Boa saúde revela força democrática

A participação da sociedade civil ao definir políticas públicas saiu fortalecida com a realização da 11ª Conferência Estadual de Saúde, reunindo 4 mil gestores, trabalhadores e cidadãos em geral.

O encontro serviu para eleição de 180 pessoas delegadas, além de selecionar 20 propostas e quatro diretrizes a serem encaminhadas na 17ª Conferência Nacional de Saúde, programada para 2 a 5 de julho, em Brasília.

O presidente do Conselho Estadual de Saúde, Marcos Sampaio, promoveu o evento a um momento histórico para a democracia na Bahia.

– Foram 417 conferências municipais e mais 22 livres dos povos indígenas que trouxeram propostas para contribuir e orientar a política pública de saúde nos próximos quatro anos no estado da Bahia – analisou Marcos Sampaio, a partir dos dados quantitativos apresentados.

Na memória dos participantes, ficou o conteúdo da palestra magna da médica sanitarista e pesquisadora da Escola Nacional de Saúde, doutora Lúcia Souto.

Entre os quatro eixos temáticos, foram discutidos: "A Bahia que temos. A Bahia que queremos; O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas; Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia".

Governador eleito no voto secreto, direto e eletrônico, o professor Jerônimo Rodrigues encerrou a plenária final, ao abordar a reabilitação política e cidadã do Brasil.

– O Estado brasileiro voltou e uma das formas de demonstrar isso é realizando uma conferência de saúde para aprofundar, discutir e planejar o que e como nós queremos a saúde – disse Jerônimo, ao final do memorável simpósio de três dias, entre 2 e 5 de junho.

