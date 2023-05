O Carrasco - Prioridade I

PRIORIDADE I

A escolha de Eduardo Leite (PSDB), governador do Rio Grande do Sul e possível pré-candidato à Presidência da República em 2026, em dar um primeiro rasante em Salvador não foi à toa. Com um colégio eleitoral imenso e tendo parte significante de eleitores que detesta a direita radical bolsonarista, Leite sabe que há muito o que buscar no eleitorado baiano de centro e isso é uma prioridade para os tucanos.

PRIORIDADE II

Se Eduardo Leite mandou bem em visitar Salvador, não menos estratégico foi o café da manhã e a visita de cortesia que Jeronimo Rodrigues (PT) fez à cúpula tucana no último sábado. Mesmo sabendo das dificuldades ideológicas para uma aliança PT/PSDB, o governador da Bahia viu em Leite e no Líder do PSDB na Câmara dos Deputados, Adolfo Viana, a possibilidade de apoio para projetos de interesse do governo Lula, como o que ocorreu na votação do novo arcabouço fiscal. Idem para os projetos de interesse estadual na ALBA, onde a gestão petista pode ter apoio dos tucanos em temas não espinhosos e a garantia de que não terá no PSDB uma oposição radical. Contar com os votos dos tucanos na Câmara dos Deputados e na ALBA também é uma prioridade do PT e nesse quesito Jerônimo saiu na dianteira, demostrando que leva jeito - e muito - para a coisa. Há quem garanta que Jero ainda vai conseguir o apoio do tucanato para sua reeleição ao Palácio de Ondina.

CIUMADA SOTEROPOLITANA

Quem estaria ganhando moral com o governador Jerônimo Rodrigues é o ex-petista Henrique Carballal, vereador de Salvador. O PT, de Jeronimo, Rui e Wagner, tem um compromisso com o deputado Roberto Carlos: fazer com que o seu filho, Randerson Leal, primeiro suplente do PDT, assuma a vereança ainda esse ano. Essa possibilidade só se concretiza com uma licença de Carballal, que recebeu convite para assumir a CBPM no lugar de Antonio Carlos Tramm, que já estaria de mala pronta para a CODEBA. Um parecer da PGE, por equívoco, teria opinado pelo impedimento de Carballal, por ser titular de mandato, o que já está superado em virtude de que o artigo da lei das estatais que trata do assunto não se aplica à CBPM, que teve receita bruta inferior a 90 milhões de reais no ano de 2022. Quando o assunto é Câmara de Vereadores e eleições 2024, Jerônimo, segundo fontes, costuma ouvir a irmã, Marta Rodrigues, o presidente Carlos Muniz (PSDB) e o próprio Carballal, deixando muita gente com ciúmes e até com dor de cotovelo.

QUEM RESOLVE?

O preço dos combustíveis na Bahia está se tornando uma verdadeira briga de gato e rato. De um lado, as distribuidoras e postos fazem o efeito onda para iludir o consumidor. Baixam os preços num dia e, no calar da noite, sobem novamente, contrariando a recente política da Petrobrás, que provoca a redução dos valores nas bombas. O movimento, que muda os preços a cada semana, tem exposto o cenário de instabilidade e de interesses daqueles que detém o poder sobre o combustível no Estado. Enquanto a fiscalização não bater no bolso de quem manda, o consumidor irá sempre ser a marionete prejudicada neste jogo de milhões. Fala-se nos bastidores que virá por aí uma CPI dos combustíveis!

CHEIRA MAL

Lá na cidade de Casa Nova a situação vai de mal a pior. O prefeito Wilker Torres entrou na mira do Ministério Público, que acionou a prefeitura para que o lixão de Santana do Sobrado seja isolado. O local está sendo usado para acumular todo tipo de resíduo, o que está causando mau cheiro, além de impactar no meio ambiente e até na agricultura da região. O lixão está, definitivamente, representando a gestão de Wilker. Um cenário de abandono, desorganização e exposição da população às doenças. Contaram ao Carrasco que, desta vez, não vai ter choro nem vela, e que não vai adiantar apelar nos corredores dos órgãos públicos para os tum-tum-tum da vida, porque a Casa vai cair!

DEFESO INDEFENSÁVEL

A denúncia de fraude, que inclusive já está protocolada nos órgãos de defesa sobre malfeitos na concessão de Seguro Defeso, em Santo Amaro, e envolve o nome de um vereador, vai ferver. O vereador Nelson da Pesca teria beneficiado pessoas, de forma irregular, com a concessão do benefício que é destinado apenas a pescadores e marisqueiros. A denúncia aponta que tem gente que não mora no município e estaria recebendo irregularmente. Nelson também é presidente da Associação de Pescadores e Marisqueiros Ouro do Mar. MPF e Polícia Federal já receberam o recado.

VIDA FORTE OU FRACA?

A falta de pagamento aos profissionais da Saúde que atuam no Hospital Regional Vicentina Goulart (HRVG) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jacobina entrou na mira da OAB. O Instituto Vida Forte, mais uma vez, não teria realizado o pagamento dos colaboradores. O órgão pediu urgência nos pagamentos e solicitou a regularização da situação, para evitar uma provável interrupção dos serviços e prejuízos aos profissionais. Esse Vida Forte parece que já é acostumado a não respeitar contratos. O Carrasco já está levantando o passado do Instituto. Aguardem!

