O Carrasco - Leilões I e II

LEILÕES I

Um deputado estadual recentemente eleito tem sido acusado de traidor. Eleito pegando carona na oposição, o parlamentar papa-tudo dos leilões de imóveis da Bahia, chegou chegando. Tem ouvido conselho de gente que não vale um centavo e o final será triste.

LEILÕES II

A última que o deputado aprontou foi exonerar aliados de seu grande aliado na capital, para atender interesses de seu novo gordinho futuro, quase pré-candidato a prefeito de Salvador. O deputado já foi bolsonarista, janista e agora é jeronimista. Camaleão é o apelido que melhor lhe cai.

“Ó PAI AÍ Ó” I

Tal pai tal filho. Quem trai uma vez nunca deixa a fama de traidor. O jovem deputado federal que votou contra os benefícios fiscais para a instalação de indústria automobilista no estado pode ter dado seu maior tiro errado. Para quem já estava sendo cotado como vice de Jeronimo na sua reeleição, na pior das hipóteses poderá ser candidato a federal de novo. O comentário é que o PT não tem perdoado a postura do elemento. Um senador de alto coturno tem botado lenha na fogueira e tem gostado do ocorrido. O Carrasco, feliz da vida, torce para que o milico vença essa batalha.

"Ó PAÍ Ó" II

Um ex-secretário de Cultura da Bahia famoso por ser polêmico e com a pretensão de voltar, anda fazendo lobby por aí. Ele foi pedir ajuda ao governo do estado para uma espécie de leilão para o Teatro Vila Velha. Não satisfeito, decidiu pedir ajuda também à prefeitura de Salvador. Típico dele, atropelou os acordos e combinados com os dois lados, gerando um desconforto que só aumentou depois que ele ainda foi fazer firula nas redes sociais. Este ex-secretário é daqueles que não apoia as inovações e projetos da atual Secretaria e que vive se vangloriando do que não fez nos últimos 17 anos. Aliás, no seu currículo tem registro de brigas com Caetano Veloso e Luiz Caldas, exclusão do meio cultural, além de carregar a inveja debaixo do braço. Esse aí vai ter que dançar muito Fricote pra chegar a algum lugar!

O VAREJÃO DA ANM-BA

E está cada dia mais difícil conseguir qualquer tipo de guia, licença ou alvará na Superintendência da Agência Nacional de Mineração da Bahia. Reza a lenda e já não é mais segredo para ninguém, que qualquer tipo de autorização só é deferida quando o requerente ajoelha e reza o terço para a Santa da Casa. Segundo alguns mineradores, existe até tabela de preço para emissão dos documentos. “Se não chega junto, não sai”. É um verdadeiro varejo.

TRONOX E BRASKEM, TUDO A VER I

Após causar gigantesco desastre socioambiental, já denunciado e acompanhado de perto por este Carrasco, a bilionária empresa baiana Brasken faz acordo com o Município de Maceió de R$ 1,7 bilhão de indenização por afundamento do solo. Mas falta, ainda, indenizar cada uma das vítimas e, também, a coletividade, por danos morais e materiais. Já a Tronox, também bilionária e baiana, foi flagrada pela ciência, mediante laudos incontroversos, causando, por uma década, danos gravíssimos danos ambientais ao balneário baiano do litoral norte, especialmente nas proximidades da vulnerável comunidade de Areias, na orla de Camaçari, lançando altos volumes de metais pesados, muito superiores ao tolerável. Resta saber se ela seguirá o exemplo da Braskem e quantos bilhões destinará ao Município de Camaçari. Além disso, quantos bilhões ambas irão destinar aos moradores das regiões atingidas e à coletividade pelos danos morais e materiais causados? O Carrasco seguirá acompanhando o caso.

JURISTAS E MORADORES, TUDO A VER II

O Carrasco recebeu informações que associações de moradores e de defesa do meio ambiente, bem como condomínios de todos os padrões - inclusive aqueles que comportam mansões vizinhas à Tronox, consultaram um dos maiores juristas da área ambiental da Bahia. Este, já deu parecer favorável à medidas judiciais e administrativas, inclusive com base na Resolução CVM nº 59/21 utilizou como referência a normativa da União Europeia (EU 2021/1253), publicada em abril de 2021. Em breve, o arsenal será disparado e o Carrasco trará novidades.

