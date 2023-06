O Carrasco - Irritation Aquática

IRRITATION AQUÁTICA

A nova gestão da EMBASA tem uma grande dor de cabeça pela frente. Trata-se da intervenção do Trobogy, uma obra sensível que sequer pode ser sussurrada nos seus corredores, pois é motivo de irRITAção e resistência de parte da Diretoria remanescente da gestão passada. O que esse Carrasco não pode deixar de mencionar é que essa irRITAção representa uma sujeira tão grande que nenhum leitor pode imaginar. Não é à toa que um certo pintinho desnorteado vem pregando as suas orações para a Santa dos Impossíveis e Advogada das Causas Perdidas. As informações revelam que existe por lá uma “franguinha” que se passa por Santa para limpar a bagaceira da obra do Trobogy, e que precisaria sujar suas mãos para tal mister. O grande perigo é que ela poderá morrer intoxicada, assim como o pintinho. De Santa, pelo visto, ela não tem é nada.

ACELERA

O Carrasco vem alertar a quem interessar possa, que certas parcerias no atual ambiente político e econômico do país podem terminar muito mal. Se de um lado tem uma conceituada entidade vinculada à militantes defensores da reestatização de empresas, e do outro lado uma empresa recém privatizada, o resultado tem tudo pra não dar certo. Até porque, a recém privatizada empresa parceira tem sido questionada e cobrada para o bem da população e do consumidor, por atitudes mais refinadas.

CARONA

Aviso do Carrasco para Cara Brocada. Tenha cuidado ao se envolver num suposto acordo sobre empresas do setor de transporte público, principalmente porque correu o boato que o ex-marido estaria querendo pegar uma carona de buzú.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

O comportamento instável do James Correia, ex-secretário de Indústria e Comércio do Governo da Bahia, já provocava constrangimentos nas pessoas e grupos que conheciam ou tinham algum contato com esse “cidadão”. Uma recente decisão judicial específica, prolatada para proteção de sua ex-esposa, impôs sérias medidas protetivas de urgência, inclusive com recomendação que Correia passe a frequentar, compulsoriamente, programas de recuperação e reeducação no Núcleo de Enfrentamento e Prevenção ao Feminicídio. Sua maldade e falta de caráter, afinal, foram reveladas e provadas na justiça!

BY PASS NA JUSTIÇA

Uma das medidas determinadas e estampadas em carta precatória acessível no PJE da comarca de Mata de São João dispõe que o ex-secretário deve se manter distante da ex-mulher, que lhe acusou de ter feito uma verdadeira grampolândia de áudio e vídeo no apartamento onde os litigantes residiam, com o apoio de um delegado federal hoje aposentado. Com imagens íntimas em mãos, James estaria encaminhando-as para amigas da ex-esposa. Desafiando o Judiciário, James foi visto na última terça-feira, entre 12h30 e 13h, (as imagens dos prédio da região podem confirmar essa informação) subindo a Ladeira da Barra, na altura da Clínica Cato, mediações do Corredor da Vitória, o que denota descumprimento das medidas protetivas.

DEU EM QUÊ?

O prazo da Tronox expirou. A empresa teve até o dia 29 para apresentar os laudos que comprovam o monitoramento e a redução da emissão de resíduos poluentes no solo, no ar e nas águas do litoral de Areias, situada na orla de Camaçari. E agora, INEMA? A Tronox segue poluindo o meio ambiente ou já entrou na linha? A população aguarda respostas e solução.

NO TRANCO

A concessionária Voltz Motors até tentou blindar o mau serviço, mas não conseguiu. Sem passar informações claras aos seus clientes sobre os produtos e prazos, a empresa que fica em Lauro de Freitas virou assunto no MP, que conseguiu a assinatura da Voltz num TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) para proteger os clientes. Estes comentaram ao Carrasco que, com ou sem compromisso, já tem empresário metido a besta e que pagou à vista querendo devolver a mercadoria. Vamos acompanhar os próximos capítulos!

O CARRASCO TEM LUPA

Com o clima para as eleições municipais de 2024 esquentando cada vez mais, a redação do A TARDE, e o zap deste Carrasco, têm sido inundados de denúncias sobre gestões aqui e acolá na Bahia. Se fica o recado pra quem está no poder, vai outro para quem o almeja. O Carrasco tem lupa e aqui apura-se TUDO! Enviar informações falsas ou incompletas para induzir "pauta-bomba" sobre um possível rival pode ter consequências pesadas. Tem bomba que explode no colo.

BYE BYE, PREFEITO

Tem secretário em Feira de Santana que pediu exoneração do governo, pasmem, alegando falta de "condições" de trabalho. Capitão da PM, Saulo Figueiredo, que estava no controle da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito, saiu dizendo que o sentimento com o trabalho na Pasta era de frustração, impotência e tristeza por não poder realizar o serviço da forma que queria. Imagine?