EDUCAÇÃO DE LADO I

Os professores da rede municipal de Educação de Vitória da Conquista continuam sendo tratados com descaso. A categoria luta pela manutenção dos direitos como os reajustes do interstício dos efetivos em 13,25%, que caiu para 8,98% e agora a proposta da Prefeitura é de 0%. Fora o achatamento do plano de carreira da categoria. E olha que a gestão usou um slogan no qual dizia que "valorizava" os professores. Sheila, Sheila!

EDUCAÇÃO DE LADO II

Mais uma gestão municipal que maltrata a classe de professores é a de Coaraci, sul da Bahia. Inclusive ela está paralisada e acampada na porta da Prefeitura, devido ao não pagamento do piso nacional dos trabalhadores. O prefeito Jadson Albano (PP) sugeriu parcelar o percentual do piso em quatro vezes, a partir de julho, e o pagamento do retroativo a partir de janeiro de 2024. A classe rejeitou a proposta e cruzou os braços por mais respeito à categoria e à população.

MAL PAGADOR

A população continua sofrendo com os problemas do transporte público em Feira de Santana. A empresa Rosa, que atua no transporte coletivo do município desde 2015, deve deixar a cidade. Foi ajuizado um processo na Justiça, no qual solicita-se a rescisão do contrato de concessão com o Poder Executivo. O argumento da empresa é que a manutenção do serviço público e responsabilidade pela solução de continuidade do referido serviço na cidade fica inviável. Sendo assim, a prefeitura deve fazer em caráter emergencial a contratação de outra empresa para cobrir as linhas da Rosa, que vai cair fora.

FAZ O L

O governo Lula sentiu na pele a força do Centrão e agora tem nas mãos um abacaxi enorme para descascar. O desmonte dos Ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Originários, retirando o poder de demarcação de terras indígenas e cadastro de propriedades rurais, atinge em cheio duas das bandeiras mais caras da campanha do presidente e, de quebra, afeta a recuperação da imagem do Brasil no cenário internacional a partir da pauta ambiental e da sustentabilidade. Artur Lira (PP), presidente da Câmara, deu o recado. Agora, o eleitor já sabe qual é o “L” que manda.

VITÓRIA DE HADDAD

Enquanto o governo patina na articulação e não consegue consolidar uma base confiável, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que chegou à pasta cercado de desconfiança, mostra seu poder de negociação e consegue aprovar o tão debatido arcabouço fiscal com votação expressiva de 372 deputados. Artur Lira (PP), presidente da Câmara, deixou claro que a vitória é de Haddad, não da base do governo. Essa declaração deve ter deixado muitos ministros com ciúmes.

ESCANCAROU

A pré-candidatura de Zé Trindade (PSB) para a Prefeitura de Salvador, ao que parece, saiu de vez do armário. O que até poucos dias atrás, nas palavras dele, era apenas “uma ansiedade por parte da imprensa” ganhou corpo com Trindade virando o fiel escudeiro do governo estadual rebatendo as críticas que o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) passou a fazer contra gestão de Jerônimo Rodrigues (PT). Além disso, todo moderninho, o presidente da Conder passou a soltar trends em suas redes do tipo “os lugares para curtir no fds em Salvador”, “5 fatos sobre mim”, “Como é meu trabalho” e mais coisas do tipo.

CONQUISTANDO A BASE

Por falar em Zé Trindade, o namoro dele com o diretório municipal do PT em Salvador engatou. Depois de ser visitado pela presidente do partido em Salvador, Cema Mosil, na sede da Conder, o ex-vereador da capital baiana combinou de retribuir a visita ao diretório da legenda para conversar com a militância e com os representantes da sigla na Câmara de Salvador.

COMUNISTAS DE MAL

Aparentemente, o presidente estadual do PCdoB, Davidson Magalhães, titular da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), e a deputada estadual Olívia Santana (PCdoB) não andam se bicando. Nas últimas semanas, sempre que um está em algum evento, o outro sai. Nunca participam da mesma agenda. Se Davidson está em alguma cerimônia e vê Olívia chegando, ele logo vai embora. Este Carrasco ficou sabendo que os dois ficaram de mal por causa da exoneração de Emilson Piau da diretoria da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), que foi acusado de injúria racial. Piau era indicação do presidente da sigla e a parlamentar é quem teria, nos bastidores, alimentado a contenda.

HAJA CPI

A última vez em que o Brasil teve tantas CPIs foi em 2015, quando o Legislativo se debruçou sobre os temas Fundos de Pensão, BNDES e Petrobras. MST, Lojas Americanas, Apostas Esportivas e 8 de janeiro são as bolas da vez. Resta saber se essas bolas, uma vez dentro, farão alguém ganhar algo. Ou perder. Façam suas apostas! Ou não.

NOVO?

Na falta do que fazer, tem partido inventando tema para chamar a atenção. Em Santa Catarina, o Partido Novo está divulgando um evento com o tema 'O sócio pode ser preso'? O tal debate, que já está se tornando piada nas redes sociais, reflete as preocupações do Novo. Que não inova e que parece não estar atento aos reais problemas do país.

ENQUADRADA

O selo semanal do Carrasco vai para a “ainda” Ministra do Meio Ambiente Marina Silva, da Rede Sustentabilidade. Com um novo pré-sal na margem equatorial amazônica, Marina ordenou que o Ibama negasse o licenciamento, pretendendo deixar enterrado bilhões e bilhões de dólares, apesar de estudos técnicos terem provado que o risco de dano ambiental é quase zero. Passou a ser fritada dentro do governo Lula, que já aventa a possibilidade de substituí-la pelo ex-senador Jorge Viana.