TRONOX, BRASKEM, ESG E CVM, NADA A VER

Diante de tão graves danos socioambientais causados, estranha-se que nenhuma punição, restrição e medida de compliance, do hoje famoso ESG foram adotadas pela Tronox e Braskem nestes gravíssimos episódios. Estranha-se, ainda, que nenhuma providência foi adotada pela Comissão de Valores Mobiliários, já que ambas são empresas listadas em bolsas de valores.

CASA NOVA CONFISCA ÁREAS

O Carrasco obteve documentos que comprovam que o Município de Casa Nova tem agido como uma prática velha dos tempos dos imperadores de Roma antiga. Ele estaria confiscando áreas de empreendimentos com quem tenha litígio e revogando alvarás, sem o devido processo de indenização prévia, justa e em dinheiro, como determina a Constituição. Tais atos podem configurar reprovação de contas, junto ao TCM, improbidade administrativa, ambos com inelegibilidade dos responsáveis, além da responsabilização pessoal dos gestores pelos danos causados e por eventuais crimes. Enquanto isso, o prefeito Wilker do Posto segue inerte e na dança do “TUM TUM TUM BATEU” que pode lhe tirar das próximas disputas eleitorais.

TROPEÇOU NA CAJAZEIRA

Não é de hoje que um famoso vigarista de Valença usa seu prestígio junto à população mais carente para tomar o que não lhe pertence. Seja como presidente de associações populares ou como participante da suposta "alta cúpula" do município, o trapaceiro agora experimenta voos mais altos e tenta levar na mão grande nada mais nada menos que uma ilha... mas dessa vez, na tentativa da rasteira, ele tropeçou nas próprias pernas. MUNIZciado de documentos inapropriados, o ex-pré-candidato a prefeito vai ter que se acertar com a Justiça.

ROUBE LÁ, AQUI NÃO

Lembram daquele prefeito "humilde" de Jacobina, que tomou posse vestido de vaqueiro, montado num cavalo e com promessas de austeridade? Aquele mesmo que disse até que reduziria o próprio salário em mais de 90%. Pois bem. O poder afetou o rapaz e agora ele acumula denúncias que vão de crime ambiental, práticas de maus tratos e incentivo à violência animal e uso de recurso público para promoção pessoal. Agora, é ridicularizado pelos servidores municipais que estão há três meses com salários atrasados e pediram socorro em carta aberta. A situação da cidade está tão precária que os moradores apelam por solução ao verem suas vidas prejudicadas pela má gestão do Tiago Dias. Por lá, o descaso impera.

BARRACO NA SERRA

Os deputados estaduais Eures Ribeiro e Ivana Bastos, ambos do PSD, estão protagonizando um verdadeiro show de vergonha no Oeste Baiano. Pelo visto, sem trabalho a fazer, ficam brigando pela paternidade das obras de pavimentação do eixo ímpar, que liga Bom Jesus da Lapa à Serra do Ramalho. Por lá, o bate-boca dos dois já virou chacota entre a população e entre o próprio partido. Desocupados, só faltam pedir teste de DNA na TV. Enquanto isso, a população aguarda por projetos reais e por trabalho de verdade.

CALA A BOCA

Diversas denúncias sobre demissões da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Rio Real, centro-norte da Bahia, tem chegado aos ouvidos deste Carrasco. O motivo? Os funcionários se recusarem a declarar apoio ao vereador Nino de Zé Bonfim, cotado para ser o candidato a substituir o prefeito Carroça. O Carrasco tomou conhecimento que todos os servidores próximos à vice prefeita, Joseane Guimarães, que inclusive deve ser candidata ano que vem, estão sendo orientados a divulgar os atos do nome apoiado pelo prefeito em detrimento da atual vice. Ai de quem abra a boca...

