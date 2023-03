Auditores indagam critérios para benefício

O Sindicato dos Fazendários Administrativos do Município de Salvador (Sindifam) protocolou pedido para conhecer os critérios de escolha dos auditores fiscais agraciados com conversão de licença-prêmio.

Como o departamento jurídico da entidade aponta falta de ato normativo regulador para a escolha, restou a curiosidade geral para saber as razões de um ou outro ser contemplado.

Duas primeiras listas de servidores, escolhidos para receber o benefício, foram publicadas por meio das portarias 13 e 20 de 2023 nas edições do Diário Oficial do Município nos dias 31 de janeiro e 28 de fevereiro.

Na petição, o presidente do Sindifam, Maximiano Romualdo Torres, requer também o fornecimento da relação completa, em ordem cronológica, com data e hora, dos protocolos dos auditores fiscais solicitantes da conversão da licença em pecúnia.

Além de buscar salvaguardar os direitos da categoria profissional representada, o sindicato alerta sobre o risco de se abrir espaço “para indesejada especulação”, caso não sejam publicados os critérios.

A especulação a ser evitada, no entanto, já começou, registrando-se entre os auditores comentários de um possível descumprimento da fila por ordem de chegada da documentação, razão pela qual foram solicitados os registros relacionados ao tempo, seguindo o princípio de precisão da data e hora.

Também enfrentariam os gestores municipais o risco de apresentarem suas versões em juízo, caso as escolhas tenham sido arbitrárias, em razão da falta de critério estabelecido legalmente.

A petição lembra ainda a necessidade de observância dos princípios administrativos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, "como limites básicos do ato discricionário".

Uesc abre semestre letivo

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) antecipou-se a outras instituições ao abrir o semestre letivo, ontem, com aula magna da professora Adélia Pinheiro. Atual secretária de Educação e ex-reitora da Uesc, Pinheiro destacou a importância das políticas públicas de democratização do acesso ao ensino superior.

– As universidades cumprem um papel fundamental, que é o percurso para a busca e construção da democracia social. Devem estar em permanente reflexão de como se projeta para o futuro – afirmou Adélia Pinheiro, para um público de professores, estudantes, servidores e convidados.

POUCAS & BOAS

- A 1ª Escuta Pública sobre a Lei Paulo Gustavo acontece hoje na Unidade do Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar, em Juazeiro, com início às 9h. Voltado para a classe artística, o evento deve aprofundar o debate sobre a aplicação da lei no município. Com organização da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes, no encontro serão ouvidas as pessoas que fazem arte e cultura no município, para a produção de um plano municipal de ação e execução de editais.

- Com foco nos professores de história, mas aberto para toda a população, um evento virtual vai debater hoje o fato histórico Levante do Rio Joanes, transcorrido há 209 anos, na Freguesia de Santo Amaro do Ipitanga, atual município de Lauro de Freitas. Com início às 19h e organizado pela Secretaria Municipal de Políticas Afirmativas, Direitos Humanos e Promoção da Igualdade Racial e a Superintendência de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, o acesso será no Instagram (@sepadhirlf).

- Em Alagoinhas começa amanhã a programação alusiva ao mês da mulher, com um café da manhã na Câmara Municipal a partir das 7h. O lançamento do ‘Março Mulher: autonomia e proteção para elas’ reuniu ontem representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social - à frente da programação em conjunto com o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher, e a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara. Participam ainda dos eventos previstos até o dia 23 de março, representantes da Rede de Proteção à Mulher que é formada pelo Centro de Referência à Mulher, Casa Abrigo, Guarda Municipal com a Patrulha Maria da Penha, MP e Delegacia Especial da Mulher.