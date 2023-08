O Carrasco - O Laranjal de Deus

O LARANJAL DE DEUS

O caso que envolve a fundação José Carvalho e a Ferbasa tem dado o que falar. Chegam informações a esse Carrasco que a verdadeira mina de ouro está nas fazendas vendidas pela fundação e compradas por pessoas ligadas ao comando da instituição a preço vil. Fica a pergunta: na agricultura é possível plantar laranja e colher milhão? Essa resposta só os Deuses sabem.

O MILAGRE DA MULTIPLICAÇÃO

E se São Geraldo, São Pedro e São Sérgio aprendessem o milagre da multiplicação? Membros do alto escalão da Ferbasa conseguiram ao longo dos anos operar esse milagre. Só isso explica a evolução patrimonial de assalariados que viraram milionários e latifundiários às custas de uma famosa Fundação. O Carrasco e o MP estão de olho.

O DORIA DA BAHIA

Lá em São Paulo, um famoso político se popularizou com o bordão “Acelera”. Pois não é que esse Carrasco recebeu documentos que comprovam que existe um outro Doria que acelera na Bahia? O Doria daqui acelerou tanto na rodovia Ba-093, entre Catu, Pojuca e Salvador, que comprou até uma vistosa fazenda. Lá, não tem laranja, mas tem muito luxo, cavalos, estábulos, baias, granja e um baita sistema de irrigação. Resta saber se toda essa estrutura vem de uma conhecida Fundação.

TRAVESSIA FAKE

Não tem jeito! Por mais que tentem se apropriar dos nossos méritos trocando o nome e forjando dados no troféu, de nada adianta. A tradicional prova de natação - a Travessia MAR GRANDE/SALVADOR é nossa e faz parte da história do Grupo A TARDE desde 1955. Assim que souberam do retorno da NOSSA travessia, os organizadores do evento fake entraram em desespero. Estão atirando pra tudo que é lado e gastando o último centavo pra bancar impulsionamentos baratos atrás de audiência. Mas, estão sendo desmentidos nas redes sociais pelos próprios atletas que fazem parte da história da Travessia Mar Grande/ Salvador, que já conquistaram troféus e que estão contando as horas para o dia da verdadeira prova. Não caiam em qualquer mar! Afinal, saiu no A TARDE, É VERDADE!

BATENDO RECORDE



A empresa iFood está entre as líderes de reclamação no Reclame Aqui. Com mais de 125 mil registros contra ela, os usuários se aliam por algo em comum: o péssimo serviço prestado. Desde os altos valores cobrados, entregas mal feitas ou devoluções financeiras que nunca acontecem, o grande gargalo é a responsabilidade com os seus trabalhadores. Chega a este Carrasco que em breve a bomba vai estourar. O trabalhador tem direitos e merece respeito. Desassistido, este já está cansado de ser explorado.

A QUEDA DE ARTHUR

Por onde anda o "rei"? O tal vereador de Cairu metido a mangangão e que gosta de peitar tudo e todos, agora se vê no noticiário envolvido com camburão. Um "segurança" dele que se dizia policial e que andava apontando arma pra todo mundo foi preso em flagrante. Motivo? O rapaz não era policial e só pagava de pistoleiro pra assustar aqueles que o "rei" não gosta. Mas, a farsa acabou e a era dos Arthurs chegou ao fim. Ao Carrasco, contaram que a PM saiu com uma vaga garantida na viatura.

TÔ NEM AÍ

Como se não bastasse o assunto da aprovação de dois secretários e do procurador geral de Simões Filho, em um concurso público do próprio município, a prefeitura maltrata também os permissionários do Mercado Municipal, que foi batizado de Jeová Jireh. A queixa por lá é geral no sentido do baixo movimento, e o grupo A TARDE andou visitando o local, onde constatou a insatisfação. Tem gente jogando produtos no lixo, já que não conseguem vender. Alguns não conseguem tirar o sustento e a gestão municipal sequer dialoga com os feirantes.

CAIU POR TERRA

O prefeito de Itapetinga, Rodrigo Hagge (MDB) decidiu exigir, sem justificativa, após autorizar pregão para contratar uma empresa de lixo, que as concorrentes teriam que apresentar registro na vigilância sanitária, como também, um engenheiro sanitarista para acompanhar a coleta do lixo domiciliar em Itapetinga. Sendo assim, Hage autorizou o ‘pregão eletrônico’ para contratação de uma empresa do segmento. O prefeito caiu do cavalo, já que o TCM entendeu que exigências em edital poderiam levar a Prefeitura de Itapetinga a favorecer uma determinada empresa em processo de licitação. É bom lembrar que o gestor já foi réu por corrupção na justiça em contratação de empresa de coleta de lixo.

TUDO EM CASA

O PT ainda não sabe quem vai ser seu candidato em Camaçari. Luiz Caetano aparece com três vezes mais intenção de votos que sua esposa Ivoneide nas pesquisas espontâneas internas. Ainda assim, a avaliação é que a esposa vai nos números bem e seria uma boa candidata. Caetano está se preparando para a disputa, mas admite que fica na Serin se Jerônimo pedir. O ponto é que, quem quer que seja o nome, estará tudo em casa, na mesma família.