XERIFÃO

Imagina precisar ser atendido em uma Unidade de Saúde onde a descarga do vaso sanitário é amarrada com arame, macas e camas estão totalmente enferrujadas, o piso está encardido e vez ou outra aparecem insetos peçonhentos. Assim está o Hospital Municipal de Mundo Novo. O que a população diz é que o prefeito José Adriano da Silva, conhecido como Dr. Adriano (PSB), não quer investir na saúde pública, que sobrevive apenas dos repasses. Há quem diga que o gestor fala em déficit de R$ 400 mil, porém queria entregar a gestão do hospital a uma organização social ao custo de R$ 18 milhões em 18 meses, o que representa R$ 1 milhão por mês. Que OS é essa? Imaginem?

ALTO ESCAPE

O processo no qual o prefeito de Serrinha, Adriano Lima, e o vice, Moreno Ferreira, foi julgado para negar a cassação que havia sido decidida pela Justiça Eleitoral, retornando para a 1ª instância para que nova apreciação seja feita pela Justiça Eleitoral. Dizem por lá que o prefeito teria influência na Justiça e que, se achando o porretão, vai conseguir achar uma saída para o seu caso. Será?

ESSA É NOVA!

E aparentemente os militantes petistas confundiram a sede do PT com a ALBA e estão até sabatinando pretenso candidato dentre os especulados na base do governador Jerônimo Rodrigues. Essa confusão, contudo, não está sendo vista com bons olhos pelos socialistas. A cacique do partido na Bahia até ironizou a situação e comentou: “Não entendo nem o que é um partido sabatinar alguém, vou precisar ser esclarecida do assunto”.

FEITIÇO DE ÁQUILA

Como no filme onde uma maldição impedia o encontro entre um casal – a mulher virava um falcão durante o dia e o homem lobo à noite -, o embate entre Rui Costa e ACM Neto povoa o imaginário político baiano mas parece distante, se não impossível, de acontecer. O ex-governador e atual ministro da Casa Civil volta e meia tem o nome ventilado para concorrer à Prefeitura de Salvador. Sondado com frequência para retornar ao cargo, o ex-prefeito, que desistiu de enfrentar Rui em 2018 para o Governo do Estado, desconversa, enquanto o felino banguelo defende Neto para prefeito de Camaçari. Será que algum dia veremos os dois frente a frente numa eleição?

COACH DO ZAP

Marcelo Nilo, que um dia já comandou a Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) tem se aventurado como coach do zap. Cada dia, antes das 7h da manhã, o ex-deputado faz questão de enviar seu card na lista de transmissão de jornalistas com uma mensagem de paz. Desta vez, encostado e esquecido na Segov da prefeitura, apelou para Gilberto Gil e a fé, que segundo ele, não costuma "faiar".

COM MORAL

A Bahia está mesmo com moral. É o estado mais visitado pelo presidente Lula depois de São Paulo. Rui Costa é ministro da Casa Civil, Wagner é líder do governo no Senado e, agora, a disputa pela sucessão da Câmara tem dois baianos como favoritos: os deputados federais Elmar Nascimento e Antônio Brito. Até lá, porém, tem muita água para rolar. Vamos ver se, antes disso, a gente consegue transformar essa moral em mudanças importantes para a BYD na Reforma Tributária. Se depender de Otto Filho, jamais.

PROBLEMA ANTIGO

Desde o início do seu primeiro mandato, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), derrapa em falas sobre o continente africano. Em 2003, o petista afirmou que "a Namíbia é limpa e não parece [que está na] África". Na época, o assunto repercutiu bastante. Duas décadas depois, declarou sua “profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão [no Brasil]”. Não estaria na hora de o presidente seguir o script do discurso de maneira mais rigorosa, pensando na hipótese de que ele tem se expressado mal? Ou seria preciso se informar melhor sobre a África?

ENQUADRADA

Lá vai o sumido. O pangaré da economia brasileira até que enfim apareceu, depois de 7 meses de abandono ao seu pai Bolsonaro. Paulo Guedes, ex-ministro da economia, foi visto zombando do povo brasileiro. De shortinho curto e sem camisa, tem circulado pela avenida Vieira Souto e Delfim Moreira, entre Ipanema e Leblon, como se nada tivesse acontecido nos últimos 4 anos. Tem se dedicado à iniciativa privada, de onde jamais deveria ter saído. Estaria, ainda, todo alinhado com o atual chefe do Banco Central, fazendo todo tipo de estripulia para manter os juros nas alturas. Cartão vermelho para o Posto Ipiranga.