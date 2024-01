Bahia Pesca sedia feira de negócios | A TARDE

O Ano Novo traz para a Bahia Pesca, autarquia do governo baiano, a responsabilidade de organizar a maior feira nacional de negócios do setor no Estado, dono do litoral mais extenso do Brasil.

A conquista foi definida em encontro de gestores de órgãos públicos relacionados à atividade pesqueira, na sede do Ministério da Pesca e Aquicultura, em Brasília.

A feira de negócios ExpoPesca & Aquicultura é um dos maiores encontros de investidores e trabalhadores na atividade pesqueira, unindo o tema da produção de alimentos à oportunidade de trocar experiências e conhecimento.

-Depois de adquirir muita experiência participando de feiras agropecuárias em todo o país, chegou a vez de a Bahia Pesca organizar um dos maiores eventos especializados no ramo de pesca e aquicultura do Nordeste e do País, o que para nós representa uma grande honra e uma enorme satisfação", afirmou o presidente da Bahia Pesca, Daniel Victória.

O encontro em Brasília serviu também para Daniel Victória reivindicar recursos para instalação de um sistema de energia por captação de raios solares para fortalecer o atendimento às demandas dos produtores.

O equipamento será instalado no Centro Vocacional Tecnológico Territorial do Pescado, com a promessa de ampliar as oportunidades de movimentação da economia baseada no pescado.

Inaugurado em 2016, passando por ampla reestruturação este ano, o centro acolhe o curso de gradução em engenharia de aquicultura, em parceria com a Universidade do Estado da Bahia (Uneb).

Também é neste endereço, na Fazenda Oruabo, em Acupe, Santo Amaro, a sede do projeto Elas à Frente da Pesca, para apoio a marisqueiras do Recôncavo e de Salvador.

“É necessário e importante acabar com a reeleição em todos os níveis no Brasil! A partir de 2030 eleições gerais com mandatos de 5 anos para todos. Como está, teremos em breve forte ameaça à democracia”

otto alencar,senador, em postagem nas redes sociais, propondo o fim da reeleição no Brasil

Reunião avalia a ponte

O Governo da Bahia, por meio da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), realizou uma reunião na última sexta-feira, para acompanhar o progresso no atendimento aos condicionantes da licença ambiental da Ponte Salvador-Itaparica e no planejamento do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) na Baía de Todos-os-Santos (BTS). Participaram do encontro representantes da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e a equipe técnica responsável do licenciamento ambiental da ponte. O GT é formado por diversas outras Secretarias de Estado e pelo Ministério Público.

Terapia inovadora

favorece medicina

A medicina baseada nos poderes terapêuticos e preventivos da planta cannabis sativa avançou com a organização de um canal (hub) de acesso ao tratamento, a Nativamed, ao alcance dos baianos e de todos e todas quantas queiram experimentar sua eficácia.

O uso das tecnologias digitais já estreou o atendimento em Salvador, com o primeiro paciente apresentando sintomas de ansiedade e melancolia grave, número 10 na Classificação Internacional de Doenças (CID-10).

Segundo a neuropsicóloga Maria Klien, uma das principais pesquisadoras em medicina canábica em atividade no país, ela mesma é um exemplo do poder de cura do vegetal, ao superar o transtorno do Pânico, vencido antes somente com tarja-preta.

- Mais do que tratar sintomas, os canabinóides são uma terapia integral, tratam o corpo como um todo. A ciência já possui uma vasta literatura que comprova: nosso organismo possui um sistema capaz de se conectar com todos os demais, responsável por equilibrar o funcionamento de todos os processos fisiológicos, o chamado sistema endocanabinoide”, afirmou a doutora Maria Klien.

Produção endógena - De acordo com a neuropsicóloga, já se tem comprovação científica da produção de canabinoides de forma endógena pelo ser humano e segundo a pesquisadora, "esta é a chave do tratamento com a cannabis pois os fitocanabinoides (a planta) mimetizam a ação dos nossos endocanabinoides, estimulando este sistema".

No Brasil, ainda não se permite o cultivo da planta, exceto com autorização judicial, mas com a importação de produtos, os pacientes têm conseguido sucesso na terapêutica de um sem-número de enfermidades.