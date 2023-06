O Carrasco - Parceria A La Mubadala

PARCERIA A LA MUBADALA

Chega a esse Carrasco notícia de que uma parceria firmada no ano passado, entre a Acelen e a Fundação Banco do Brasil, e que gerou um investimento de mais de R$ 4 milhões, já está dando o que falar. A amizade que foi construída na gestão de Bolsonaro virou assunto nas rodas de conversas entre os bancários do BB, durante cerimônia de posse da nova diretoria do sindicato, ocorrida na última semana. Os bancários - logo estes que pregam a reestatização, levantaram desconfiança sobre tal relação, já que o Mubadala Capital, do qual a Acelen faz parte, é o mesmo grupo saudita das joias do ex-presidente. Uma coisa é certa: isso ainda vai dar muito o que falar!

DEU RUÍDO

Um certo empresário conhecido pelas suas lambanças “mar adentro” e mar afora, voltou a assombrar na Codeba. Apoiador entocado da dupla Bolsonaro e ACM Neto no pleito de 2022, o “ligeirinho” passou a fazer agora juras de amor aos partidos de esquerda, tentando mexer no tabuleiro operacional da Companhia. Ninguém consegue entender, ninguém mesmo, como esse senhor consegue caminhar tão rápido. Só mesmo quando os assuntos são de seus interesses econômicos e patrimoniais. O que se vê de gente que achincalhava Jerônimo e, de uma hora pra outra, virou a casaca e tenta se azeitar no governo não tá no gibi.

QUEM VAI PARAR A TRONOX?

Uma empresa sinônimo de mau exemplo é a Tronox. O nível de desrespeito dela junto aos órgãos fiscalizadores beira o absurdo. Ela não conseguiu apresentar os laudos exigidos e agora vai passar por perícia dos órgãos de controle e do MP. E sobrou até para o Inema, que renovou a licença da empresa. Alguém aí vai ter que explicar! Quem será que está permitindo que a Tronox faça tudo que quer e bem entende? Perguntar não ofende.

SEGURA A LAJE

Tem prefeito do interior peitando o Ministério Público da Bahia e fazendo o São João com tudo que tem direito. Só para divulgar as grandes atrações da festa foram necessários dois outdoors na BR, um ao lado do outro. O equipamento chama a atenção para uma cidade que, até então, não concorre entre as favoritas do Estado nos festejos juninos. Estas, inclusive, estão tendo até as famosas festas particulares canceladas e as atrações das praças sem muita repercussão. Mas o prefeito Binho torce a cara para o MP e não poupou despesas. O Carrasco soube que ele anda dizendo por aí que este São João vai entrar pra história. Cuidado moço! Desse jeito, a laje pode cair!

NO PISEIRO DA VANESSA

Outra cidade que também anda fazendo vista grossa às recomendações do MP é Lençóis. Por lá, a prefeita Vanessa pinta e borda e já anunciou atrações de peso e reconhecimento nacional. A gestora, que há mais de dois meses vem anunciando o São João, não para de convidar as pessoas para a cidade e ainda usa artimanhas das redes sociais para chamar atenção. Mas quem é que vai pagar essa conta? Se de um lado tem prefeitura com medo de publicar o Diário Oficial, tem outras tentando fugir dos holofotes e fazendo até edição extra do D.O. Estamos de olho!

OESTE TORTO I

O comentário em Barreiras é um só: por falta de candidato, o prefeito Zito anda atirando pra tudo que é lado e já anunciou que vai colocar na disputa a própria mulher. Por lá, ninguém sabe quem é a dita cuja. A atitude de Zito reflete a ambição pelo poder. Por aqueles lados dizem que o ego do prefeito não vai fazer ele largar o osso. Veremos.

OESTE TORTO II

E descendo um pouco mais, outra cidade mau exemplo é Santa Maria da Vitória. Oh terrinha mal cuidada! De um lado, uma zona rural abandonada. Se chover, aluno não vai pra escola porque não tem como passar pelos alagamentos. Do outro lado, um centro maquiado e uma praça prometida pra garantir os votos da próxima eleição. Esse Tonho de Zé de Agdônio não sei não. O que tem de grande no nome, tem de pequeno na gestão. E nem adianta convocar reunião pra prometer o que não vai cumprir. O Carrasco sempre acaba sabendo de tudo.

ERÊ MALVADEZA

O terreno não está nada bom lá na Câmara Municipal de Feira de Santana, para a presidente da Casa. O Carrasco ficou sabendo que com as decisões equivocadas na função, Eremita Mota, apelidada como “malvadeza” por certos funcionários do local, tem real ameaça de afastamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O que pode acelerar o processo é o fato de que a presidente persegue gratuitamente os funcionários. O STF fixou prazo de 10 dias para a presidente dar explicações e, pelo visto, deve rolar pelo menos um afastamento preventivo por 30 dias.

PONGA NA APROVAÇÃO

Na semana passada, membros do governo passaram a comemorar o índice de aprovação da gestão Jerônimo em Salvador. Muitos políticos da esquerda, para além do governador, aproveitaram os números para pegar uma ponguinha na aprovação, mirando se viabilizar como possíveis candidatos da base estadual para a Prefeitura.

CORPO FORA

Quem tem dito que não quer confusão, em meio às discussões entre Ana Paula e Leo Prates na vice de Bruno Reis 2024 é o secretário Cacá Leão. E não só em Salvador. Cacá tem dito que não quer conta também com Lauro de Freitas.

ESCOLINHA DO PROFESSOR JERÔNIMO

Tem chamado a atenção nos eventos com a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT), a “chamada” que ele faz dos secretários e autoridades presentes nas solenidades. Com as fichas dadas a ele por sua equipe de cerimonial, o governador faz questão de falar o nome de cada um, além de fazer contato visual com o citado ou citada para confirmar se o membro da sua equipe, deputados, vereadores e políticos do interior estão, de fato, ainda presentes no evento. Se não está, o governador brinca: “faço igual quando estou na sala de aula, faço chamada no início e no final para ver quem fica”. Aos faltantes, cuidado... Quem falta demais perde o ano.

ENQUADRADA

A enquadrada dessa semana é excepcional. Ela só será percebida pela própria ganhadora do selo. Uma irritadinha da Embasa, dona de todo mau humor do mundo, está com cabelos em pé depois que a nova gestão começou, finalmente, a resolver uma pendenga que promete dar utilidade a uma obra de R$ 400 milhões em Salvador, na região do Trobogy. O motivo da irritação todos conhecem nos corredores da Embasa, mas a dita cidadã problemática não larga o osso, causando imenso desconforto aos seus colegas, que sabem que a santa é de pau oco. Nas palavras do sertanejo Tierry, o povo de Vitória da Conquista anda a cantar pedindo sua volta. “…., volta desgrama (…) volta e não me deixa, que eu retiro a queixa”. Ave Maria, nem Sheila Lemos e tampouco sua gestão em Conquista merecem a santa irritadinha por lá.