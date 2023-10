Banquetaço propõe luta pela alimentação

A aquisição de gêneros alimentícios, o adequado armazenamento e a busca por mobilizar recursos financeiros estão na ordem do dia para os organizadores do 5º. Banquetaço Salvador Bahia, com o tema "Você tem fome e sede de que?"

A mesa popular gigante está programada para ser posta no Dia Mundial da Alimentação, 16 de outubro, uma segunda-feira, das 15 às 17 horas, no entanto, para alcançar o número de 500 refeições, é preciso muito trabalho, a menos de um mês.

Sabendo-se a dificuldade de saciar a fome, por parte de milhões de brasileiros, entre os quais a fração baiana, a previsão é de um ato político misturado ao nutricional, com a distribuição de pelo menos 500 refeições.

Também tem a alimentação cultural, com a participação de artistas, utilizando-se das diversas linguagens para denunciar o absurdo de o maior produtor de alimentos do mundo permitir 30 milhões de famélicos.

Além de questionar a insegurança alimentar, a 5ª. edição do Banquetaço Salvador vai propor a discussão sobre a situação do acesso e abastecimento das águas, além da poluição nos rios.

Coletivo de ação direta, construído por órgãos e ativistas da sociedade civil organizada, o Banquetaço está programado para o período das 15 às 17 horas do dia 16 de outubro, na Praça da Piedade.

O encontro servirá também para reforçar a alimentação adequada e saudável como um direito humano de toda e qualquer pessoa, embora a condição de pedinte seja ainda prevalecente entre o numeroso grupo de vulneráveis.

Em Salvador, o Banquetaço também reúne professores e estudantes, nutricionistas, gastrônomos, cozinheiros, produtores culturais, donos de restaurantes, movimentos sociais, entre outros.

Censo da advocacia

O primeiro censo da advocacia brasileira já está em curso, com a participação potencial de 1 milhão e 300 mil operadores de direito inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Segundo um dos organizadores, Carlos Sampaio, conselheiro da OAB-Bahia, esta será a primeira oportunidade de organização de um dossiê confiável de informações capazes de influenciar políticas públicas de reparação. Está na expectativa sobre o inédito trabalho em relação dados sobre a pigmentação dos profissionais, pois não se vê negros nas varas e seções dos tribunais, em proporção compatível com as da sociedade baiana e brasileira.

POUCAS & BOAS

Com homenagens aos músicos da Filarmônica 23 de Dezembro, irmãos João e José Machado, começa hoje a 11ª edição da Feira das Artes, no largo da Igreja de Santo Antônio, Centro Histórico de Mucugê. O evento movimenta a cidade até amanhã, com organização do Coletivo Feira das Artes e Artesanatos e a Produtora Colaborativa da Chapada Diamantina. Além de música ao ar livre, a feira evidencia o trabalho artístico da população, a produção orgânica e doces tradicionais.

A oficina ‘Desmontagem cênica, desvendando os caminhos da criação’, com o ator e diretor Gilberto Morais, abre às 9h de hoje o projeto Sesc EnCena no Centro Cultural Rivelino Silva de Carvalho, em Barreiras. Às 19h Morais apresenta o espetáculo ‘Carranca, da proa do barco para o palco’, também com entrada gratuita e mesmo local. Com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, a realização é do Sesc/Fecomércio/Senac.

Em Porto Seguro ainda repercute a aprovação e sanção da lei municipal que cria o Conselho Municipal de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Queer, Intersexo, Assexuais, Pansexuais e Não Binários, de 15 de setembro. Vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, o Conselho é um órgão permanente de composição igualitária, que terá a responsabilidade de elaborar, coordenar e fiscalizar políticas públicas que promovam e garantam os direitos, a cidadania, e o combate à discriminação e violência contra a população LGBTQIAPN+ no município do sul do Estado.