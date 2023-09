O Carrasco - O Canto da Sereia

O CANTO DA SEREIA

Caiu como uma bomba no Ministério do Meio Ambiente, ainda “desgovernado” por Marina Silva, que, enfim, os técnicos do Ministério de Minas e Energia estariam na iminência de publicar o marco regulatório das eólicas offshore, ou seja, em alto mar, o que gerou pânico nas hostes ambientalistas pela possibilidade do barulho das pás dos equipamentos afetar o humor e estressar as baleias, os golfinhos, as tartarugas, o Kraken e as sereias. Na Bahia o gambá malcheiroso, querendo tomar um, já disse que se os projetos forem aprovados o governo terá que criar a psicologia marinha. É mole?

MK DA UNANIMIDADE

E por falar em queixas e reclamações, eis que do nada surge na Faria Lima um tal de MK Digital Bank, querendo se colocar no nível de instituições financeiras que navegam em credibilidade, sobretudo no seguimento de empréstimos consignados. Numa rápida consulta ao site “Reclame Aqui”, que classifica a empresa como “NÃO RECOMENDADA”, o Carrasco verificou denúncias de pix realizado sem autorização do cliente, pagamentos não efetivados, dentre outras coisinhas mais. E esse povo do MK Bank, através de um aventureiro quinta coluna, que fala pela instituição, andou sondando autoridades do estado para se instalar em solo baiano. “Vade retro, Satanás”, já dizia São Mateus, 4-10.

FOME DE PODER

Na novela Saramandaia, de Dias Gomes, a personagem Dona Redonda era conhecida pela sua comilança desenfreada. O Carrasco descobriu em terras baianas (Pojuca-Salvador) que aqui também habita uma Dona Redonda. Como na novela, a personagem daqui tem um enorme apetite, mas não por comida e sim pelo poder e controle de uma famosa empresa de Ligas de Ferro. Ela acumula tantos segredos que, como na novela, pode acabar explodindo. Em breve, o Carrasco revelará os mistérios guardados neste cofre.

QUADRILHA DE SÃO PEDRO

Em Pojuca, os festejos tradicionais são em comemoração a São Pedro, em junho. Por lá, a dança da quadrilha de São Pedro é muito bem ensaiada e passa de pai para filho. E não é que o Carrasco descobriu que São Geraldo e São Sérgio também têm quadrilha? A coisa é organizada, tem muitos contratos com pessoal terceirizado, tem manutenção e vigilância. Resta saber se quem paga essa conta está satisfeito com tantas despesas, ainda mais depois desse Carrasco acabar de revelar um dos segredos guardados pela Dona Redonda. Esperem que tem mais por vir...

ALGO DE PODRE

Já não bastasse o descaso com a comunidade de Areias, a Tronox, indústria de pigmentos instalada no litoral de Camaçari, desafia o Ministério Público. Após décadas de lançamentos criminosos de metais pesados na água e no ar da comunidade, com graves danos à população local, a Tronox sonega informações, ludibria a fiscalização e se omite da responsabilidade de monitorar os níveis de poluição estipulados por lei e que integram o TAC firmado há mais de 10 anos.

ALGO DE PODRE II

E não é só ao MP que a Tronox falta com o respeito. A empresa se ampara em licenças ambientais concedidas pelo Inema, a partir de estudos defasados e, na justiça, dezenas de vítimas, com laudos que comprovam adoecimento provocado pelos resíduos despejados no entorno, aguardam por uma proposta de indenização. Não seria hora de chamar a Tronox às suas responsabilidades?

ALMA GÊMEA?

O Fábio Junior, que não é o cantor, foi parar no chilindró acusado de agredir a esposa. Secretário de Turismo de Ilhéus, ele foi detido com fundamento na Lei Maria da Penha. A esposa acionou a Polícia ao ser agredida e denunciou o agressor. Agora, o “elemento” aguarda o valor da fiança pra poder pagar e sair. Ao Carrasco chega a informação de que pode vir em breve uma delação premiada. Mas o que se espera mesmo é que ele saia ileso e que responda pelo crime que cometeu. E sem apelar pra São Bento!

OLHA A CHUVA

Moradores de Santa Maria da Vitória e São Félix do Coribe, no Oeste baiano, já estão se antecipando no pedido de socorro porque sabem que o período de chuva está chegando e ele é sinônimo de destruição nos municípios. Isso porque os gestores nada fazem para impedir um problema antigo. Ruas alagadas, pontes engolidas pela água e crianças da zona rual impedidas de irem à escola porque as estradas de cascalho e barro estão interditadas. O Carrasco andou pela região e viu que a situação por lá só piora. Estão esperando o que prefeitos?

A COISA VAI ESQUENTAR

O nepotismo anda correndo solto no município de Ibititá, centro-norte da Bahia. Chegou para esse Carrasco informes que a Câmara Municipal já prepara denúncia para ser protocolada no Ministério Público do Estado contra a prefeita Nilva Barreto do Santos. Ela anda empregando filho, irmã, sobrinho, cunhado e por aí vai. Os valores salariais atingem o valor que ultrapassam R$ 100 mil reais.

CHEGA PRA LÁ PETISTA I

Se ensaiando como pré-candidato a prefeito de Itabuna, o ex-deputado federal Geraldo Simões andou visitando sua cidade e a vizinha Ilhéus, no último final de semana, acompanhado da cúpula do MDB na Bahia. Apesar de ser uma pessoa de fino trato e o pulo na região ter sido proveitoso, “minha pedinha”, como Geraldo é apelidado carinhosamente, recebeu um “balde de água fria”, segundo comenta o blog Políticos do Sul da Bahia. “Tive uma reunião com o vereador Manoel e chegamos a conclusão que a maioria do PT de Itabuna segue a tese do governador Jerônimo, que é unir a base em torno da candidatura do prefeito Augusto Castro”, declarou o experiente líder petista Rosemberg Pinto, em entrevista ao Programa Frequência Política.

