou porque tem uma deputada que é influenciada por seu cônjuge. Este, inconformado com a derrota do capitão, colocou como meta política influenciar sua companheira para concorrer à presidência do legislativo estadual. Enquanto a deputada tenta dissuadir seus colegas no apoio a Menezes, o cônjuge é figurinha carimbada nas vigílias de bolsonaristas na Mouraria - marchando e cantando o hino "marcha soldado, cabeça de papel…".

REI POSTO

E o rei da selva, que foi com muita fome e perdeu o filé do trono, agora está prestes a perder o reinado numa cajadada só. Fontes próximas ao felino relatam que ele anda miando com as notícias que aproximam seus aliados à nova liderança da tribo do governo. Pelo visto, o rei da selva está se engasgando com o próprio rugido.

TUDO TRANQUILO

O clima belicoso que tomou das sessões da Câmara de Salvador desde o mês de março parece que ficou para trás. Passado o período eleitoral, daqui até o fim do ano os encontros entre os vereadores da capital baiana devem ser marcados pela cordialidade para tratar de pautas pendentes, mas sem muita polêmica. Pelo menos até quando Geraldo Junior (MDB) deixar a presidência da Casa e a discordância sobre quem deve ser o novo chefe do Legislativo trazer novamente as discussões acaloradas.

E OS AGENTES DE SAÚDE...

Os agentes comunitários e de combates às endemias de Salvador, uma das categorias que mais movimentou as sessões da Câmara de Salvador, deve continuar sem ter as suas demandas atendidas. O entendimento entre os edis de oposição é que o Legislativo fez o que pôde para garantir o reajuste do piso salarial, enquanto o Executivo bate o pé e só garante o aumento, desde que os agentes abram mão de alguns benefícios garantidos por lei aos profissionais da área de Saúde. Talvez um acordo esteja por vir.

QUASE 70 DIAS

Enquanto isso, o grupo de agentes de saúde que estão acampados em frente a Prefeitura de Salvador seguem em vigília há quase 70 dias. O impasse entre esse grupo e o Executivo pode resultar em greve da categoria, o que não seria bom para os servidores, para a administração municipal e, sobretudo, para a população soteropolitana.

JÚLIO MALVADEZA

A cidade de Amargosa está com a população revoltada com o prefeito Julinho Pinheiro. A prefeitura, no afã de aumentar sua arrecadação - imitando o modelo de administração de cidades maiores; implantou um sistema de trânsito rígido - com inúmeras viaturas (pintadas com as cores idênticas da Transalvador), câmeras escondidas, agentes de trânsito circulando pela cidade e autuando centenas de carros diariamente. A população está revoltada com a 'TransAmargosa' e não aguenta mais o Julinho Malvadeza.

PANE NO SISTEMA

Mais uma licitação envolvendo compra de computadores promete causar grande repercussão em uma prefeitura da Região Metropolitana. São quase mil computadores, entre notebooks, desktops e all-in-one’s para uso nas diversas secretarias, todos com preços de referência muito acima dos valores de mercado. As propostas já foram encaminhadas através de pregão eletrônico. É aguardar a homologação para ver quem vai faturar esse contrato de mais de R$ 6,3 milhões. Aguardem que nos próximos DIAS vem bomba por aí!

DEU BOLO

Após os protestos em Praia do Forte, sendo que o mais duro foi realizado no último dia 12, no qual a população contestava a cobrança no sistema de estacionamento, a chamada Zona Azul, o prefeito João Gualberto (PSDB) marcou uma audiência pública com a presença dos cidadãos matenses. Resultado, o prefeito não deu as caras e mandou prepostos para dialogar com o povo. Só sei que saíram praticamente hostilizados, uma vez que o povo não quis conversa.

ONDE HÁ FUMAÇA...

Que o PT baiano tem uma forte presença no grupo de transição do futuro governo Lula já não é novidade. Nomes como o do governador Rui Costa e do senador Jaques Wagner são bem cotados no futuro ministério. Mas na última quinta-feira, 17, o deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) lançou o nome de mais um petista baiano. Em foto postada nas redes sociais, ele comenta: “acho que tem um futuro ministro sentado aqui atrás”. Quem aparece na foto é o deputado federal Jorge Solla (PT), que foi secretário de atenção à saúde do Ministério da Saúde no primeiro mandato de Lula. Será?

NÃO APRENDEU NADA

Falando em redes sociais, a médica e candidata derrotada ao Senado pelo PL, Raíssa Soares, usou seu perfil para orientar a população diante do crescimento do número de casos de Covid no Brasil e na Bahia. Nada mais sensato, não fosse o fato de que a ex-secretária de saúde de Porto Seguro continua insistindo em defender o “tratamento” da covid “com quem conhece”, contrariando toda a comunidade médico-científica internacional. Pelo visto, mesmo com a derrota de Bolsonaro, o negacionismo ainda vai continuar entre nós. Há quem defenda o retorno de Raissa para a pasta da saúde em Porto. Aff!

IMPERADORES ROMANOS

Na edição da semana passada, o Carrasco noticiou que dois imperadores romanos arrecadaram um teórico “caixa 3”. Apesar do constrangimento para a dupla, alguns empresários confirmaram a história. Vamos começar a coçar os bolsos porque ficar com “sobra de campanha” é pecado.

ENQUADRADA

Deu ruim para Rodrigo Maia. O Inhonho, cujo codinome veio à tona na delação da Odebrecht, foi enquadrado em solo baiano, mais precisamente no Hotel Resort Tivoli de Praia do Forte. Segundo vídeo que circula em aplicativos de redes sociais, o ex-presidente da Câmara dos Deputados foi xingado de "ladrão" e "filho da p*uta". Até sua atual esposa, que foi braço direito de Paulo Guedes no ministério da Economia de Bolsonaro recebeu a devida enquadrada: "É gostoso ser casada com bandido?". O Carrasco recebeu com surpresa a visita de Rodrigo Maia no balneário baiano, já que por suas íntimas ligações com o emir do Qatar, imaginava-se que Inhonho estaria assistindo a Copa do Mundo de camarote, como convidado vip.