Dia de Francisco em amor à vida | A TARDE

O estímulo a criar amor em defesa dos animais não-humanos, como prática virtuosa para incentivo da compaixão e da solidariedade em geral, estará em destaque, nesta quarta-feira, 4,, dia de São Francisco de Assis, cultuado pela comunidade religiosa.

Chamando “irmãos” de pássaros e cágados a feras top na cadeia alimentar, o santo persuadiu as comunidades do século XII a aceitar como iguais em Cristo toda criatura.

Colônias de ativistas reunidas no Movimento Mundial Antiespecista, de viés anarquista e libertário, aproveitam os próximos dias para debater como se pode cumprir a lei de maus-tratos pois não se verifica o cuidado de punir criminosos em Salvador, embora as evidências sejam fáceis de recolher como provas.

A Colônia de Felinos advogado Luiz Vilson Segundo é uma das mais preparadas para servir o repasto fornido aos seus integrantes, como comemoração já na alvorada - sem fogos -, unindo as crenças em São Francisco à da deusa-gata Bastét dos egípcios.

Não apenas felinos, mas animais não-humanos de todas as espécies são convidados a participar das celebrações, exceto se houver consequências de estresse para queridinhas e queridinhos de tantas mamães e papais.

Uma das igrejas mais lembradas para quem cultua São Francisco é a da Boca do Rio, destacando o perfil revolucionário do jovem curtidor convertido a servo do Senhor, alterando a inclinação da Igreja para o acúmulo de patrimônio.

No Centro Histórico e no bairro de Saramandaia, também estão previstas missas festivas, em louvor à vida, com pregação semelhante em prol do voto de pobreza de Francisco em clássico contra a opoluência beneditina.

Salão Imobiliário 2023

Começa amanhã o Salão Imobiliário da Bahia com “apenas” 2 mil oportunidades de aquisição de imóveis de variados quadrados e retângulos, cores e pavimentos ao gosto dos fregueses. É a vez de fazer o lance certo e sair do aluguel, acumulando para seu patrimônio e não o de outrem, mesmo se alguma prestação fique um pouquinho acima da expectativa, vale o sacrifício pelo bem conquistado. Não duraria este salão 15 edições invicto se não fosse pela prestação de serviço de qualidade, este ano, em período de quatro dias, no período de amanhã até o domingo, no Centro de Convenções da Boca do Rio.





POUCAS & BOAS

O feriado do padroeiro de Barra, São Francisco das Chagas, terá hoje uma série de eventos religiosos na cidade, com destaque para a procissão fluvial a partir das 6h. Na sequência acontece uma missa e inauguração do novo pedestal com a imagem do santo, no cais da cidade, banhada pelo Velho Chico, seguida do tradicional café comunitário. De tarde tem procissão pelas ruas centenárias a partir das 17h e missa campal em frente a catedral com o novo bispo, Dom João Batista Alves do Nascimento.



Parte do projeto ‘Estabelecendo metas, realizando sonhos’, a nova sede da Associação de Amigos dos Autistas de Barreiras (AMA) foi entregue ontem com festa entre alunos, colaboradores e familiares. Participaram representantes da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, que através do seu instituto disponibilizou os recursos através do Fundo para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Bahia (Fundesis).



‘Memórias Afro Atlânticas’ é o filme que será exibido hoje, às 19h, no auditório do Quarteirão Leite Alves, em Cachoeira, com organização do Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (CAHL/UFRB). O evento vai contar com a presença do professor Xavier Vatin, titular de Antropologia do CAHL/UFRB, idealizador e coordenador do projeto Memórias Afro Atlânticas. A obra recebeu os prêmios de melhor filme, direção e roteiro no Festival Cine-PE 2020 e menção honrosa no XVI Panorama Internacional Coisa de Cinema 2020.