CHEGA PRA LÁ PETISTA II

Além de dizer que Geraldo não tem viabilidade, Rosemberg foi mais categórico: “Geraldo encaixou a derrota no PT local, hoje ele fala mais do MDB do que do PT. Vamos realizar uma plenária em breve e acredito que até dezembro teremos uma pacificação no PT local”. Pelo andar da carruagem, a única chance da candidatura sair do papel é a filiação de Geraldo Simões ao MDB, o que não deixa de ser esse um desejo dos caciques emedebistas e um sonho para o prefeito Augusto Castro, que se pouparia de enfrentar o 13 nas urnas e poderia ter essa potência numérica na sua vice.

PRECIPITAÇÃO

A aposta dos petistas para Vitória da Conquista pode sair pela culatra. Isso porque Waldenor Pereira ainda não empolgou na região. Uma fonte contou ao Carrasco que a escolha do petista foi precipitada. A insistência de Waldenor pode fazer com que o PT não chegue nem ao segundo turno.

FORTE E IMPONENTE

A força política do presidente da Câmara de Salvador, Carlos Muniz, está mais clara ainda depois que desembarcou no ninho tucano. Na convenção do partido em Salvador, o vereador foi outorgado a assumir o posto de líder da federação PSDB/Cidadania na capital, ficando responsável por escolher a dedo que vai ou não ser candidato pela sigla.

ENTROSAMENTO

Por falar em Carlos Muniz, depois que o tucano se antecipou e, ante o bate cabeça na chapa da esquerda, resolveu declarar apoio ao prefeito Bruno Reis, vez por outra surge um blá-blá-blá de que ele poderia recuar para apoiar seu amigo Geraldo Júnior, atual vice-governador do estado. E toda vez que essa estória vem a tona, Muniz vai a público para dizer que agora é tarde e que a oposição perdeu o timming em escalar o nome do Lider. De personalidade forte e com uma pegada mais forte ainda quando o assunto é política, só duas coisas estariam segurando a ótima relação com a esquerda, segundo comenta-se nos corredores da CMS: a habilidade de Muniz e os conselhos de Marta Rodrigues, sempre e sempre absorvidos pelo presidente, que tem a percepção de que “Martinha”, como ele a chama, quer o bem da cidade e deixa a politicagem em segundo plano.

CORTANDO PELA RAIZ

A exoneração da ex-diretora do Inema, Márcia Telles, era esperada por diversos setores da sociedade após o período de hibernação do órgão durante sua gestão. Diante do que se sabe nos bastidores de que ela maltratava os funcionários, suspeita-se também que a relação Inema x Tronox x Márcia ainda vai dar o que falar. Aguardem!

CAÇA ÀS BRUXAS

O Tribunal de Justiça da Bahia promoveu uma caça às bruxas na sessão de seu órgão plenário da última quarta-feira. Um juiz foi afastado e outro teve o afastamento sugerido pelo relator, mas o julgamento foi suspenso por um pedido de vista. Nos bastidores, comenta-se que o magistrado que está sob julgamento tem temperamento forte, verdade, mas é cabra que honra a toga que veste e nunca se meteu em lambança como a que se viu na Faroeste. Ah, de vida simples, também nunca se comentou que o juiz sob mira tenha sequer feito reformas nababescas em seu apartamento. O Carrasco não gosta de se meter nesses assuntos do judiciário, mas “separar o joio do trigo” é sempre importante, ainda mais quando vimos em passado não tão distante, muita gente de bem ser afastada, investigada e dar a volta por cima de cabeça erguida e com a dignidade que sempre teve.

PATRULHAMENTO DE BOUTIQUE

Para evitar acusações às Polícias Civil e Militar, de que muitas vezes policiais reagem desproporcionalmente às investidas de bandidos bem armados, alguns membros do Ministério Público, segundo fontes sigilosas desse Carrasco, estariam pretendendo acompanhar as operações de combate do crime e às facções, dentro das viaturas. Para bater o martelo e de fato acontecer essa atitude elogiável, apenas um obstáculo ainda não foi suplantado: só aceitariam acompanhar os corajosos policiais em viaturas, caso sejam blindadas e à prova de fuzil AR-15. Bem que o Carrasco desconfiava que quem fica no ar condicionado acusando injustamente a PM de truculência, não iria para tão corajosas diligências.

ENQUADRADA - REVERSA

Diante dos últimos episódios envolvendo a violência no estado da Bahia, o Carrasco há de conferir um selo reverso e reconhecer o belíssimo trabalho desenvolvido pelos atores que estão se deparando e combatendo proporcionalmente as terríveis facções criminosas que tentam por aqui se instalar. Apesar da politização do tema, nada recomendável para um problema que assola não só o estado, é digno de sinceros elogios a postura de enfrentamento que as Polícias Militar, Civil e Federal vem e continuará adotando. A Bahia não é e nunca foi terra sem lei. O Carrasco estará sempre por aqui, ao lado dos Poderes Estatais, sobretudo de olhos bem abertos para aqueles que já começam a criticar quando algum bandido de alta periculosidade tomba morto. Quem quiser defender marginal que revida policia à tiro e com granada, que vá lá e bote o seu lombo na reta, sem blindados e sem coletes à prova de fuzil.