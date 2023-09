O Carrasco - PESQUISAS 2.4

PESQUISAS 2.4

Conforme o desenrolar das eleições de 2022, as parcerias do Centenário no quesito pesquisas deixaram prova de que o que for noticiado aqui é a mais pura verdade. Para consumo interno, a alta cúpula de A TARDE solicitou e tem em mãos resultados de intenção de votos para a eleição de 2024 em Salvador. Os números, analisados sob a ótica qualitativa, são bombásticos. Será que foram esses números que interferiram no apoio do presidente da Câmara, Carlos Muniz (PSDB) ao atual prefeito Bruno Reis? Será que o todo poderoso da CONDER, o querido José Trindade (PSB) teve acesso a essa super sigilosa pesquisa e por isso anunciou sua desistência à pré-candidatura ao Palácio Thomé de Souza? Estudos para municípios de grande e médio porte em todo o estado já estão no forno. Quando o Centenário “Guardião da Democracia” disser “fulano tende a ganhar ou beltrano tende a perder”, pode acreditar, afinal: saiu no A TARDE, é verdade! Alô Itabuna, Camaçari, Vitória da Conquista, Feira de Santana, Eunápolis, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Juazeiro e Euclides da Cunha; já sabemos das coisas por esses quatro quantos da Bahia, mas por enquanto tudo in off absoluto.

DE OLHO NA TERCEIRIZAÇÃO

Chegou ao conhecimento desse Carrasco que existem muitos contratos com terceirizados na Fundação José Carvalho que precisam ser fiscalizados pelo Ministério Público. Tem muito ex-funcionário e gente do alto escalão da Fundação rezando para São Geraldo e São Sérgio, na esperança de continuar na mamata.

O ESTAGIÁRIO DE OURO

Quando Tobias Barreto escreveu os “estudos alemães”, não imaginava que sua obra seria deturpada. São Geraldo, quieto como bom mineiro, se aproveitou dos alemães (Krieger e Alzheimer) para transformar seu patrimônio em ouro, e não é Ouro Preto. Como explica um assalariado de uma vida toda, em um piscar de olhos, se tornar milionário proprietário de imóveis comerciais? O Carrasco vai contar essa história e não sossegará até desvendar todos esses milagres.

CAIXA 3, 2, 1…

Agiotas, contadores e prestadores de serviços começam a ser abordados por pessoas intimamente ligadas ao prefeito de Presidente Dutra, atrás de um gás para as eleições do ano que vem. As abordagens são infrutíferas considerando o passado velhacório do ingrato Robertão, que arrecadou uma graninha às vésperas do pleito de 2020 e deu uma banana para os patrocinadores, financeiros e políticos. Como diz o ditado, dor de barriga não só dá uma vez. É só aguardar o tempo certo que o troco virá. Assim é a história, assim caminha a humanidade.

GATO POR LEBRE

Não é que o Carrasco descobriu uma fake que circulou impune pela Bahia por mais de uma década? Um ex-secretário estadual, todo serelepe com a recente maioria formada no STF para liberar a maconha, morador do corredor mais nobre da capital, firmou contratos e recebeu polpudos honorários objeto de consultorias com grandes empresas, se dizendo professor da USP. A verdade veio à tona e a coluna descobriu que o malandro apenas se formou pela referida faculdade, mas nunca fez parte do corpo docente. As vítimas já formaram um grupo e indicam o seguinte e-mail para que documentos que instruirão a representação por estelionato sejam repassados: [email protected].

BRASKEM E A TRAGÉDIA SOCIOAMBIENTAL

É estranho e curioso que a tragédia causada pela Braskem em Maceió não tenha ganhado a mesma repercussão que as de Brumadinho e Mariana. Além de impacto ambiental grave e econômico incalculável, por ser em área urbana, o afundamento do solo da capital alagoana fez muitas vítimas sociais, relegadas ao desemprego, a perda de sua cultura, história, pequeno comércio, dificuldade de circulação, lazer e outras mazelas.

