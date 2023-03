Delícias do cacau em produção solidária

A Páscoa dos coelhinhos de chocolate ganhou um significativo reforço na Bahia com a inauguração da primeira fábrica de beneficiamento de cacau em sistema de economia solidária no Estado.

A unidade fabril, denominada ChocoSol, funciona em Ilhéus, no Sul da Bahia, já com previsão de novas entregas, depois da estreia, comemorada ontem por todas e todos quantas apreciem o bom paladar aliado à geração de renda e emprego.

Além da produção de chocolates, o espaço será destinado a capacitações para melhoria contínua, por meio da assistência oferecida pelo Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Litoral Sul.

- A ChocoSol representa um avanço na política pública de economia solidária no momento em que aponta para o caminho da criação de uma espécie de ‘arranjo produtivo territorial solidário’", afirma Wenceslau Júnior, superintendente de Economia Solidária da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia.

Arranjo produtivo - Wenceslau Júnior definiu o "arranjo produtivo" como um “moderno equipamento disponibilizado para a aprendizagem, pesquisa e produção social a serviço dos empreendimentos solidários da cadeia do chocolate”.

Sediada no campus da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), em Salobrinho, Ilhéus, a fábrica pioneira vai funcionar de segunda a sexta-feira com o objetivo de produzir mais de 1 tonelada de delícias feitas à base de cacau.

São 10 máquinas em operação, tendo como anexo uma câmara fria e 20 tipos de forma numa estrutura de 300 metros quadrados, com capacidade para ampliação no atendimento às chocólatras e aos chocólatras do Sul do Estado e outras regiões.

Comunicação periférica

Formada por 500 colaboradores, com a proposta de aprimorar a produção de notícias em comunidades e periferias, a Agência de Notícias das Favelas anunciou para o dia 18, em Salvador, o lançamento do livro Novos Rumos da Comunicação Comunitária no Brasil. A coletânea, viabilizada pela ANF Editora, virá a lume em encontro marcado para a Casa do Hip Hop da Bahia, no largo Quincas Berro D'água, no Pelourinho. Os textos foram selecionados e organizados pelo jornalista André Fernandes, fundador da Agência Nacional das Favelas, com sede no bairro da Paz, em Salvador, entre outras capitais.

Suzano “tira lasquinha”

A Suzano está tentando “tirar lasquinha” da terra dos outros, pongando nas decisões da Justiça sobre as invasões ilegais de terra que estão acontecendo na Bahia. O que já se sabe é que ela está no meio do front e que gosta de descumprir acordo, prejudicando as terras produtivas. Mas não adianta querer plantar o futuro sem cuidar do presente.

POUCAS & BOAS

Em Barreiras acontece hoje a culminância da programação relativa ao dia da Mulher realizada pela Câmara de Vereadores. Um café da manhã, seguido da roda conversa “Protagonismo das Mulheres; Ciclos da violência contra a Mulher; Aspectos emocionais e produção de novos sentidos de vida” movimentam o espaço do legislativo pela manhã. À noite acontece uma sessão solene para homenagear as mulheres com destaque na comunidade local, indicadas pelos Vereadores. Na segunda-feira a programação contou com uma condecoração às mulheres que tiveram e tem atuação na política local e ontem a data foi dedicada às servidoras da Casa.

A 1ª edição do Café com os Contadores, realizada ontem em Luís Eduardo Magalhães, marcou mais uma etapa da parceria entre a prefeitura e a categoria na defesa das crianças e adolescentes. No encontro os profissionais foram motivados a incentivar seus clientes a doar 3% do imposto de renda no momento da declaração. Na oportunidade foram apresentados também os resultados da campanha 2022 de arrecadação para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, somando R$ 438.152,90, que foram repassados a cinco instituições.