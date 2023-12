Associação reúne mulheres migrantes | A TARDE

A presença da professora Ilma Teles Luz no encontro com autoridades e representantes de movimentos sociais, durante a inauguração da Casa da Mulher Brasileira, é um sinal de novas alianças visando apoio às demandas femininas de quem escolhe o Brasil para viver.

Uma das mais ativas integrantes do Núcleo de Apoio aos Migrantes e Refugiados (Namir) da Universidade Federal da Bahia (Ufba), a docente anunciou a criação da Frente de Mulheres Migrantes.

A articulação visa ampliar a rede de contatos, como estratégia de luta, tendo como pressuposto a importância de um alicerce sólido para uma edificação erguida com mais chances de êxito, visando um mundo de melhor convívio.

O perfil da nova migrante tem fortalecido a luta por equidade por conta do protagonismo, pois as mulheres chegam de outros países visando compartilhar espaços e ajudar na luta das brasileiras por liberdade e autonomia na construção de seus sonhos", afirma a professora Ilma Teles Luz.

Embora refira à “mulher brasileira”, a Casa pode acolher demandas de outras origens, já que a Constituição afirma que “todas as pessoas em migração têm os mesmos direitos de uma nacional, se está no país”.

O trabalho específico de Ilma Teles Luz no Namir da Ufba corresponde à formação em português como língua de acolhimento, portanto, cabe propor atividades na nova Casa, pois além do amparo constitucional, é o caso de antever a possibilidade de muitas migrantes obterem cidadania brasileira.

Em um viés apropriado aos estudos de linguística, a presença feminina de nações as mais diversas, como Afeganistão, Marrocos, Senegal, Síria, Nigéria, entre outras, contribui para o enriquecimento do chamado “baianês”.

Terço dos Homens

Centenas, talvez milhares de católicos são aguardados hoje às 19 horas, em frente ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no Imbuí, na última atividade do ano do grupo autoproclamado "Terço dos Homens". Em tempos de reivindicação de justiça equitativa, o grupo integrado por cerca de 20 mil fervorosos rezadores vem se tornando presença constante nos chamados da Igreja. Cada qual com seu rosário, aos gritos de “Salve Rainha!”, estarão estes homens de fé revivendo um cenário secular, recuando ao período de apogeu do Vaticano, com a diferença de hoje, em vez de perseguirem, aceitarem de bom grado a companhia de outros credos.