SIGAM-ME OS ESPERTOS

Falando em tragédia, a AMERICANAS é um 'case' de como se sarfar das falcatruas. Mesmo com a crise que levou a varejista a uma dívida de mais de 40 bilhões de reais, a fortuna dos 3G não para de crescer. O patrimônio da família de Lemann aumentou de 72 bilhões em 2022 para 74,9 bilhões de reais neste ano. Lemann é o principal acionista das Americanas, ao lado dos bilionários Marcel Telles e Carlos Sicupira. Juntos, o patrimônio dos “acionistas de referência” engordou em mais de 6 bilhões de reais em um ano. Ao que tudo indica, em meio aos empregos perdidos e ao rombo fiscal, teremos que nos contentar com as atas da companhia que resumem bem o caso: “gastamos todo o dinheiro e temos de ir à guerra”.

QUAL A NOTA?

A coisa ainda vai feder após denúncias de fraudes no concurso público do município de Simões Filho, o qual aprovou o procurador-geral e mais dois secretários. O Carrasco teve acesso aos documentos que provam a manobra. O negócio é tão pesado que gabaritos teriam sido modificados logo após uma publicação do A TARDE, que denunciou a participação dos servidores no certame.

FARRA DO IPHONE

A Câmara Municipal de Jacobina achou que não tinha nada de melhor para fazer, como por exemplo, fiscalizar a péssima gestão do prefeito Tiago Dias (PCdoB), e resolveu gastar quase R$ 80 mil na compra de dezessete IPhones para os vereadores. Cada aparelho custa em torno de R$ 4,5 mil. Tudo isso está escancarado no Diário Oficial do Poder Legislativo. Outros dez celulares do modelo Redmi Note 11 Pro, da fabricante chinesa Xiaomi, custarão R$ 9 mil aos cofres do município. A aquisição total supera os R$ 85 mil. Alô TCM, vamos abrir o olho para a farra dos celulares que está acontecendo na cidade do ouro.

BRIGA DE CACHORRO GRANDE

Por falar em Jacobina, a briga por lá para saber quem será o detentor do direito de enfrentar o prefeito comunista Tiago Dias (PCdoB), é grande. Dos três ex-prefeitos que demonstraram interesse, Rui Macedo já pediu para sair da pré-disputa. O Carrasco descobriu que restaram dois que dividem o grupo oposicionista na cidade, enquanto o postulante mais forte, o ex-presidente da Câmara, Juliano Cruz, pede passagem.

MENUDOS & HIPOCRISIA

Apesar do ex-prefeito Leopoldo Passos falar mal da gestão aos quatro cantos da cidade, o eterno “coroné” da cidade de Jacobina mantém, até hoje, cargos dentro do governo do prefeito Tiago, além de vereadores de sua extrema confiança na base aliada ao gestor. Um “menudo” que tem figurado nos eventos na cidade e na capital junto ao prefeito, inclusive, é filho de um grande amigo de Leopoldo e já conta com a promessa de ser candidato a vereador. Mais um. É aquele ditado, Leopoldo saiu da prefeitura em 2004, mas a prefeitura nunca saiu do “coroné”.

QUADRILHA JUNINA DA AVON

Campanha eleitoral se aproximando e dois parentes tentam uma dobradinha para manutenção das ordem das coisas em Ipirá. O empresário local, que como já se sabe, está sob a mira da Secretaria da Fazenda do Estado, passou a ser observado pelo GAECO, do MP-BA. No bate bola entre o prefeito e o genro, quem não anda satisfeita é a primeira dama, que pinota para o psicólogo quando o nome da família é citado e ameaça de 'baculejo' da Polícia surgem na imprensa. Calma minha senhora, as coisas podem até piorar se as informações de que a PF está de olho em Ipirá se confirmar.

PAU DE ARARA

Em Serrinha os ônibus escolares parecem mais uns paus de arara. Na última semana, um dos veículos que levava alunos da rede municipal sofreu pane no motor e, consequentemente, um curto-circuito na parte elétrica. Os alunos relataram que foi fumaça para tudo quanto é lado dentro do ônibus, e é claro, os estudantes em total pânico, já que para não inalarem fumaça, forçaram a porta para sair enquanto outros pularam pela janela, que precisou ser quebrada. O Carrasco soube que teve até gente desmaiada. Acorda, prefeito!

