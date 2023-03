O Carrasco - Propaganda Enganosa

PROPAGANDA ENGANOSA

Não adianta o iFood arranjar garoto propaganda influente e sair metendo a marca em tudo que é esquina do Carnaval se, na prática, os clientes estão tão desgostosos. A empresa está em 1° lugar na lista de reclamações do Reclame Aqui. São mais de 1 milhão e meio de usuários detonando o serviço. Desde pedidos que nunca chegaram e taxas altas. Com tanta imagem negativa perante todo o país, não adianta querer apelar para nenhum papa da Comunicação.

NADA COESO

A Coesa, ex-OAS, está fazendo um papelão no Rodoanel Norte de São Paulo. A empresa não entregou a obra e ainda se achou no direito de acionar o TCE-SP para tentar suspender o leilão, sendo que eles estão sendo processados pelo Estado de São Paulo por não cumprirem o contrato. Pelo visto, a história se repete. Muda-se o nome, mas a trajetória de má conduta e brigas na Justiça seguem as mesmas.

PINTO MURCHO

Numa grande e respeitada empresa pública baiana, tem um senhor que anda pelos corredores com “a cara” no chão. Ninguém sabe o que ele quer. Se está a procurar tatu nos tubos danificados ou se está querendo se abraçar com os afogados que pularam do barco na viagem passada. A verdade é que o pinto anda tentando se reerguer, se balançando entre Junior e Foltz. Haja Viagra. Isso ainda pode dar uma história pro fantástico.

O MAÇOM DE TEIXEIRA

Numa fazenda do Extremo Sul da Bahia se planta e se colhe! Em se tratando da Secretaria do município da região, se planta incompetência e se colhe riqueza. De quebra, colhe-se também relações extraconjugais, e em ambos os sexos. As plantações vão da Educação aos postos de combustíveis. Viva o maçom!

HUMILHANDO O BAIANO

A Petrobahia fechou 2022 com vendas que superaram R$ 1 bilhão. Os números colocam a distribuidora baiana entre as que mais crescem no país. E de onde será que vem tanta grana? Nada como manter os preços do combustível nas alturas e fazer o consumidor encher o bolso da empresa de forma prática, eficiente e sem esforço. Nunca se pagou tão caro por um produto estando tão próximo dele. Sem regras e em terra sem lei, quanto mais caro, melhor, e dane-se o cliente. Com a palavra o Procon, o Codecon e o MP.

CAOS INSTALADO

O Carrasco tem sido procurado pelos moradores de Vitória da Conquista e recebido queixas sobre o desleixo da prefeita Sheila Lemos. Consta que sob a atual gestão, a fiscalização das novas construções feitas no município está deixando a desejar. Moradores dos condomínios no bairro Boa Vista estão se queixando de que obras de engenharia irregulares estão proliferando. Tudo sob os olhos da prefeita, que nada faz para cumprir o Código de Obras do Município. Segundo informam, a fiscalização, que anteriormente era feita periodicamente por iniciativa da prefeitura, agora só é realizada quando os vizinhos já estão em pé de guerra. Parece que a desorganização é a regra.

BARRADO NO BAILE

O Carrasco flagrou uma cena cômica em Brasília. Na última semana, prefeitos foram à capital Federal defender projetos municipalistas. Até aí tudo bem. Mas ao chegarem para o encontro com Rui Costa foram surpreendidos por detectores de traíras. De pronto, Zé Cocá foi barrado. Enquanto os demais prefeitos entravam, o pega traíra expôs Cocá a uma cena constrangedora. Ele logo acionou seus contatos como Marcelo Nilo e o Bonitão, mas ninguém atendeu. Para a cena não ficar ainda pior, desassistido, Cocá deu uma desculpa que iria pegar um documento e foi, sem nunca mais voltar. Para amenizar o chororô e o desamparo, sabiamente, os futuros presidente e vice da UPB, Quinho e Júlio Pinheiro, respectivamente, convidaram Cocá para a visita com o senador Wagner, para que o prefeito de Jequié garantisse um lugar na foto. Nos corredores do Planalto a conversa é uma só: "Lá vai o Zé. Sem Cocá, com choro e sem vela".