OLHO NO COFRE

E por falar em Feira de Santana, o Ministério Público da Bahia andou dando uma palavrinha com o prefeito Colbert Martins (MDB) sobre os gastos para o São João 2023, que incluem contratação de artistas e a montagem de toda a estrutura da festa. Colbert e o procurador geral do município, Guga Leal, precisarão apresentar uma planilha com as informações solicitadas pelo TCM. No último festejo junino o custo ficou em torno de R$ 1,6 milhão.

BUZU DESENFREADO

Os contratos realizados pela prefeitura de Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia, vem dando o que falar na Câmara Municipal. A contratação emergencial de empresas de transporte urbano por mais de R$ 58 milhões tem causado prejuízos ao erário público, de acordo com alguns parlamentares. Além disso, o Carrasco tomou conhecimento que existe uma legislação que não está sendo cumprida no município, referente às emendas impositivas direcionadas por cada parlamentar. Tem gente querendo ir para Justiça resolver. Observemos!

DEUS CONSERVE

O filho, não tão pródigo, retornou para o seio da igreja. Depois de muito bafafá, confusão e gritaria por aí, o homem dos bichos (não confundir com Noé) foi tocado por Cristo e está pregando a paz outra vez. Há quem diga que já está mirando o voto dos evangélicos, mas O Carrasco acredita (nem tanto) na salvação do homem. Oremos!

ÚLTIMO A SABER

Questionada se Zé Trindade já havia comunicado ao PSB que gostaria de ser candidato à prefeitura de Salvador em 2024, a deputada federal Lídice da Mata, presidente do partido no estado, respondeu que não. A resposta surpreendeu, porque nos bastidores da política baiana todo mundo já sabe que esse é o nome que o governo Jerônimo mais trabalha para a próxima eleição. Inclusive, com possibilidade de filiação ao PT. Todo mundo sabe o que está acontecendo, mas ninguém avisou ao PSB.

NA QUARTA DE CINZAS

O prefeito Bruno Reis (União Brasil), de forma protocolar, tem dito que é hora de trabalhar e não de pensar em eleição. Enquanto isso, o Conselho Político do governador Jerônimo Rodrigues (PT) tem trabalhado ativamente, como sabido nos bastidores, para encaminhar candidaturas nas principais cidades baianas. Por Bruno tudo bem. Eleição? "Só depois do Carnaval" do próximo ano.

TEM QUE VIRAR A CHAVE

A falta de articulação política do governo Lula junto ao Congresso Nacional é um grande problema. Governadores acostumados a não dar satisfação a deputados estaduais viraram ministros e estão pouco se lixando para os parlamentares federais. Os legisladores, é claro, não estão gostando de nada disso. Estão se sentindo desprestigiados e, como consequência, resistindo a aprovar pautas fundamentais ao governo. É preciso virar a chave.

VINGADOR

O ministro Flávio Dino, por exemplo, está fazendo muito sucesso nas redes sociais, como se fosse um novo integrante dos Vingadores, da Marvel. A esquerda vibra a cada resposta certeira que ele dá a deputados e senadores durante audiências no Congresso. Mas entre a maioria dos parlamentares, o comportamento não está pegando nada bem. O negócio é entender o seguinte: em Brasília, não importa estar certo e dar as melhores respostas; tem que sentar, respeitar, conversar de igual para igual e jogar o jogo da política. Senão, governar fica difícil.

HADDADEANDO…

Quem tem sido muito criticado nos bastidores de Brasília é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). Além do fracasso eleitoral de 2016, 2018 e 2022, o paulista descendente de libaneses está mostrando pouco jogo de cintura na relação com os parlamentares, recebendo e ouvindo as demandas de cada legislador, mas sem nada fazer.

SARRAFO SUBIU

Chegou ao conhecimento deste Carrasco a confirmação, por parte de um parlamentar, do que já é ventilado nos bastidores de Brasília. Com o fim do orçamento secreto, o "valor" dos votos dos parlamentares subiu, e muito. Se antes, em seu primeiro governo, a articulação política de Lula funcionava, na casa dos R$ 2 milhões por emendas, hoje, o sarrafo subiu para R$ 32 milhões. Mas fora isso, há a necessidade de um esforço maior por parte de integrantes do governo para com o parlamento. A labuta tem sido grande.

ENQUADRADA

A enquadrada da semana vai para Romeu Zema, atual governador de Minas Gerais. A declaração xenofóbica de Zema foi dada na última sexta-feira, 2, na abertura da 8ª Edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), em Belo Horizonte. “Se tem estados que podem contribuir para esse país dar certo eu diria que são esses sete aqui. São estados onde, diferente da grande maioria, há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial. São estados onde há um setor produtivo muito mais dinâmico, então com toda a certeza boa parte da solução do Brasil passa por esses sete estados aqui”. De bate pronto e na tampa, Zema foi cutucado pelo também governador Jerônimo Rodrigues, que afirmou se tratar de um cidadão “preconceituoso", que "prega o separatismo num momento em que o Brasil precisa de união e reconstrução”.