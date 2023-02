O Carrasco: Cacique da folia

CACIQUE DA FOLIA

Antes de entrar nas resenhas do poder e da folia, o Carrasco não poderia deixar de reconhecer a melhor performance do Carnaval de 2023. Bell Marques demonstrou ser o melhor dos melhores! Parabéns, Guerreiro!

DANIELA FLOYD WATERS

Com todo respeito à eterna rainha do axé, algumas das apresentações de Daniela Mercury mais pareceram os shows de Roger Waters, ex-Pink Floyd, que na última turnê pelo Brasil, mostrou ser um ativista de extrema esquerda, com críticas deselegantes aos movimentos de Centro-Direita mundial. Menos né Dani. As eleições já acabaram.

DE NOVO AS PESQUISAS

Polêmica de verdade gira em torno de qual foi a música do Carnaval. Na avaliação do site Bnews deu “Cria da Ivete” com folga. Já pela Rede Bahia, a vencedora foi “Zona de Perigo”, de Léo Santana, fervoroso eleitor de ACM Neto no pleito eleitoral passado. Pelo visto, só trazendo a AtlasIntel para mostrar quem está com a razão. Quem também não conseguiu chegar perto da dianteira foi a banda “Oh Polêmico”. Também né, depois do papelão de ter feito um jingle declarando apoio a ACM Neto, quando já havia gravado o bombado “Jerônimo e Geraldinho”, Salvador passou a lhe olhar com outros olhos. Tem horas que esse Carrasco tem certeza que ainda estamos no período pré-eleitoral.

IVETE NEW GENERATION

Foi só Veveta trocar de empresário que sua carreira deu um “up” geral. Ao lado de Bell Marques, Ivete Sangalo despontou plena nesse Carnaval. Dizem que o antigo empresário era um bolsonarista infiltrado, tanto que quase coloca em apuros a estrela do Axé Music, ao envolvê-la na defesa de um projeto de lei proposto pela trupe do capitão sobre o sistema elétrico e que jogaria a conta de luz para as alturas. Por pouco Veveta não virou persona non grata. Esse ex-empresário demorou até demais para ser demitido.

RECONHECIMENTO GENERALIZADO

Depois de alguns carnavais sem o devido prestígio, quem também despontou com toda pompa foi “Armandinho e Dodô e Osmar”. As Secretarias de Cultura da Bahia e de Salvador estão de parabéns. Mais que precursores do trio elétrico, Axé Music inexistiria sem a Turma da Fobica Elétrica.

ESTILO BRAHMA I

A Brahma parece ter feito jus neste Carnaval aos últimos escândalos que envolvem os rombos bilionários da AMBEV. Em Salvador, o camarote da Brahma contou com a presença de um empreiteiro metido a VIP que revelou um pouco os motivos do rombo, chegando até a citar o trio maravilha. Além dele, políticos com a postura descompensada se esbaldaram nas benesses da AMBEV como se fosse a última vez. Vai que!

ESTILO BRAHMA II

Já no Rio, a marca apelou e pagou cachês milionários para sair bem na fita, menosprezando quem deixava a estrutura de pé. Os funcionários denunciaram a baixa diária recebida, fora a reclamação de alguns artistas que relataram terem obtido valores menores, destilando o veneno no ar. O que já se sabe é que diante da farra milionária e por trás da imagem de 'boa moça', a filha da AMBEV pode em breve colher frutos amargos e, para o Carnaval do ano que vem, ficar do outro lado da corda e no banco do réu.

ZONA DE PERIGO

Um certo empresário bocudo chamou a atenção “num” famoso camarote de Salvador. Tudo por conta da indiscrição do dito cujo. Evidente que não estava mais sóbrio, ele explanou aos quatro cantos ao se referir sobre uma relação nada republicana entre um prefeito e uma empresa de resíduos sólidos. Com uma cachaça enjoada, ele não cansava de repetir : “500 paus todo mês", 500 paus todos mês!”. Já no final de festa, além da ressaca ele deixou a Marca e uma boa pista. Pelo visto, lá se foi o segredo trancado a sete Chaves!

