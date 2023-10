O Carrasco – Os segredos de Dona Redonda

OS SEGREDOS DE DONA REDONDA I

Como este Carrasco “não é baú”, a partir de agora começará a revelar os segredos em uma sequência de vários capítulos sobre a Dona Redonda baiana e suas traquinagens. Em passado recente, Dona Redonda se envolveu em briga com desafeta que ocupava o cargo que ela sempre almejou: a Presidência da Fundação controladora da bilionária Companhia de Liga de Ferro. Essa personagem, com seu habitual apetite pelo poder, usou todos os artifícios para tomar a cadeira da ex-amiga – e isso merece alguns capítulos à parte, que serão contados em detalhes nesta coluna. A ex-amiga, chateada, denunciou que Dona Redonda cometeu fraude em cheques de terceiros, fornecendo documentos e provas robustas. O que Dona Redonda fez após isso? Um acordo rechonchudo. Contratou a desafeta (ex-amiga) com remuneração altíssima às custas da Fundação que tinha tomado para si. São tantas memórias, que merece até uma reedição por este Carrasco dessa grande novela transmitida pela Rede Globo. Quando a esmola é demais, até os Santos desconfiam.

SANTOS DO PAU OCO

Se engana quem pensa que São Pedro, São Geraldo e São Sérgio sempre rezaram na cartilha de Dona Redonda. Alguns já ensaiaram se rebelar, mas Dona Redonda sempre conseguiu manter seu controle sobre eles, saciando sua fome de poder. Será que nossa protagonista descobriu o ouro escondido dentro dos Santos do Pau Oco e guardou para si? Ou está dividindo o ouro com eles? Por que Dona Redonda, que tem fama de boa moça, não denunciou esses malfeitos? Seriam eles sócios? Este Carrasco já advertiu: os segredos serão revelados e a personagem vai explodir como na teledramaturgia.

NEW TARADO

O MP e os leitores do Carrasco, a qualquer momento, irão tomar conhecimento de uma grave denúncia de assédio sexual perpetrado por um servidor público estadual de uma certa secretaria. Inclusive, teria praticado atentados contra mulheres casadas que frequentam a repartição que o cidadão trabalha. Diante das robustas provas, não se tem dúvida que o tarado será condenado pela Justiça e passará um bom tempo no xilindró. Quem sabe se no presídio, “educadamente”, ele toma juízo.

EXTERMINADOR DE PEIXE DERROTADO NO STJ

Reportagens deste centenário têm trazido à luz como o extermínio de peixes pela má gestão da Votorantim, em Pedra do Cavalo, tem tirado o sono, o alimento, a cultura e a paz de marisqueiras e pescadores. A luta já está há cinco anos no Judiciário, com ações e pareceres da Defensoria Pública e do Ministério Público, bem como, centenas de ações individuais. Mesmo contando com a demora e contratando uma das bancas mais poderosas e influentes da Bahia, a empresa sofreu uma grande derrota no STJ, que reconheceu a relação de consumo e a competência da justiça especializada, em defesa dos hipossuficientes.

VOTORANTIM ESG LACRAÇÃO?

Fora a demora do judiciário para decidir o destino da vida das marisqueiras e pescadores, o que mais choca no caso é que, enquanto esmaga vulneráveis e causa desastre ambiental, a Reservas Votorantim lança metodologia inédita de crédito de carbono que considera mudanças climáticas na conta. Os parâmetros foram desenhados e aplicados em território de Mata Atlântica, em parceria com a ECCON Soluções Ambientais. O escritório Pinheiro Neto Advogados é o primeiro comprador. Aí o Carrasco pergunta: ESG de verdade ou lacração? Cadê os órgãos de controle? Seguiremos com uma lupa sobre o caso, que não pode virar uma nova tragédia de Santo Amaro, que, década passadas, ainda não foi reparada.

CADÊ CORDÉLIA?

Chega a este Carrasco informação que a situação em Eunápolis se complica cada vez mais. Por lá, a gestão anda cambaleando e deixando a desejar na Saúde e na Educação. Os moradores já estão com as reclamações acumuladas e contando que Cordélia anda sumida e que só aparece nas redes sociais. Cuidado Cordélia! O photoshop tá perdendo a validade e a vida real te espera!

AS TRAQUINAGENS DE PEQUENO SALLES

O prefeito de Catu parece estar testando a população, deixando-a desassistida em troca de festa. Na cidade, o comentário é um só: gastos de quase meio milhão com banheiros químicos para dar conta de eventos, enquanto as filas não param de crescer na porta dos postos de saúde do município. Os moradores já não sabem pra quem apelar diante do absurdo. Até quando o prefeito irá bancar essa farra? O povo quer uma resposta.

SALÁRIO TARTARUGA

Servidores municipais do Conde, Litoral Norte da Bahia, estão revoltados com a falta de salários, fruto da péssima gestão do prefeito Dudu Vieira. Por trás disso aí tem uma tal de empresa "Gênesis", com a qual o gestor estaria sendo "conivente". Os servidores dizem que só são pagos após dia 15 do mês seguinte ao trabalhado. Fica difícil!