DEBANDADA

Os corredores da Assembleia Legislativa da Bahia deram o que falar na abertura dos trabalhos da Casa. Um assunto bastante cochichado é a Federação entre o União Brasil e o PP. Esse Carrasco ouviu de um deputado que, com a construção da Federação em Brasília, alguns deputados do PP podem debandar de vez da sigla aqui na Bahia e reforçar outros partidos aliados da base governista.

EM PIZZA

A apuração sobre o acúmulo irregular de cargos e recebimentos indevidos do Auxílio Emergencial, por intermédio de Sindicâncias na Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana, acabou em pizza, ou seja, com arquivamento dos processos, de acordo com publicação no Diário Oficial. Desde agente de endemias recebendo indevidamente o auxílio, até motorista que também atuava como técnico de laboratório, todos foram considerados inocentes.

DOCE VALENTÃO

A Câmara de Muritiba, no Recôncavo baiano, andou distribuindo chocolates com recados de “feliz dia das mulheres” para a plateia feminina na mesma semana que o presidente da Casa, Glauber Reis (PSDB) se comporta e age com atitudes que não condizem com o cargo que ocupa. Prova disso é querer partir para agredir parlamentares que apoiam as denúncias feitas pela vereadora Perla de Tabaréu (AVANTE), que apontam diversas irregularidades na gestão precária do prefeito Danilo de Babão (PSD). Ainda fez dobradinha com o também vereador Kel da Saúde (PSD), que chegou a afirmar, sem provas, que o marido de Perla a agredia e chegou às vias de fato com o esposo da vereadora. O presidente deveria deixar de seguir as táticas de silenciamento, sobretudo das mulheres na política.

LUZ PARA TODO$

A cidade de Itapetinga, no sul da Bahia, deve ser a terra mais iluminada do país. Em dois anos, o prefeito Rodrigo Hagge (MDB) fechou três contratos com mesma empresa para troca de lâmpadas. Trata-se da RCX Locações e Comércio de Materiais Elétricos Eirelli. O serviço seria para trocas de lâmpadas de vapor de sódio para tecnologia de LED. Tudo começou com R$ 25 milhões e em 2021, foi recontratada por R$ 10 milhões e, semanas depois, tem o mesmo serviço prestado para pouco mais de R$ 3 milhões de reais. Já circula na região que Itapetinga está sendo apelidada de Dubai da Bahia.

QUEM NÃO DEVE, NÃO TEME

Nervoso, o prefeito Rodrigo Hagge (MDB) andou convocando reunião de urgência para discutir a repercussão quanto a estes contratos milionários revelados por A TARDE. O desespero é tão grande que o alcaide pediu que a base aliada no Legislativo, a qual é formada por 12 vereadores entre os 15 totais, fosse orientada para que o caso dos contratos não chegue ao plenário, o que seria estratégia para evitar repercussões. ­­­­­­­­­­­­­­­Quem não deve...

TOMA QUE O FILHO É SEU!

A incompetente gestão do prefeito Tiago Dias (PCdoB) pediu arrego e vai transferir nove leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto do Hospital Regional Vicentina Goulart, em Jacobina, para o Governo do Estado, algo que já era pedido por alguns secretários de Saúde da região. Isso que o município de Jacobina recebia quase 2 milhões de reais anuais do Governo Federal apenas para a manutenção dos tais leitos. Difícil...