MASCARADO

Durante a visita da comitiva de Jerônimo ao município de Jaguaripe, para inauguração de uma escola estadual de tempo integral, aconteceu certo fato inusitado. Um cidadão, já sabendo da fama de traíra e ingrato do prefeito Heráclito Arandas, que fez campanha contra o próprio Jerônimo, ofereceu uma máscara de Carnaval para esconder o constrangimento do alcaide durante a visita. Dizem que até a foto do velho ACM foi retirada às pressas do gabinete e trocada pela foto do deputado federal Antônio Brito para minimizar a situação.

TIETE DE ARAQUE

Já alguns deputados e suas esposas tentaram aproveitar o bonde da ex-BBB Juliete - que caminhou pelo circuito com uma leva de policiais - e colaram na comitiva com direito a selfie e 'intimidade'. Estes políticos acenavam como se não houvesse amanhã, achando que seriam reconhecidos. Logo foram retirados do cordão de segurança. Alguns caíram do outro lado, bem na hora da corda do Chiclete. Esposas tropeçaram, saltos quebraram e o Carrasco já verificou que tem até marido e mulher que deixaram de se seguir nas redes sociais. Acabou o Carnaval!

OLHA O CARRASCO AÍ

O que mais chamou a atenção neste Carnaval é que muitos empresários, principalmente aqueles que costumam garantir os contratos chaves com Governo e Prefeitura, tentaram a todo custo se esconder do nosso anfitrião. Usaram bonés, óculos e até fizeram maquiagem nos camarotes achando que não iríamos vê-los. Mas foi aí que a coisa ficou boa. Quem não deve não teme e esse Carrasco aqui já está se deleitando nas atualizações do Diário Oficial. Aguardem!

QUEM TEM...TEM MEDO

Na maratona da folia, assessores de camarotes se desdobraram para emplacar famosos e autoridades. E entre sessões de fotos, coletivas, cancelamentos, adiamentos e presenças de última hora, uma imagem os assombrava. A presença deste Carrasco na avenida deixou muitos anfitriões de cabelos em pé. Alguns chegaram a pedir aos jornalistas de A TARDE que poupassem seus assessorados, enquanto tentavam de toda forma blindá-los em áreas vip, reservadas apenas para os mais badalados.

SÓ TEM ESSA?

Entre os ambulantes, a reclamação era generalizada de que venderam pouca cerveja no Carnaval. Um dos pontos mais ouvidos por esse Carrasco era sobre a exclusividade da Brahma adotada dentro dos circuitos. Ninguém queria pagar, em média, R$ 4 em uma latinha de cerveja. A saída para os ambulantes era contrabandear outras marcas para dentro e sussurrar para os foliões que passavam “tem Heineken”, “tem Amstel”, “tem Devassa”… , com medo de serem pegos pela fiscalização. A reclamação quanto a exclusividade da Cervejaria foi até registrada pelas pessoas que curtiam a festa na Ouvidoria Geral do Município de Salvador. É a AMBEV respingando o pepino dela por aí.

BLOCO DOS ASPONES

Também chamou atenção a comitiva de assessores que acompanhavam a entourage do governador e do vice nas agendas durante o Carnaval. Assessor de imprensa e “social media” dos representantes do Executivo são fundamentais, mas o tanto de acompanhantes patrulhando secretários e deputados que seguiam os políticos de lá para cá na folia, por vezes, superavam o número da equipe de segurança do governador e acabavam por prejudicar o acesso da imprensa em determinados espaços. O que se viu mesmo foi uma mosca azul pairando no ar e sobrevoando a cabeça de autoridades que se acham reis de camarotes e andam tentando sair em todas as fotos com Jerônimo. Cuidado Jero!

DA ÁGUA PARA O VINHO

Raimundinho da JR (PL) chegou à Assembleia Legislativa disposto a mostrar serviço. Depois de anunciar a doação de todo o salário de R$ 22,5 mil, para a assistência social, uma promessa de campanha, o deputado que trabalhou forte para Roma e Bolsonaro se tornou vice-líder do governo Jerônimo Rodrigues, já articula a aproximação entre o chefe do executivo estadual e o prefeito Jânio Natal (PL). Jânio se notabilizou no segundo turno ao fazer um “grande comício” com as presenças de Michelle Bolsonaro, Nikolas Ferreira, Magno Malta e, pasmem, Padre Kelman. Pelo visto o cacique do PL no Sul da Bahia terá o veto dos partidos de esquerda e também do PSD de Otto, Claudia e Robério Oliveira.

