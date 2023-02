Saiba o que só o Carrasco viu nesse Carnaval

O Carnaval chegou ao fim e, com ele, ficam muitas histórias contadas na Avenida. Enquanto os empresários, artistas e políticos tiram a Quarta de Cinzas para descansar, o Carrasco aproveita para reunir o arcabouço de informações que ele recolheu nesta folia.

Presente nos camarotes e blocos pelos circuitos de Salvador, o nosso anfitrião foi alvo de paparazzis que tentaram, a todo custo, desvendar a identidade mais cobiçada dos bastidores da notícia da Bahia (Confira vídeos do Carrasco no circuito do Carnaval).

Quem saiu ganhando foram os foliões, que flagraram o Carrasco de butuca, principalmente, na frente dos camarotes. Bom observador que é, o Carrasco virou o algoz de quem deve na praça e de quem temia que seus segredos fossem desvendados.

Veja mais: O CARRASCO é flagrado no Carnaval; assista

Já chegou até a informação que jornalista pagando de 171 para tentar blindar seus assessorados do Carrasco. O medo que paira no ar está tirando o sono de muitos empresários que andaram na ganância neste Carnaval. Além destes, políticos de Brasília que tentaram se aproximar dos Águias baianos para garantir o poder por aqui também não ficaram de fora da lista.

Se você que curtiu o Carnaval direto da fonte ou mesmo in loco, aproveite para acompanhar o Portal A TARDE nos próximos dias.

Mas, no dia 27, SEGUNDA-FEIRA, tem muita bomba por aqui trazida pelo Carrasco. Este, não dorme, não para e está em todos os lugares, até nos inimagináveis.

Cuidado com os comentários e os brindes avulsos que foram feitos nos carros de apoio dos trios, nos camarotes mais badalados da Barra-Ondina, nos camarotes oficiais do Campo Grande e até mesmo nas saídas sagradas do Ilê e do Olodum.

AGUARDEM! O bloco do Carrasco sai dia 27. Você não perde por esperar!

Confira registros do Carrasco na folia:

