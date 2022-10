“De flores e Floris”, os 90 anos do Poeta

De muitas formas se diz Florisvaldo Mattos – Poeta, jornalista, professor, escritor, rubro-negro e especialmente, amigo –, mas sempre há chance de encontrar uma nova predicação para esta lenda viva dos baianos, hoje celebrado na internet.

O encontro virtual integra o projeto "Poesia na Academia", com acesso a todas e todos quantas queiram cantar o “parabéns aos 90 anos” de Flori, como é mais conhecido o olimpiano de Água Preta, antigo distrito do município de Uruçuca, no sul do estado.

“De flores e Floris, eis tudo o que precisamos” seria a primeira homenagem de um de seus fiéis seguidores, antes mesmo de conhecer o roteiro da condução da leitura crítica, do recital e da apresentação musical programadas para hoje, quinta 27, no canal da Academia de Letras da Bahia no YouTube.

Além de participar do grupo Mapa, junto a Glauber Rocha e outros heróis da cultura nacional, Florisvaldo chefiou redações de jornais e hoje é um dos líderes da Associação Bahiana de Imprensa (ABI), em sua nova fase.

Autor de um sem-número de poemas e sonetos, cuja qualidade já é reconhecida, mas será muito mais à medida do passar do tempo, Florisvaldo publicou recentemente “Cacaueiros – Poesia, Conto e Teatro”, além de "Academia dos Rebeldes e outros exercícios redacionais".

Desde 1995, o mestre de gerações de jornalistas de perfil humanista, tem assento na cadeira número 31 da Academia de Letras da Bahia, em reconhecimento a sua trajetória de práticas virtuosas.

Para encontrar um intelectual ativista capaz de produzir com suficiente desenvoltura a leitura crítica do trabalho de Florisvaldo Mattos, a dificuldade não foi pequena, mas terminou a escolha recaindo sobre Gildeci de Oliveira Leite, ao apresentar a poética e trajetória do grande bardo baiano.

Democratas da fé

A fé sem o amor prático seria incompleta, na visão de grande parte dos pensadores herdeiros da tradição escolástica na era contemporânea, como se pode verificar na defesa da democracia por parte de organizações religiosas. Um ato ecumênico vai comprovar, uma vez mais, o acerto deste pressuposto, com concentração na Praça da Piedade, às 16h. De lá, sairão em passeata pacífica rumo à Estação da Lapa, reunindo-se para uma manifestação de amor pelo Brasil e pela humanidade contra os fundamentalismos político e religioso.

– Esse chamamento de diversas entidades é justamente para defender um projeto de Presidência que paute a inclusão social, num caminho oposto ao atual governo brasileiro – destaca o agente da Cáritas, Allan Lusttosa.

POUCAS & BOAS

- O lançamento do livro Kama – Poemas e Contos Eróticos (Volume 3) movimenta hoje o foyer do Museu Geológico da Bahia, com sarau e sessão de autógrafos, às 19h. A obra é resultado do terceiro concurso de literatura erótica da Cogito Editora, com foco na sensualidade literária sem ser pornográfica, de acordo com o editor, jornalista e poeta, Ivan de Almeida. Participam 40 poetas e 21 cronistas alinhados com a ‘literatura hot’, gênero que cresce no mercado mundial.

- Termina hoje na Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca (SNLB) deste ano com o tema ‘O papel das bibliotecas na Agenda 2030 da ONU’. A programação movimenta a Biblioteca Central Julieta Carteado (BCJC) e a Biblioteca Setorial Monteiro Lobato (BSML) com palestras, apresentações artísticas, contações de histórias, oficina e exposição. O evento marca o relançamento do Projeto de Extensão Parada da Leitura, e a reedição do projeto “Esqueça um livro”, que objetivam estimular a leitura no campus.

- O lançamento do ‘Atlas do Município de Guanambi - Bahia: Aspectos socioeconômicos, históricos, ambientais e educacionais’ ainda repercute na cidade, do Sudoeste baiano. Organizado e idealizado pelos professores e pesquisadores Carlos Magno Santos Clemente e Deborah Marques Pereira Clemente, a obra conta com a contribuição de jovens pesquisadores (estudantes do Ensino Médio de escola pública) e acadêmicos de Iniciação Científica do Centro Universitário Faculdade Guanambi (UniFG).