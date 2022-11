Baianos desenvolvem anuário LGBTQIA+

Antes mesmo de partir para conquistar o inédito hexa mundial no Catar, a Seleção Brasileira já ganhou o título de campeã da cidadania, ao unir-se à comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, trans, queers, agênero, entre outras orientações sexuais a serem definidas.

Um entendimento perfeito entre os ativistas LGBTQIA+, muitos dos quais torcedores de clubes da Bahia e o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues Gomes, baiano de Vitória da Conquista, maior cidade do Sudoeste, viabilizou o primeiro anuário sobre fobia nos estádios de futebol.

O documento impresso traz uma coleção de referências acerca de aspectos do convívio entre pessoas de perfil alternativo à heteronormatividade, resultando na ampliação do conhecimento por parte de sujeitos integrantes da cena futebolística do País.

O trabalho, desenvolvido pelo coletivo de torcidas canarinhos LGBTQIA+, já estava disponível em ambiente virtual, mas com o apoio da CBF, antes do embarque para o mundo árabe, será distribuído em papel.

A assistência, na medida, de Ednaldo Rodrigues Gomes, chefe da delegação brasileira rumo ao hexa, vai ajudar os dirigentes de clubes, federações e membros dos tribunais de justiça desportiva a entenderem melhor as necessidades dos grandes contingentes de torcedores LGBTQUIA+.

Para os responsáveis pelo êxito do projeto, o objetivo é tornar o trabalho uma ferramenta de orientação e auxílio no combate à discriminação nos estádios e arenas.

Revelado como dirigente no Departamento de Interior da Federação Bahiana de Futebol, ao tornar-se um exemplo de competência na organização do Campeonato Intermunicipal, Ednaldo Rodrigues Gomes representará a Bahia no Catar, junto com Daniel Alves, de Juazeiro.

Produção mineral da Bahia

O Sumário Mineral, divulgado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), registrou um aumento na produção mineral baiana comercializada de R$ 1 bilhão, frente ao período de janeiro a setembro de 2021. O montante dos bons negócios envolvendo a extração de riquezas deverá passar de R$ 8 bilhões, quando forem contabilizados os dados relacionados à pesquisa do mês de outubro. A Bahia é o ouro, com a liderança deste metal precioso dourado, alcançando 25% da movimentação financeira, seguido pelo cobre, com 21%, vindo a seguir, na terceira colocação o níquel, 19%. Somente estes três gêneros de minério respondem por 65% de toda a produção mineral da Bahia, tendo por efeito o aumento na arrecadação para os municípios produtores.

POUCAS & BOAS

- Educador brasileiro-congolês, ativista da luta antirracista e pesquisador negro, Kabengele Munanga recebe hoje o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). A sessão solene será no Auditório do Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL), Campus Cachoeira/São Félix, às 14h30. Com uma estreita ligação com a universidade, Munanga participou de diversas atividades da instituição, principalmente entre 2014 e 2019, quando atuou como professor visitante sênior e como colaborador nos programas de mestrado em Ciências Sociais e em História da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas da UFRB.

- A edição 2022 do Cineclube Fruto do Mato começa hoje com a exibição do filme ‘Medida Provisória’ a partir das 19h no Teatro de Arena, Centro Histórico de Lençóis. A ‘Mostra Cinema para todas’ privilegia obras dirigidas e protagonizadas por mulheres, como ‘Oré Payayá’ e ‘Áurea’. A programação vai até o dia 10 e terá ainda ‘Alágbedé – O Ferreiro dos Orixás’, ‘Muxima’, ‘Memória e afeto’ e ‘Ausência’.

- Considerado o maior festival de divulgação científica do mundo, com ações este ano em mais de 60 cidades do Brasil, o ‘Pint of Science’ movimenta hoje o Milorde Pub, no Centro Histórico de Barreiras. A partir das 19h Lidiany Tributino de Sousa falará sobre o ‘Algumas doses de prosa sobre saúde mental e o contexto universitário’. Em seguida Matheus Oliveira Sousa vai debater sobre a temática ‘CellCast: sobre fome, células e moléculas’. A programação, que teve início ontem, será encerrada na cidade amanhã, com coordenação da Ufob.