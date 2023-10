Crianças escrevem seu próprio livro | A TARDE

Costumam os adultos avaliarem as crianças como “imaturas”, no entanto, é possível perceber o quanto as pessoinhas ensinam tantas coisas aos veteranos, como se pode certificar no novo livro chegando ao mercado agora dia 12 de outubro.

Aproveitando a data de maior badalação, espera-se de “Uma viagem nos direitos das crianças” uma projeção do futuro na vivência do Tempo Presente, ao aprenderem a lutar desde cedo.

O inusitado de ter sido o texto extraído das contendas do cotidiano infantil, embora com alguma forcinha dos mais velhos, o livro tem a seu favor o fato de as crianças contarem com o incentivo de seguirem o conceito de “Homo Ludens”.



Trata-se de estruturar o convívio e o aprendizado a partir do lúdico, como é apropriado à criançada, tão vocacionada para as brincadeiras e diversões.

O título, a ser lançado pelos selos Reggio Children, Emília e Solisluna Editora, é escrito e ilustrado a dezenas de maõzinhas de meninas e meninos já capazes de produzir ideias claras e distintas.



A tradutora do livro para o português brasileiro, Thais Bonini, estará presente em bate-papo com educadores e crianças na escola Casa da Infância, no bairro do Caminho das Árvores, hoje, ao cair da tarde.



Originária da comunidade de Reggio Emilia, na Itália, a abordagem pedagógica foi criada pelo educador italiano Loris Malaguzzi (1920-1994), tendo como objetivo desenvolver habilidades da criança para crescer com amor e empatia.



Seguindo princípios de influência libertária, a ideia é contribuir para forjar a identidade de sujeitos independentes, autônomos, confiantes e, principalmente, reconhecidos como seres pensantes e de voz ativa na política do cotidiano.

Banquetaço na Piedade

Está chegando o dia do grande banquete, ou melhor, o Banquetaço Salvador, com refeição gratuita para todas e todos quantas aparecerem na Praça da Piedade, no dia 16 de outubro, das 15 às 17 horas. Além do alimento para nutrir o organismo, um dos logradouros mais importantes para quem quer conhecer a história quadricentenária de Salvador será palco de apresentações artísticas, com destaque para os recitais. O evento vai reunir professores e estudantes, nutricionistas, gastrônomos, cozinheiros, ativistas, artistas, donos de restaurantes, movimentos sociais, entre outros. Mais informações pelo [email protected]

POUCAS & BOAS

Uma Audiência Pública Itinerante da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) movimenta hoje o auditório da Câmara de Vereadores de Juazeiro a partir das 10h30. O encontro visa debater com a comunidade regional as demandas relacionadas às atividades agropecuárias no norte do Estado. Lideranças locais devem apresentar um documento à comissão, com as principais reivindicações da classe produtora.

O 1º Festival Literário de Ibotirama (Flibot) termina hoje com uma série de eventos culturais. Entre eles a Exposição de Arte e oficinas na praça Mãe Josina, a partir das 10h e apresentação do grupo Ibotsamba, às 18h30 no palco principal. Um dos destaques da programação é o lançamento de sete livros de escritores locais, publicados através do edital Biblioteca de Autores, aberto pelo município no início do ano. Com o tema Bicentenário do Brasil na Bahia, o evento foi aberto ontem, com realização da gestão municipal através de diversas secretarias, apoio da Fundação Pedro Calmon e Governo da Bahia.

‘Universidade, Cidadania e Educação: projetos e perspectivas futuras’ é o tema da 8ª Semana Científica do Campus da Uneb/Barreiras que será encerrada hoje, com atividades culturais a partir das 19h30. Antes terá o momento literário, a partir das 18h, no hall do auditório, com organização do professor e escritor, membro da Academia Barreirense de Letras, Celso Lacerda. Coordenada pela professora Nilza Martins, do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação do Campo da Uneb/Barreiras, a semana foi aberta dia 02 de outubro.