ARTICULAÇÃO PESADA

Este Carrasco soube que prevaleceu a vontade dos vereadores do PT de Salvador na escolha do nome que deve encabeçar a chapa na disputa pela prefeitura de Salvador, em meio a uma articulação pesada. Não adiantou muita gente espernear, investir em comunicação e marketing, antes da hora, que a decisão partiu de quem de fato tem que decidir. O próximo passo agora é convencer a federação de que o nome apresentado é o melhor para o pleito. O que já tem de gente chorando porque foi preterido não cabe no Centro Administrativo da Bahia.

PIADA PRONTA

Sabe aquela piada de que uma atividade parlamentar "deu em pizza", em referência a não conclusão de uma pauta? Pois é, a votação dos dois projetos enviados pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) à Alba, no plenário da Casa, se estendeu tanto no dia 24 que foi preciso caprichar no delivery para que deputados e jornalistas não ficassem tanto tempo sem comer. Muitas pizzas foram pedidas, mas o trocadilho não funcionou: as duas matérias foram aprovadas. Ainda que uma delas, em especial, tenha deixado muitos professores descontentes nas galerias. Eles esperavam que o governo se propusesse a pagar os precatórios da segunda parcela do Fundef com os juros e correções da época.

(DES)ELEGÂNCIA POLÍTICA

Tudo bem que do ponto de vista democrático não pegou bem as declarações do senador Angelo Coronel (PSD) ao falar do terceiro mandato para o titular presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), mas daí vir a deputada Ivana Bastos (PSD) e vociferar que “sou a candidata que vai suceder o deputado Adolfo Menezes. Pode ter certeza disso” pegou pior ainda. Primeiro porque presume que o PSD é o dono da Casa. E em segundo lugar porque desrespeita outros colegas da base governista, tal como Rosemberg Pinto (PT), que há muito sonha na presidência do parlamento.

LÁ & LOW

Por falar em ALBA, depois das déspotas declarações do Coronel, e do contraponto de Ivana Bastos, que externou o racha no PSD, a oposição logo se ensaiou indicar o nome de Thiago Correia (PSDB). Se depender de Luciano Araújo, o traquino do Solidariedade e Pancadinha, o danado de Itabuna, é traição na certa.

CADEIRA DESEJADA I

A inconfidência do senador Angelo Coronel (PSD) na última semana, afirmando que Adolfo Menezes (PSD) tentaria o terceiro mandato na presidência da ALBA e mudaria a Constituição do Estado para isso, caiu como uma bomba entre seus aliados. Ivana Bastos (PSD), como dito acima, entrou em estado de negação. Rosemberg Pinto (PT) se indignou com Coronel e Adolfo, lembrando que ambos aprovaram anos atrás o projeto que aboliu a reeleição ilimitada na mesa diretora da Casa.

CADEIRA DESEJADA II

Quando perguntados sobre a possibilidade de ter Ivana na presidência da ALBA, os parlamentares costumam reagir com certo deboche. A deputada tem muitos votos fora da Casa, mas não se dedica quase nada em fazer política interna. Frequenta pouco as comissões, o plenário e os gabinetes dos colegas. Voto nas eleições não dá cadeira na mesa diretora.

CADEIRA DESEJADA III

Rosemberg parece ter mais chances. Mesmo sendo zagueiro do governo do estado e às vezes dando entradas duras nos adversários, ele consegue ser amigo de quase todo mundo na Casa. Esse é o primeiro passo para presidir a Casa. O segundo passo é demonstrar alguma independência em relação ao Poder Executivo. Nessa parte, pode ser difícil convencer os pares.

CADEIRA DESEJADA IV

Sobre um terceiro mandato de Adolfo, os corações se dividiram no plenário da ALBA. Além de Ivana e Rosemberg, que desejam a cadeira, houve liderança importante afirmando que não gostava da ideia e que reeleição ilimitada é ruim para a Casa. Outros parlamentares, porém, declararam apoio a Adolfo para qualquer coisa que ele queira por lá, inclusive mais uma reeleição. O fato é que fevereiro de 2025 ainda está longe.

CORTOU O BARATO

Cristiano Zanin nem bem tomou posse e já desagradou muitos apoiadores do presidente Lula. Contrariando discurso antigo do chefe do Executivo federal, Zanin, que foi advogado de Lula, foi o voto divergente na sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) que avaliava a descriminalização da posse de drogas para uso pessoal. Com placar favorável de 5x1 (o ministro André Mendonça pediu vistas, interrompendo a votação), a medida deve ser aprovada, mas militantes de esquerda já começam a questionar a nomeação “personalíssima” do presidente.

ENQUADRADA

Quem entra na mira da Enquadrada da semana são os organizadores de um "evento" que está pongando na história alheia. Ultrapassando todos os limites da ética e do bom senso, eles estão distorcendo toda uma tradição construída pelo Grupo A TARDE, desde 1955. A cara de pau e o absurdo são tão grandes que até o Wikipedia foi manipulado e os dados forjados para que, a qualquer custo, eles liguem a tal prova à verdadeira TRAVESSIA MAR GRANDE/ SALVADOR. Em forma de desespero ao perceberem que a verdadeira Travessia está de volta, eles ludibriam, achando que isso passará despercebido. Mas, as máscaras começaram a cair e a verdadeira história ressurge como baluarte para consolidar o que os baianos já sabem. Afinal, a Justiça e os atletas jamais serão enganados por amadores.