O CARRASCO é flagrado no Carnaval; assista

O Carrasco passou hoje pelo circuito Barra-Ondina e foi flagrado por foliões, que não resistiram e fizeram fotos e vídeos do nosso colunista.

De pouca conversa, mas sempre observador e atento aos movimentos mais sorrateiros, o Carrasco já conseguiu muita informação neste primeiro dia de festa.

Passando pelos camarotes, o Carrasco conseguiu flagrar políticos que tentaram se esconder na blindagem nas assessorias e ouvir conversas pra lá de cabulosas, direto de Brasília.

Já de cima dos trios, foi possível descobrir segredos de empresários e passar o olho num certo camarote que ainda não sabe como vai pagar a conta do Carnaval.

No fim do circuito, já em Ondina, quando ele decidiu descansar depois da parada estratégica no camarote da capital, os foliões não resistiram.

Onde o CARRASCO estará amanhã, nem ele sabe. A única informação que temos é que ele estará no bloco Carrasco Folia! Então aproveite! Se ver ele por aí, corre pra tirar uma foto, antes que ele te bote na lista e ouça os seus mais profundos segredos.

null Da Redação