Cáritas organiza debate nacional

Deslocamento forçado; contaminação de alimentos; cerceamento a atividades básicas para o sustento de famílias como a pesca; invasão e grilagem de terras; ameaças de morte e risco constante de enfrentamento com invasores armados e afins.

Estes são alguns dos principais problemas denunciados por representantes de povos e comunidades tradicionais da Bahia no I Seminário Nacional promovido pela instituição Cáritas, em Brasília, com agenda até dia 25.

Confirmaram presença, além dos aldeamentos e quilombos baianos, os do Pará, Amapá e Sergipe, em audiências e reuniões com o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Sílvio Almeida.

- Antigamente nossa lagoa ajudava a irrigar a produção agroecológica do arroz, mas foi escavada por pessoas de outros lugares para fazer viveiros de camarão”, queixa-se a líder do quilombo de Brejão dos Negros, Maria José Bezerra.

Segundo Maria José, o caso registrado em sua comunidade tem se repetido em outras terras, tornando mais difícil o sustento pela pesca e coleta de mariscos, atividade econômica realizada há várias gerações.

Além das agressões frequentes, queixam-se os líderes comunitários do descumprimento de leis, como as de garantia de permanência dos povos tradicionais, relacionada ao enfrentamento da crise climática.

-Toda a nossa ação enquanto Cáritas Brasileira tem a perspectiva de influenciar na tomada de decisão dos gestores, inclusive, determinando políticas públicas efetivas e que venham de fato resolver as demandas e os problemas específicos dos grupos e comunidades com os quais a gente trabalha como os povos e comunidades tradicionais”, explica a coordenadora nacional da Cáritas Brasileira, Valquíria Lima.

Lauro na luta LGBTQIA+

A Prefeitura de Lauro de Freitas instituiu o Comitê Municipal de Promoção e Defesa dos Direitos dos LGBTQIA+. O decreto, publicado no Diário Oficial no último 17 de maio, direciona a finalidade do órgão a implementação de políticas de promoção e defesa dos direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, Queer, Intersexuais, Assexuais. Além disso, o Comitê também será responsável por formular o Plano Municipal de Políticas Públicas LGBTQIA+, conforme explica a diretora do Departamento LGBT da Secretaria de Políticas Públicas, Direitos Humanos e Igualdade Racial (SEPADHIR), Erica Capinan.

DPE itinerante em ação

A Unidade Móvel e Atendimento (UMA) da Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA) viaja às cidades de Pedro Alexandre, Jeremoabo, Rodelas e Chorrochó para oferecer atendimentos de resolução extrajudicial. A itinerância fecha o mês da Defensoria Pública com atendimentos nos dias 29 e 30 de maio, 1º e 2 de junho. Através do caminhão UMA, a população poderá ter acesso a atendimentos em todas as áreas de atuação da instituição estadual para soluções extrajudiciais de conflitos.

Arte e inclusão

O município de Guanambi, um dos mais prósperos do Sudoeste do estado, vai unir arte e inclusão, com a realização do XI festival de filiais baianas da Associação de Pais e Amigos de Excepcionais, as apaes.

De amanhã a sexta, dança, música, artes visuais, literatura e teatro constam da programação protagonizada por pessoas portadoras de diferenças, insuficientes para impedir habilidades artísticas.

Os artistas das apaes vêm de 23 localidades para a XI Festival Nossa Arte, sediado no centro Universitário Unifg, multiplicado em gigantesco palco inclusivo.

- Participar de atividades culturais contribui para aquisição de maior desenvoltura corporal e para criação de novos projetos de vida”, afirma o coordenador de Artes da federação de apaes, Antônio Marques.

Para Antônio Marques, a arte ajuda a desenvolver flexibilidade e fluência, servindo não apenas aos artistas, mas a quem os contempla, como forma de desenvolver um novo olhar sobre a pessoa com limitações aparentes.

O coordenador de Artes acrescenta a oportunidade de o festival elevar a autoestima dos artistas, selecionados em etapas regionais realizadas em Camaçari, Vitória da Conquista, Barreiras, Porto Seguro e Jacobina.