Conquista recebe fisioterapeutas | A TARDE

Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano, é o ponto de encontro de alguns dos principais fisioterapeutas do País, neste sábado, no campus Anísio Teixeira, da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Será o I Meeting (Encontro, na tradução livre) de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Conselho Regional – 7ª. Região – Bahia (Crefito-7).

Entre presenças confirmadas no “insta” do Crefito-7, estão o próprio presidente do órgão federal, Sandro Suares, ao anunciar a participação de profissionais de outros estados brasileiros.

- O meeting faz parte do Programa Capacita Mais e integra o processo de interiorização do Crefito-7, com eventos voltados para outros municípios, além de Salvador”, afirmou o presidente Sandro Suares.

A vice-presidente do Crefito-7, Glícia Miranda, uma das mais renomadas terapeutas ocupacionais de Vitória da Conquista, maior será a anfitriã do encontro a fim de impulsionar a agenda de outras atividades, a próxima programada para Ilhéus.

Entre os palestrantes, além de Sandro Suares e de Glícia Miranda, estão o presidente do Conselho Federal, Roberto Mattar Cepeda, e lideranças de outros conselhos regionais representados pelos números 4, 6 e 7.

São os exemplos, respectivamente, de Anderson Coelho, Flávio Maciel e Jacques Eanes Esmeraldo Neto, bem como o do coordenador do Grupo de Trabalho de Diagnósticos Fisioterapêuticos, Fernando Muniz.

Pós-doutorado pela Universidade Estadual de Feira de Santana, o professor Mansueto Gomes Neto participa do meeting, junto a Mateus Neto, membro da comissão de regionalização do Crefito-7 e especialista em UTI adulto.

Curso de oratória

Quem gostaria ou mesmo precisa de um melhor desempenho na oratória e na expressão corporal, tem a oportunidade de vencer suas próprias limitações na oficina “Fala, Palco!”, oferecida pela atriz Andréa Elia. A estratégia de Andréa Elia é levar a turma para o palco do Teatro Gamboa, toda terça-feira, entre 19h e 20h30min, até dia 30 de abril, ao oferecer um conjunto de aulas incluindo o trabalho com a voz, a mente e os aparelhos percipientes - a parte sensorial. As inscrições estão abertas pelo whats 99117-6714 ou no [email protected], voltado para pessoas de 15 anos ou mais interessadas.