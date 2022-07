Baianas de acarajé vestem bata e saia

A presidenta da Associação Nacional de Baianas de Acarajé, Mingaus, Receptores e Similares, Rita Dantas, vem solicitando o apoio das 5 mil filiadas na Bahia para atenderem ao perfil de vestuário para a venda de acarajé.

No caso de não sentirem-se dispostas a vestir bata e saia, além de usar o torso, por entenderem ser dispensável ao comércio da iguaria, as baianas podem lembrar-se do decreto 26.804, de 1 de dezembro de 2015.

A legislação não foi revogada ou substituída, regulamentando o funcionamento do comércio informal exercido pelas baianas e baianos de acarajé e do mingau em logradouros públicos.

Além da importância do melhor convívio, ao representarem com a maior fidedignidade a beleza do traje das vendedoras ancestrais, o vestuário fortalece o comércio como manifestação cultural e atrativo para o turismo.

Não se deve esquecer, segundo orientam as mais velhas e os mais velhos, da importância do bolinho frito de feijão para a vitória das mulheres ex-escravizadas, pois foi esta culinária a oportunidade de evitar a fome.

Pós-Lei Áurea - Depois da assinatura da chamada "Lei Áurea" e a suposta abolição, foram expulsas das senzalas as antepassadas das atuais baianas, muitas das quais salvando-se, até hoje, da indigência, graças à delícia crocante oferecida, em primeiro lugar, à encantada Iansã no candomblé.

Mesmo as chamadas “crentes”, ao assumirem posições antagônicas a de seu próprio povo, por permitirem-se iludir pelos chamados “pastores”, se não sentem a obrigação com os voduns, devem obediência à lei em vigor.

Uma livraria de luta

Um dos títulos mais esperados do ano está prestes a chegar às mãos do leitor: “Literarte – uma livraria fora da ordem na ditadura militar”, o melhor livro entre os dezenas já lançados pela editora Noir, de São Paulo. Quem afirma é o próprio autor, Gonçalo Júnior, ao anunciar o início do envio da publicação, até o dia 12 de agosto, com o frete grátis e autografado. A mistura de literatura com arte resultou no ponto de encontro mais movimentado dos conturbados anos 1980, quando a sociedade brasileira lutou – e venceu – o obscurantismo, a repressão e a censura. O cenário parecido enfrentado atualmente aumenta a importância do livro, ao reinterpretar o papel destacado da Literarte neste processo de superação do culto à ignorância e à violência fascista.

Respeito ao culto

Os templos de matriz africana de Lauro de Freitas agora podem ser reconhecidos como organizações religiosas. O decreto que autoriza a regulamentação foi assinado pela prefeita Moema Gramacho, durante cerimônia realizada no Terminal Turístico Mãe Mirinha de Portão, e publicado no Diário Oficial do Município, na última quinta-feira.

POUCAS & BOAS

O 9º Encontro Mundial de Capoeira termina hoje em Arraial D’Ajuda, Porto Seguro, com a participação de mais de mil atletas de 18 nacionalidades. Aberto dia 26 com uma caminhada e aulão na Praia de Pitinga, o evento é organizado pela Associação de Capoeira Sul da Bahia com apoio da prefeitura local.

No distrito de Pinhões, em Juazeiro, termina hoje a 13ª Feira do Bode, com organização da Agência de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Pecuária (Adeap). O evento movimenta o Parque José Hugo Félix Borges, na comunidade de Jorrinho desde sexta-feira com apresentações culturais, torneio leiteiro, atrações musicais, exposição e comercialização de animais, artesanatos e produtos da culinária local.

Em São Desidério começa amanhã a programação alusiva ao Dia do Evangélico, comemorado na terça-feira. O evento religioso acontece na praça Abelardo Alencar a partir das 19h com diversas atrações do estilo gospel como a cantora Bruna Carla e a dupla André e Felipe. A organização é da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Secult), com o apoio das Igrejas Evangélicas Reunidas.