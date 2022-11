Bahia sobe ao pódio da inovação

A Bahia foi um dos destaques da edição do Grand Prix SENAI de Inovação, de alcance nacional, destinado a reconhecer os melhores projetos relacionados à indústria e novas tecnologias.

Foram quatro as equipes baianas a subirem aos pódios da competição, três deles do Centro Universitário Cimatec e uma representando o município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

As medalhas de ouro e prata foram conquistadas após a apresentação de boas soluções para os problemas apresentados durante a gincana disputada por jovens talentos de todo o País.

A conquista tem maior relevância, quando se sabe o número de inscritos, passando dos 6 mil competidores, distribuídos em quase 1,5 mil equipes dos 26 estados mais o Distrito Federal.

Da Bahia, foram 80 times formados por alunos de cursos técnicos, ensino médio e graduação universitária, desafiadas a propor soluções para demandas de construção civil, indústria, tecnologia da informação e alimentação e bebidas.

As equipes dos medalhistas baianos foram a Smart TEC, do Senai Camaçari e Notions Tecnologia, do Senai Cimatec (ouro); MecaDolphins e Vulpes, ambas do Senai Cimatec (prata).

Os vencedores do Grande Prix foram anunciados na última quinta-feira, em transmissão ao vivo na plataforma de vídeos Youtube.

Na Copa do lucro

Transmissão ao vivo com qualidade de som e vídeo; promoções especiais em dias de jogos; reservas antecipadas, com atenção especial de grandes grupos; internet para uso dos clientes, entre outras recomendações aos empresários no período da Copa. O manual do Sebrae serve sob medida para os pequenos negócios baianos. Quatro entre cada dez pequenos empresários estariam planejando “bombar” (como se diz no jargão popular) no período.

POUCAS & BOAS

No Mercado Cultural de Lençóis termina hoje a Feira de Artesanato da Bahia com participação também de outras cidades do Polo Territorial da Chapada Diamantina, entre elas, Abaíra, Morro do Chapéu, Rio de Contas, Seabra, Mucugê, Andaraí, Piatã, Palmeiras e Barra da Estiva. O evento foi aberto ontem através da iniciativa da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), por meio da Coordenação de Fomento ao Artesanato, em parceria com a Associação Fábrica Cultural e apoio da prefeitura local.

Em Porto Seguro será aberta hoje a Semana Proclamação a Cristo que vai movimentar a Passarela da Cultura até a próxima terça-feira. A realização é da Ordem dos Ministros Evangélicos de Porto Seguro (OMEPS), Movimento Marcha Para Jesus e Aliança Cristã Porto Seguro 2022 Pela Paz, e correalização da Prefeitura de Porto Seguro, através da Secretaria Municipal de Turismo. Entre as atrações estão a banda Rosa de Saron, que se apresenta hoje; a banda Som e Louvor, dia 14 e o cantor e pastor Fenandinho, que vai encerrar o evento terça.

Um intercâmbio cultural de 10 dias em Portugal começa hoje para um grupo de estudantes baianos selecionados no projeto “Era uma vez...Brasil’, que trabalha em escolas municipais brasileiras a história não contada pelos livros didáticos tradicionais, com valorização de narrativas que exaltam a importância dos povos originários e quilombolas na construção histórica do país. Nesta 6ª edição do projeto participam 80 alunos de 8º ano, de oito cidades do Brasil. Da Bahia são estudantes e professores de Jacobina, Mata de São João e Salvador.