DUPLA NA MIRA

O Ministério Público da Bahia está de olho em dois municípios. Um deles é Irará, que deve ser investigado pela denúncia de suposta irregularidade no regime de funcionários públicos. O outro é Santanópolis, no qual um procedimento administrativo vai acompanhar a regularização de suposta inscrição de FGTS de uma mulher que seria uma suposta funcionária pública.

QUEM ANDA COM PORCOS, FARELOS COME

Lá por Feira de Santana, o provável postulante à Prefeitura, José Ronaldo (UB) deve colocar logo o nome na disputa, antes do previsto, que seria no início de 2024. Bastidores comentam que o anúncio pode ser feito ainda em dezembro deste ano. Outros nomes que devem ser confirmados é o de Zé Neto (PT) e Pablo Roberto (PSDB). Enquanto isso, o prefeito Colbert Martins (MDB) - desgastado e com baixa popularidade, vai figurando como uma espécie de cabo eleitoral de Zé Ronaldo. Abre o olho, Zé!

FIM DA FARRA

Prometeu e cumpriu! O presidente da Alba, deputado Adolfo Menezes (PSD), mandou o recado e bateu martelo contra a farra das honrarias na Casa. A partir de agora, os deputados só têm direito a 1 Título de Cidadão Baiano e a 1 Comenda 2 de Julho, em cada sessão legislativa. Acabou a farra mesmo.

ACALMANDO OS ÂNIMOS

Os ânimos das bancadas governistas foram amaciados após a reunião com o governador Jerônimo (PT) diante das queixas dos deputados de não terem sido atendidos pelo próprio governador. A maioria dos parlamentares afirma que saiu satisfeito do encontro.

CONVERSA FORA

Na véspera da sabatina de Marcelo Werner na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), dois deputados estaduais se mantiveram no plenário mesmo após a sessão cair. Foram eles Alan Sanches (União Brasil) e Robinho (União Brasil), que conversaram sozinhos por mais de meia hora. Poderia ser uma reunião sobre a ida de Marcinho Oliveira (União Brasil) para Euclides da Cunha, onde dividiu palanque com o governador Jerônimo Rodrigues (PT). Depois, porém, foram chegando outros parlamentares, da oposição e da base do governo: Euclides Fernandes (PT), Júnior Muniz (PT), Samuel Júnior (Republicanos) e Marcelinho Veiga (União Brasil). Perguntados sobre o conteúdo da conversa, os parlamentares responderam que estavam "apenas jogando conversa fora".

PEDRA NO SAPATO

Os evangélicos baianos que são filiados ao PL não querem a presença de Michelle Bolsonaro na Bahia. Ela já recebeu o recado e o PL, aliás, suspendeu as viagens até que o Tribunal Superior Eleitoral tome uma decisão sobre o casal Bolsonaro e Michelle vá depor na Polícia Federal.

OUTRO RUMO

O deputado Antônio Brito (PSD) deve voltar as atenções ao Palácio Thomé de Souza, em 2024. Com o desejo do presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, de fortalecer a presença do partido nas capitais do país.

ROSA BOTANDO FOGO

Próxima da aposentadoria, a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) abriu a votação sobre a legalização do aborto. Saberemos em breve se o voto a favor será acompanhado por muitos dos seus colegas. Vai muito além de um posicionamento que divide opiniões: casos como esse fazem o Congresso alegar que "o STF não pode legislar".

ENQUADRADA

Esse rapaz não tem jeito e pelo visto o MPF vai ter que, de fato, obter camisa de força para determinados membros. Tudo bem que não é nada do naipe das lambanças feitas em Curitiba, mas as atitudes do procurador Ramiro Rockenbach têm deixados todos de queixo caído com tanta baboseira. A última perola do rapaz foi assinar um oficio notificando o presidente da Acelen, o presidente do Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Cofic) e o governador do Estado para que as entidades atendam às reivindicações das mais estapafúrdias possíveis, sobretudo porque o procurador parece desconhecer que a Refinaria Landulpho Alves existe por mais de 70 anos e somente agora uma meia dúzia de pseudo ambientalistas da Ilha de Maré que reclamam de um besteirol nunca questionado por moradores de São Francisco do Conde e Madre de Deus. Gente de Ilha de Maré, bem distante da refinaria, se aliar a esse procurador é algo no mínimo esquisito. O blá-blá-blá passa por supostas dificuldades devido a questões socioambientais, como prejuízos na pesca e na mariscagem, além do “comprometimento” à saúde das pessoas e perpassa por infrações ambientais supostamente ocasionadas pela “exploração de petróleo e gás natural”, além de colocar em prática o projeto da comunidade que tem como objetivo medir o número de contaminação por metais pesados da população de Ilha de Maré. Isso mesmo, meu Deus, em Ilha de Maré!! Existem requerimentos de informações sobre a licença ambiental da antiga Refinaria Landulfo Alves; relatórios das análises da qualidade das águas e do ar, das espécies marinhas, da lama dos manguezais, e dos ruídos sonoros dos últimos cinco anos na região da refinaria; e os planos de conflitos socioambientais, em casos de infração ambiental. Depois dessa mais nova pérola do Ramiro, o selo semanal do Carrasco é todinho dele.