É SÓ PANCADA

Itabuna tem rendido é coisa. Um certo deputado estadual, com bastante capital político na cidade, parece estar em Nárnia no começo do seu mandato. Além da postura aérea em diversas das sessões, o parlamentar abriu uma enquete em seu Instagram perguntando em quem deveria votar durante a eleição para o conselho do TCM, mesmo que seu partido já tivesse fechado questão em torno do nome de Tom Araújo. Durante a sessão, ao observar o jovem mirando o teto por longos instantes, colegas de Casa chegaram a cochichar "esse daí é pancada mesmo".

CIRCO OU CASA LEGISLATIVA

A Câmara de Feira volta a protagonizar algumas cenas pitorescas para uma Casa Legislativa. De um lado, um advogado foi contratado por R$ 216 mil reais sem licitação para prestar assessoria jurídica e tem agido de forma rude com servidores, com direito até em B.O. na Delegacia. Do outro, parlamentares que estão com dificuldades no acesso a cópias dos Projetos de Lei ou de Resolução na Casa, mesmo já tendo sido lidos na sessão. Eremita não dá explicação e já tem vereador ameaçando ir ao MP. Fontes do Carrasco já confirmam que o filho é quem tem dado as cartas por lá!

UM LEÃO OU UM COVARDE?

O presidente do Vitória, Fábio Mota, precisa decidir sobre seu futuro à frente do clube. Ameaças contra a família são, de fato, reprováveis e merecem toda empatia.No entanto, dado o volume dos fracassos acumulados em campo pelo Vitória em 2023, este Carrasco avalia que a postura do outrora salvador da pátria visa uma saída fácil e oportuna de um cargo que, a cada dia que passa, se torna mais complicado. "Hoje, 9 de março, eu sou presidente do Vitória", afirmou Mota em uma entrevista nesta quinta. Mas e no dia 14 de abril, quando começa a Série B, principal competição do ano para o Vitória? Tá na hora de rugir e não de miar.

NO CONTRAPÉ

Como noticiou o Portal A TARDE, Leandro de Jesus (PL) quer ver sua legenda independente, ou seja, sem alianças com o União Brasil e outros partidos de direita e centro-direita para fortalecer uma candidatura de oposição ao PT, seja para conselheiro do TCM ou prefeito de Salvador. Algo que não é comungado pelo nome forte do partido, João Roma, que, como já descrito nesse Carrasco, tem buscado fazer amizades. Valerá a pena fazer um cabo de guerra e se isolar tendo apenas quatro deputados estaduais?

*BONITÃO, HEIN? 1

O ex-vice-governador e agora deputado federal pelo PP, João Leão, pegou pesado com uma das mais conceituadas jornalistas do meio político baiano. Diante da informação veiculada pela jornalista de que Leão se afastaria do cargo para tratar de problemas de saúde, abrindo vaga para o suplente, um folclórico repórter de programas populares da TV em Salvador, o parlamentar soltou os cachorros e ameaçou até processo em caso de publicação. Sinal de que a apuração estava no caminho certo.

*BONITÃO HEIN? 2

Ocorre que o afastamento do ex-governador, que se notabilizou por chamar a todos de “Bonitão”, seria parte de um acerto com o repórter especializado em bafafá. Este, no entanto, demonstrou interesse em alterar a composição de gabinete. As tratativas envolveriam ainda o rateio de verbas do espaço, o que deixou o veterano felino assombrado. Resta aguardar as próximas movimentações para ver como será resolvida a questão.

ENQUADRADA

Lá veja turma do terror. Gente do MPF já tentou derrubar os píeres da Vitória e também do Yatch Clube da Bahia. Essa aventura foi vetada pela justiça, quando o TRF negou a postulação dos meninos maluquinhos. E essa turma de tresloucada tenta travar o crescimento sustentável do estado, agora, de outra forma. Na cabeça dessas ovelhas negras, todo o entorno da Baía de Todos os Santos, inclusive as ilhas, eram povoadas por Quilombolas. Tem um procurador, inclusive, que acha que nunca existiram Tupinambás por aqui. Coitado dos índios.