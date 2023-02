O CARRASCO é flagrado no Carnaval. - PARTE III

O Carrasco foi flagrado, desta vez, no meio do povo. Tentando passar despercebido, nosso anfitrião colou até na corda de Bell (veja vídeos abaixo).

Mas, engana-se quem pensa que ele estava ali só como mero folião. Foliões que estavam nos camarotes Salvador e no Brahma olharam apreensivos para o Carrasco.

Alguns dos convidados se esconderam, outros baixaram os copos e muitos deixaram as conversas 'secretas' no meio do caminho. Conversas estas já gravadas pelo Carrasco e que vocês irão saber, com exclusividade, na próxima segunda, dia 27.

Até lá, se você flagrar o Carrasco por aí, mande fotos e vídeos para a gente. Nosso folião predileto continua por aí, vendo aquilo que você só vai saber por aqui.

Confira:

null Divulgação

null Divulgação

null Divulgação

null Divulgação