A BOMBA VAI ESTOURAR

David Cavalcanti (PP), prefeito do município de Glória, que se cuide. A Câmara Municipal vai realizar sessão extraordinária e o alcaide vai ter que dar explicações sobre contratos milionários: um no valor de R$467 mil para o fornecimento de recarga de impressoras e o outro proveniente de uma licitação no valor que atinge quase R$ 1 milhão e meio para contratação de serviços gráficos. Existem suspeitas, inclusive, de superfaturamento. Quem der uma visitada no Portal da Transparência de lá vai perceber uma desatualização, já que a última publicação de gastos foi no mês de abril. Aí tem!

FARINHA POUCA...

Falando de cultura, a Prefeitura de Dias d´Ávila, que só aderiu à paralisação da UPB por mais verbas do FPM de última hora, aproveitou a bandeira municipalista para tentar avançar sobre a gestão, já precária, da quase inexistente política cultural do município. O prefeito Alberto Castro (PSDB) encaminhou à Câmara pedido para deslocar o orçamento da cultura para o seu gabinete. A justificativa? Compensar as perdas com o fundo de participação dos municípios. Ao invés disso, poderia cortar as generosas gratificações de 150% distribuídas aos montes na montagem da sua equipe de governo. Que tá braba tá, mas a coisa pode piorar se um deputado estadual vira folha conseguir galgar o cargo de prefeito. Deus é mais!

AMBIÇÃO

Este Carrasco soube que o Avante quer mais do que já conseguiu. O plano é chegar em 2024 com 70 prefeitos filiados, em condição de reeleição ou de fazer sucessor. Em 2026, quer filiar ainda, além do federal Neto Carletto, os estaduais Felipe Duarte, Nelson Leal, Binho Galinha, Patrick do Vando e Raimundinho da JR, para se juntar a Patrick Araújo como candidatos do partido à reeleição.

CONSOLO

Após sempre sonhar em compôr majoritária na base da esquerda baiana, Marcelo Nilo (Republicanos) resolveu mudar de lado. O resultado foi apenas um cargo na prefeitura da capital baiana. Sendo assim, o ex-deputado federal e estadual foi homenageado na Assembleia Legislativa da Bahia, com a Comenda 2 de Julho, maior honraria do Legislativo baiano. E olha que Nilo teve 5 mandatos consecutivos como presidente da Casa (2007-2017). Teria sido um prêmio de consolo para amenizar o choro?

POLITICAMENTE, UMA BOLA DENTRO

A especulação acerca da fusão do Ministério do Esporte com a recém-anunciada pasta voltada a pequenos empreendedores, a fim de saciar o apetite do PP, coloca em risco o trabalho da ex-jogadora de vôlei Ana Moser, com ampla expertise na gestão de projetos de iniciação esportiva. Tudo no momento em que a tributação de apostas esportivas promete injetar, na expectativa mais pessimista, R$ 700 milhões na pasta, que ficariam a cargo do deputado André Fufuca, o mais cotado para suceder a ministra. Não demora para o Centrão avançar sobre a ministra Margareth Menezes, já que a cultura também foi turbinada neste governo, com as leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, afinal de contas a presidência precisa de base no Congresso.

ENQUADRADA

A reprimenda mais esperada da Bahia essa semana vai para o deputado estadual Luciano Araújo, do Solidariedade. Que a traição é sua marca isso o Carrasco já vem comentando de longa data, considerando que o moiçolo se elegeu com o apoio prioritário do ex-prefeito Acm Neto e, da noite para o dia, passou a ser governo, não permaneceu nem sessenta dias na oposição. Mas a enquadrada foi pela cara de pau do controverso parlamentar, em participar do Conselho Político da base governista, posando para foto oficial e tudo mais. Quem também escancarou na foto foi o deputado Raimundinho da JR, que era bolsonarista raiz e se elegeu pelo PL, mas esse a coluna deixa para uma edição especial de A TARDE, que será turbinada com outros assuntos mais polêmicos ainda, envolvendo um presidiário internacional e uma juíza aposentada precoce e compulsoriamente.