SAMAVI PEDE SOCORRO

Em Santa Maria da Vitória a situação da zona rural é precária. As vias de barro e pontes armengadas deixam a população vulnerável, principalmente na região da Fazenda Poços, que por falta de estradas e acessos que garantam o ir e vir, os moradores ficam ilhados quando a chuva cai. Não só eles estão abandonados, como empresários da região contaram ao Carrasco que depois que o capitão perdeu a eleição e abandonou o barco fugindo do país, o prefeito parece que ficou sem prumo e sem padrinho pra pedir ajuda. E agora Agdonio?

AMERICANAS À MODA BRASILEIRA

Além de causar um prejuízo bilionário que afetou trabalhadores e fornecedores, a falência das lojas Americanas parece que vai atingir também os cofres públicos do país. Isso porque, o Bradesco transferiu sua dívida de R$ 1,8 bilhão para a União, através da redução no valor devido em impostos e deixando o contribuinte pagar pela transferência. A situação já acende um alerta e preocupa especialistas. Do rombo de R$ 40 bilhões, a dívida parece que só vai aumentar e o brasileiro ainda terá que pagar a conta. Afinal, por aqui, quem rouba ainda sai ganhando.

MORDAÇA CARNAVALESCA

Pobre das Muquiranas. Um bloco fundado há mais de décadas que sempre esbanjou alegria, irreverência e respeito, sem nunca ter sido objeto de qualquer queixa ou denúncia, passou a ser alvejado por uma insustentável chatice nesse Carnaval. A mamadeira de água passou a ser uma das marcas do bloco justamente depois da proibição do lança-perfume. Aí me aparece a vereadora licenciada Maria Marighella (PT) conspurcando sua função e generalizando um evento pontual. O Carrasco arrisca qual será o desfecho do caso: recomendação para que no Carnaval de 2024 as Muquiranas utilize uma foice e um martelo na sua logomarca. É cada uma!

SUCESSÃO EM ORDEM

Ao comentar a entrevista concedida pelo presidente da AMAB ao jornal A TARDE, Daniela Borges teria, segundo fontes desse Carrasco, praticado dois vacilos. O primeiro foi tentar colocar a OAB acima da magistratura, quando a própria Constituição assegura autonomia entre ambas as classes e que elas são indispensáveis uma à outra. O segundo foi, com tal postura, se mostrar como pré-candidata à sucessão na presidência da Ordem, o que irritou companheiros com os quais teria, ainda segundo bastidores, se comprometido a não postular reeleição. Se o grupo que está no poder durante mais de dez anos rachar, será a vez da oposição botar a mão na taça.

JANJA INJUSTIÇADA

Injustamente, os bolsonaristas e até alguns políticos da esquerda tiraram Janja pra Cristo por ela ter ido ao Carnaval de Salvador em pleno desastre ocorrido no estado de São Paulo. Ninguém criticou Gleisi, Lindberg e Flávio Dino.

DESARQUIVANDO TUDO

E por falar em Flávio Dino, não é que o Ministro da Justiça mandou desarquivar o caso, já julgado, de Marielle Franco. Aproveitando o episódio, o Ministério da Justiça poderia propor o desarquivamento do Caso Celso Daniel, da facada em Bolsonaro, do casal Nardoni, da bomba no Riocentro, das Chacinas da Gruta e de Felizburgo e, até mesmo, o caso da condenação de Tiradentes. A segurança jurídica no Brasil parece ter ido para as cucuias.

ENQUADRADA

A enquadrada da semana vai para o ex-presidente estadual do PT Samuel Vida, que vem a ser professor de Direito da Universidade Federal da Bahia. Samuel fez postagem em rede social com um vídeo onde cidadãos que estavam badernando no Carnaval foram corretamente conduzidos pela polícia civil. Sem parecer entender uma vírgula de Segurança Pública e sem avaliar que a Polícia não escolhe a raça, gênero ou cor de quem deve ser conduzido por delinquência, essa pseudo sumidade petista constrange o governo, desmoraliza os policiais e venera a bandidagem. O Carrasco sugere que no próximo Carnaval o professor ceda sua residência como ponto de triagem para averiguações.